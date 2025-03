Corna e rancore…Imma Tataranni a prova di cuore. Si aggiusta tutto o parte?

Se avesse potuto archiviare tutte le delusioni e le amare sorprese accum a terza puntata lo avrebbe fatto volentieri, con modello prestampato e faldone grigio con legacci neri- listato a lutto- e una preghiera di ” Requiamatern”’ come si dice a Matera. Ma per Imma Tataranni, il sostituto procuratore della fiction di Rai Uno diretta da Francesco Amato, il colpo è tremendo. Il trasferimento dell’amato maresciallo Ippazio Calogiuri ad altra sede, dopo la cattura del latitante Cenzino Latronico, con lo struggente saluto in divisa nella caserma di Roma e un deludente ” Dimmi qualcosa?” e la risposta a malincuore ” che mi mancherai…”. Poi l’annuncio inaspettato della separazione dal marito Pietro che le procura un attacco di ”strafocamento” (un boccone di traverso) e la delusione della figlia Valentina che è a conoscenza del suo tradimento ( tu hai tradito con il maresciallo e sei andata a letto con lui, mentre papà e uscito ma non ha fatto niente) la mandano proprio in un angolo…E se non fosse stato per l’amica cancelliera Diana, che finalmente la fa aprire, tanto da chiederle ” Ma è stato bello? ” e lei ” Si, ma poi triste” sarebbe finita giù giù nella ”gravina” ad ascoltare il gracidare delle rane, delle ”maravotte”.



La terza e, penultima puntata, ha lasciato telespettatrici e telespettatori con l’interrogativo del come andrà a finire, con le consuete anticipazioni da fregola da gossip che ci accompagneranno fino a domenica prossima. E quelle delle anticipazioni delude, non poco perchè toglie la sorpresa…come ci hanno scritto e detto in tante, soprattutto, dopo la puntata del 9 marzo. Alcune sono sicure che all’ulltimo si ”aggiusterà” tutto e alla fine, come nelle favole, vissero tutti felici e contenti…Ma se così fosse finirebbe la serie. E poi il maresciallo Calogiuri non potrebbe tornare da queste parti, magari come testimone in un processo contro la malavita locale? Cupido tornerebbe a far scoccare un’altra freccia e la tentazione sarebbe dietro l’angolo. Altra ipotesi che è Imma potrebbe prendersi una pausa e lasciare la Procura. Se va via. Saremmo punto e daccapo. La quinta stagione si farà, per quanto ne sappiamo, ma l’ultimo libro della scrittrice Mariolina Venezia sul futuro del personaggio non si pronuncia. A meno che non ne esca un altro, come pare debba accadere con un passaggio sull’ingratitudine…Ma è presto.

Nell’attesa della quarta puntata della serie 2025 quella di domenica scorsa è stata all’altezza delle attese, con la intricata storia dell’omicidio di un ricco e nobile proprietario terriero , il Barone Sanseverino detto il ‘barone rosso” perchè tratta i migranti con umanità,che viene colpito a morte da una pallina nera dal biliardo, la numero 8, assente dal tavolo verde…particolare evidenziato dalla perspicace Imma Tataranni. Un fatto di sangue che avviene durante il matrimonio di una collega e al quale partecipa mezza Matera e anche sua suocera, che qui apprende tutti i pettegolezzi sulle presunte scappatelle del figlio Pietro. Una consuetudine di ”taglio e cucito”, passatempo preferito di una ”Capitale della cultura” che resta comunque ”provinciale”. Tutto vero, ma Pietro non ha consumato nulla… con una giovane artista francese, che saluta alla stazione dei bus con un ”ti posso baciare” e un invito con un arrivederci ” au revoir” in Francia.



Ma siamo a Matera e il povero Piero che si sente pressato, per quel ” che dirà la gente” ripetuto fino alla noia dalla madre, deve incassare a malapena la comprensione del padre (Antonio Montemurro) che con una espressione colorita , al pianto della consorte per quanto sta accadendo, commenta con un ” …Lasciala piangere. Non ha mangiato… il suo colesterolo ne avrà giovamento, come pure il mio fegato…”.

Tutto questo mentre la cancelliera Diana, che ha ospitato durante la ”latitanza” Imma Tataranni, stringe una relazione con un parente della Pm, Salvatore, commesso in un negozio di salotti che si ritrova davanti al giudice di pace per sei multe da contestare per eccesso di velocità sulla strada del cimitero, e poi al ristorante cinese. L’inchiesta sulla morte incombe con il maresciallo Lamacchia ( Nando Irene) che indaga su tutto e tutti e il medico Legale Taccardi ( Carlo De Ruggieri) che non trascurano nulla fino a offrire utili elementi per chiudere il caso. E così viene fuori quello che non ti aspetti. Con una ragazza immigrata che attende un figlio, che chiamerà con il nome nobiliare di Tancredi, avuto dalla vittima dopo una relazione scoperta dalla consorte e nobildonna Isabella.

Il nodo è qui, seguendo un pagamento in una clinica privata per un esame prenatale, e le tracce di un collier di rubini (due dei quali persi sul luogo del delitto) custoditi nella gioielleria gestita da una persona nota nel teatro materano( Lello Chiacchio) e dove lo scaramantico Procuratore Vitali ( Carlo Buccirosso) compra due cornetti… da regalare.



Il resto verrà fuori in sede di interrogatorio, dopo che Imma Tataranni avrà ascoltato la ragazza madre Caterina Moldova che era stata licenziata dalla padrona Isabella e che porterà all’omicidio del barone. Ucciso con un colpo da biliardo, la pallina nera numero 8 , come confesserà la nobildonna. Vicenda chiusa. Ma non ancora per Imma che finalmente ( ma ce n’è voluta) che si apre con l’amica Diana e che sapeva tutto sin dall’inizio sulla vita sentimentale della tormentata Pm, tranne che dell’annuncio della separazione del marito Piero. Con il morale a terra sotto i tacchi e sotto il cielo dei rioni Sassi e una notte materana, fatta di ombre e di luci, che invitano a rialzarsi. Ma occorre aspettare la prossima puntata.