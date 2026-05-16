Concluso il progetto “Nuovo Cinema Coraggioso”:docenti e studenti da spettatori a videomaker

Si conclude in Basilicata, in provincia di Potenza, “Nuovo Cinema Coraggioso”, il progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. Protagonisti gli studenti dell’IC V. Alfieri Laurenzana-Albano, che -si annuncia in una nota- “presenteranno i loro lavori, corti e video-interviste nella giornata di lunedì 18 maggio, in due appuntamenti per i due plessi elementari coinvolti: la mattina (dalle 9 alle 12) presso la Sala Consiliare del Comune di Pietrapertosa e il pomeriggio (dalle 14 alle 16.30) presso la palestra della scuola di Campomaggiore. Le due classi coinvolte hanno lavorato rispettivamente sul film d’animazione ”Lizzy e Red – Amici per sempre” diretto da Jan Bubeníček e Denisa Grimmová, per riflettere sul valore dell’amicizia nella crescita, e sul documentario “La quercia e i suoi abitanti” di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux, che ritrae la natura della nostra Terra partendo dai segreti di una quercia, utile a ragionare insieme sull’ambiente e la sostenibilità. Dai banchi di scuola, il cinema ora arriva finalmente sullo schermo: il titolo dell’edizione 2026 è “Siamo il reale”, un invito a prendere in mano il proprio presente e a credere nella costruzione di un futuro migliore a partire da ciò che siamo realmente oggi. L’iniziativa fa parte del bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”, nel quadro del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo del 2016, promosso da MIC – Ministero della Cultura e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito (cinemaperlascuola.istruzione.it).” Maggiori informazioni

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