Conclusa la 6^ edizione del Voce Spettacolo Film Festival a Matera

Si è svolta domenica 24 settembre, la 6^ edizione del Voce Spettacolo Film Festival (https://www.vocespettacolo.com/vs-film-festival/), la rassegna cinematografica, fondata e prodotta da Voce Spettacolo di Matera, ideata e diretta dall’attore materano Walter Nicoletti, che focalizza l’attenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di autori di cinema provenienti dall’Italia e dal resto del Mondo. Durante la cerimonia di premiazione tenutasi nel Cineteatro Guerrieri di Matera, grande successo per il documentario La Leggenda di Re Barbarossa di Maurizio Masciullo e del Trailer del nuovo corto di Walter Nicoletti e David Cinnella qualificato ai Premi Oscar 2024, con un cast tutto lucano: Cosimo Frascella, Gabriele Grano, Brunella Lamacchia, Walter Nicoletti, Franco Piccinni, Donato Cirella e Nestor Romero. Per questa 6^ edizione sono pervenute opere da Italia, Stati Uniti, Australia, Francia, Germania, Svizzera e Regno Unito. Questi i vincitori, cos’ come elencati in una nota.Nella categoria MIGLIOR FILM ha vinto CHE BELLA STORIA LA VITA di Alessandro Sarti. A consegnare il premio l’attore e regista materano Antonio Andrisani alla presenza anche del coautore dell’opera, Roberto Caneschi. MENZIONE D’ONORE per l’attore toscano Sergio Forconi, protagonista della pellicola interamente girata in Toscana. Forconi ha partecipato a tantissimi film come ‘Berlinguer ti voglio bene‘, ‘Madonna che silenzio c’è stasera‘, ‘Zitti e Mosca‘, ‘I laureati‘, ‘Il ciclone‘, ‘Albergo Roma‘, ‘Il pesce innamorato‘, ‘I mostri oggi‘, Pinocchio di Garrone, e ha recitato nelle serie tv ‘Linda e il brigadiere‘, ‘Carabinieri‘, ‘La squadra‘, ‘Un medico in famiglia‘, ‘Orgoglio‘, ‘La dottoressa Giò‘, ‘Don Matteo‘, ‘Il Commissario Manara‘, ‘Il mostro di Firenze‘ e tante altre ancora.

In rappresentanza della Giuria la giornalista di Basilicata Notizie, Silvia Silvestri, presente per l’occasione nell’assegnare il premio come MIGLIOR ATTRICE a Sandra Milo. Nella categoria SHORT a spuntarla è stato SABBIE MOBILI di Andrea Antonio Vico. A ritirare il premio consegnato da Michele Di Gioia, Direttore del Matera Sport Film Festival, il regista e l’attrice protagonista Carlotta Parodi. Per la categoria DOCUMENTARI ci spostiamo a Venezia con la vittoria di LAGUNARIA di Giovanni Pellegrini. Nella categoria MIGLIOR VIDEOCLIP ha vinto SPERIAMO BENE di Alberto Gatto. Il Premio GIURIA WEB va a 101 di Matteo Mavero. Per la categoria MIGLIOR PRODUTTORE ha vinto Sabrina Scansani per il film IL PIRATA: MEMORIE DA SPOON RIVER. Il premio MIGLIOR ATTORE è stato conferito a Roberto Galano per il film VERTICAL MAN. Il miglior regista è Catrinel Marlon e Daniele Testi per il corto OSSA. Il premio MIGLIOR MONTAGGIO alla webserie americana IMPOSTER di Shayda Frost. Infine il premio per il MIGLIOR DRONE VIDEO è stato assegnato a AUSTRALIA di Chris Tangey.

Attenzione verso il cinema nazionale ed internazionale, con la presentazione ufficiale del VS Oscar Qualifying Program, che permetterà ai registi e produttori italiani di cortometraggi di potersi qualificare ed iscrivere ai Premi Oscar grazie alla distribuzione esclusiva di Voce Spettacolo ad Hollywood.