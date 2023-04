Conclusa a Montescaglioso, la 1^ edizione di “Cinecreando: esperienze di cinema a scuola”

La prima edizione del Festival “Cinecreando: esperienze di cinema a scuola”, avviata lo scorso 23 marzo, si è conclusa ufficialmente nella serata di venerdì 31 marzo 2023, con la serata finale svoltasi nei locali del Cine Teatro “N. Andrisani” di Montescaglioso (MT).

“Lucia Laterza, componente lo staff di Cinecreando, ha presentato la serata conclusiva -si legge in una nota- definendo la prima edizione “impegnativa ma esaltante”; Giuseppe Disabato (direttore artistico di Cinecreando) ha ricordato che l’idea del Festival è nata 20 anni fa; ha ringraziato i dirigenti scolastici e i docenti che negli anni hanno aderito alle iniziative svolte ed il team di professionisti del settore coinvolti: Suditaliavideo di Montescaglioso (MT); Blu Video; Studio Risorse ed RVM di Matera. Il progetto ha previsto un festival del cortometraggio/lungometraggio con l’obiettivo di sensibilizzare e formare le studentesse e gli studenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado (pubblico non specialistico) sui mestieri del cinema e della produzione audiovisiva, tramite il linguaggio cinematografico ed audiovisivo. Tra le attività svolte un laboratorio curato dall’esperta del Ministero della Cultura Alessandra Lo Russo; mercoledì 29 marzo, nell’ambito della “serata family”, è stato proposto il film “Qualcosa di meraviglioso”.

Sono state predisposte 3 sezioni del Festival per ragazzi (ognuna dedicata ad una fascia scolastica) organizzata sul territorio della Basilicata presso il C.T. “Nicola Andrisani”. Francesca Fortunato, assessora alle Attività Culturali del Comune di Montescaglioso, ha portato il saluto, il plauso ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Lucia Laterza ha poi reso noti i numeri della prima edizione del Festival “Cinecreando”: 06 lungometraggi in concorso: “Vicky e il cucciolo”; “Qualcosa di meraviglioso”; “The Specials – Fuori dal comune”, “La scuola degli animali magici”; “Il mondo è troppo per me” (docu-film diretto dalla regista potentina Vania Cauzillo); “Quando Hitler rubò il coniglio rosa”; 06 i cortometraggi in concorso: “Destinata coniugi Lo Giglio”; “Don vs lightning”; “Free Fall”; “Pilgrims (Yolcular)”; “Il branco”; “Big”. 07 i cortometraggi visionati fuori concorso: “Diario di Agata”; “Salta tutto!”; “Diario di un bambino invisibile”; “Tropea’s stories”; “Ricordo al futuro”; “Accettiamo la sfida”; “Vinnie”. Hanno partecipato alle attività le classi di 16 istituti comprensivi e 09 istituti di istruzione superiore, per un totale di oltre 2.000 studenti coinvolti negli 08 giorni di attività: I.C. “Pitagora” di Bernalda; I.C. “Bramante” di Matera; I.C. Grassano/Tricarico/Garaguso; I.C. e IIS di Montalbano Jonico; I.C. “G. Pascoli” di Matera; I.C. “Padre Pio” di Pisticci; I.C. 1° Circolo “Don Milani” di Policoro; I.C. 2° Circolo “Giovanni Paolo II” di Policoro; I.C. “Semeria” di Matera; Ist. Superiore Bernalda/Ferrandina/Stigliano; Liceo Scientifico “D. Alighieri” di Matera. In seguito alla votazione effettuata nei giorni del Festival da parte dei giovani giurati sono risultate vincitrici le opere:

per le Primarie (+8): cortometraggio: “Don vs lightning”; lungometraggio: “La scuola degli animali magici”.

Per le Medie (+11): cortometraggio: “Destinata coniugi Lo Giglio”; lungometraggio: “Quando Hitler rubò il coniglio rosa”.

Per le Superiori (+14): cortometraggio: “Free Fall”; lungometraggio: “The Specials – Fuori dal comune”.

Sono intervenuti sul palco, per la comunità scolastica, la prof.ssa Bonavita (I.C. 2° Circolo “Giovanni Paolo II” di Policoro) che ha portato i saluti della dirigente scolastica, la prof.ssa M. Carmela Stigliano; la prof.ssa Loponte (I.C. Bramante Matera) in rappresentanza della dirigente scolastica, prof.ssa Carmela Di Perna; la prof.ssa Petrocelli (I.C. “Pitagora” di Bernalda) in rappresentanza della dirigente scolastica, prof.ssa M. Grazia Marciuliano. La delegata alla Cultura della Regione Basilicata, Gerardina Sileo, è intervenuta alla manifestazione tramite un video registrato. E’ poi giunto il momento della visione dei risultati dei 3 laboratori, per le distinte attività legate a Cinecreando, avviati nei giorni scorsi sul territorio cittadino di Montescaglioso.

Le ragazze e i ragazzi coinvolti provenivano dalle scuole: I.C. “Padre Pio” di Pisticci; I.C. 1° Circolo “Don Milani” di Policoro; I.C. 2° Circolo “Giovanni Paolo II” di Policoro; I.C. “Bramante” e Liceo Scientifico “D. Alighieri” di Matera. I giovanissimi interpreti, nello spot, hanno fatto riferimento ad importanti frasi sull’universo cinematografico pronunciate da grandi registi; sul palco sono saliti insieme ai loro docenti Brunella Matera e Mario Raele (RVM Matera). E’ poi stato il turno del cine-diario della manifestazione, con i ragazzi seguiti dalla giornalista Maria Andriulli e dal videomaker Giuseppe “Peppino” Disabato (Suditaliavideo di Montescaglioso); infine è stato proiettato il cortometraggio “La vera ricchezza” diretto da Geo Coretti (Blu Video di Matera); sul palco sono saliti il regista, il cast e la troupe. Nei saluti finali il direttore artistico Giuseppe Disabato ha voluto nuovamente ringraziare tutte le scuole, gli enti e le professionalità coinvolte, con l’invito alle future edizioni del Festival ed un riferimento all’ottimo lavoro svolto dallo staff di Cinecreando.”



Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.