Con una ‘’Lezione di vita’’ al via rassegna ‘’Passato e Presente’’

Scegliere film, autori, temi per una rassegna cinematografica non è semplice, aldilà della voglia dei curatori di presentare il meglio e con tanti riferimenti all’attualità. Ma dobbiamo dare atto a quanto il Cinema Lovaglio di Venosa riesce a proporre periodicamente a un pubblico comprensoriale e con tanta soddisfazione di appassionati come Armando Lostaglio. Così la 160^ rassegna, come informa la nota di Chiara Lostaglio, comincia il 22 e 23 febbraio con ‘’ The Holdovers-Lezioni di vita’’,prosegue con The Miracle Club, Wonder- White Bird, Past Lives e si conclude con ‘’La zona di interesse’’. Tanti spunti per capire dinamiche, storie, contesti da ‘’antropologia cinematografica’’ e prima o poi al ‘’Lovaglio’’ arriverà anche quella. Serve a capire, per esempio, da ‘’ I Basilischi ‘’ di Lina Wertmuller girato a Palazzo San Gervasio e dintorni all’avventuroso e scanzonato ‘’ Basilicata coast to coast’’ di Rocco Papaleo, i perché dell’emigrazione e cosa non si continua a fare per invertire la tendenza. Ne parleranno a vuoto, con la gran messe di ‘faremo’ i politici nella campagna elettorale per le regionali 2024.



Passato e presente – A Venosa la 160^ Rassegna del Cinema Lovaglio

di Chiara Lostaglio

Un racconto minimale o epico che sia, al cinema, non è che il flusso di 24 fotogrammi al secondo. Il futuro prossimo ed immanente oppure il passato collettivo ricostruito ad arte. Potrebbe riassumersi in questo verso quanto ci propone – per la 160^ volta una rassegna dal titolo “Passato e presente” – il Cinema Lovaglio che Venosa può vantare, unica sala attiva anche di teatro per l’intera area del Vulture-Alto Bradano. Il primo film il 22 e 23 febbraio: THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA con un sempre eccellente Paul Giamatti. Siamo durante le vacanze di Natale del 1970, laddove si forma un improbabile gruppo di tre persone: un insegnante, uno studente e una cuoca. Un gruppo di famiglia reinventato fra senso di nostalgia e affetti reinventati. Vent’anni dopo Sideways, il regista Alexander Payne ripropone Paul Giamatti in un film alquanto sarcastico oltre ogni facile sentimentalismo. Il film ha ottenuto quattro candidature a Premi Oscar, tre candidature e vinto due Golden Globes. Restiamo in quegli anni, con il secondo film in rassegna il 28 e 29 febbraio, con THE MIRACLE CLUB diretto da Thaddeus O’Sullivan. Protagonista la mitica novantenne Maggie Smith, fra le più apprezzate attrici britanniche: nel 1970 ha vinto l’Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione ne La strana voglia di Jean, mentre nel 1979 ha vinto l’Oscar alla miglior attrice non protagonista per California Suite. Con questo ultimo film siamo in un sobborgo della Dublino del 1967, dove le anziane Lily Fox ed Eileen Dunne sono sorprese dal ritorno di Chrissie dopo quasi quarant’anni d’assenza. Le donne, che non hanno mai lasciato Dublino, riescono a realizzare il loro sogno per un viaggio a Lourdes. Altra grande immensa attrice per il terzo film in rassegna il 7 e 8 marzo: è l’amata Helen Mirren in WONDER – WHITE BIRD diretto da Marc Forster ed interpretato da Ariella Glaser, Orlando Schwerdt e Gillian Anderson. Il suo racconto ci riporta nella Alsazia, regione francese al confine con la Germania, una Francia occupata dai nazisti: una giovane ragazza ebrea nascosta da un ragazzo e dalla sua famiglia. Una storia fra sentimenti giovanili, bullismo e tenerezza, contro ogni razzismo. Il 14 e 15 marzo al cinema Lovaglio un film sentimentale: PAST LIVES scritto e diretto dalla sudcoreana Celine Song, che debutta alla regia. Il film entra con delicatezza sulle “vite passate” e nell’amicizia infantile di due ragazzi: Nora Moon (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo). Dopo 24 anni si rincontrano. Il film, ritenuto fra i migliori del 2023, è stato in concorso al Sundance Film Festival ed ha ottenuto cinque candidature ai Golden Globe e due candidature ai Premi Oscar. La rassegna si conclude il 20 e 21 marzo con LA ZONA D’INTERESSE (The Zone of Interest) scritto e diretto da Jonathan Glazer, presentato in concorso al Festival di Cannes. Il film ci conduce nella “normalità” della vita quotidiana che si svolgeva all’interno delle case intorno al campo di sterminio di Auschwitz. Per certi versi allucinante; la tragedia dello sterminio è trattato da una angolazione non comune: una sapiente regia dirige da remoto le macchine da presa piazzate nell’abitazione dei protagonisti. Ancora una rassegna di cinema d’autore al Cinema Lovaglio di Venosa.