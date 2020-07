A novembre il lancio internazionale del film ” No Time To Die”,il 25° della serie dedicata all’agente segreto di Sua Maestà britannica James Bond, con un ritorno di immagine e-si spera anche sul turismo- che Matera avrebbe voluto raccogliere quest’anno. Ma le spie del virus a corona, partite da Oriente, hanno fatto saltare il banco…Tranquilli non avevamo preparato nulla per quella data e meno che meno ora, per la solita carenza di cultura di impresa istituzionale in primis. Niente paura ci pensa chi di dovere a fare quattrini. E il lancio della scatola della Scalextric (noto marchio del settore) con lo sfondo dei Sassi, quante ‘S’, e all’interno la pista e le curve paraboliche per l’inseguimento sul filo dei 200 kmh delle auto di James Bond, Aston Martin e Jaguar, sono uno spot formidabile per anticipare l’uscita del film. Il gioco, che va bene per grandi e piccini, è un classico del settore e degli articoli promozionali su 007. La pista con le automobiline, ricordi di infanzia, oltre alle scatole di montaggio per uso domestico a Matera ha avuto negli anni Settanta anche uno spazio di un certo rilievo con l’apertura in via Roma – e per un breve periodo- di una attrazione come una mega pista con automobiline di formula uno. Una passione che continua altrove, con i marchi italiani e stranieri. Ma con 007 è un’altra cosa, con le sgommate in piazza Vittorio Veneto o nei Sassi per seminare quanti avrebbero voluto toglierlo di mezzo. Pronti?



Magnatraction: Perfetto per i corridori più giovani! Automobili super resistenti, regolatorie manuali del limitatore di velocità, layout a binari multipli incluso stunt loop

Questo set presenta un Aston Martin DB5 che affronta la Jaguar XF e include 4,08 metri di pista, con 9 layout di pista che include un loop-the-loop e half pipe. Con i controller manuali limitatori di velocità puoi essere sicuro che i bambini si divertiranno sempre con questo set in quanto le auto avranno meno probabilità di volare fuori pista.

Questo set funziona a batteria. Trasformalo in un set alimentato dalla rete con il nuovo Micro Trackxtric Mains Powered Track Piece (UK) qui .



L’ultimo film di James Bond, No Time to Die , è la venticinquesima puntata del franchise e, come i precedenti film di James Bond, No Time to Die presenta sia veicoli classici che moderni guidati dal cattivo (inseguitori) e 007 stesso.