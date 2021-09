Due ore mezza di proiezione per ” No time to die” al Cinema Comunale, per la prima a Matera con inviti, e gente fuori in piazza Vittorio oltre le transenne in attesa di un selfie con gli intramontabili Gina Lollobrigida, Giancarlo Giannini e e Maria Grazia Cucinotta e l’immancabile domanda : ” Era bello il film? E Matera c’è ?” . Matera c’è eccome nella prima mezz’ora, all’incirca, con una fotografia e un montaggio ben dosati che hanno fatto scattare il primo applauso di ammirazione e orgoglio nel vedere i rioni Sassi, il parco della Murgia, l’hotel dell’agente segreto dal belvedere Pascoli in compagnia della donna del cuore che desterà mille interrogativi, le sequenze degli inseguimenti e con una breve alternanza con il ponte romano di Gravina in Puglia (Bari), i tornanti che portano a Maratea e una stazione ferroviaria del Tirreno.



E Matera è servita a raccontare perchè James Bond dal buen retiro in centro America sarà costretto a ritornare al lavoro, per contrastare e sconfiggere un disegno criminoso di governo del mondo legato a un’arma letale realizzata in laboratorio che controlla il Dna delle persone fino a distruggerle. E proprio quella combinazione porterà Bond a raggiungere l’obiettivo, tra amori, ricordi, riflessioni, e a chiudere ( ma non è detto) l’avventura con il personaggio inventato dallo scrittore Ian Fleming. . Almeno per l’attore Daniele Craig, bravissimo, che con ” No Time. No die” avrebbe passato il testimone a una donna nera, davvero in gamba, l’attrice inglese Lashana Ling che nel film ha ereditato il numero 007. Vedremo. Largo alle donne? E Ian Fleming e i fans che ne pensano?



L’attore ha salutato Matera con un breve messaggio in lingua inglese. Mentre la produzione ha blindato la proiezione proibendo riprese antipirateria,invitando a spegnere i telefonini.

E chissà che Craig, che dopo aver soggiornato a Palazzo Gattini,non venga a Matera. Del resto aveva promesso di tornare. Nel frattempo farà da traino, con un film che è uno spot mondiale per Matera e per la Basilicata come abbiamo sentito ripetere durante l’attribuzione de ”I Sassi d’oro” alle attrici Cucinotta, Lollobrigida e Giannini. Ma ocorre organizzarsi per consolidare e motivare arrivi e permanenze di turisti a Matera e in Basilicata. L’esperienza di ” The Passion” del 2002 deve aver insegnato che non si può andare avanti con le improvvisazioni, senza organizzarsi per tempo e con una precisa identità nei servizi e nell’offerta di città del cinema, che possa avere ricaduta sull’intera Basilicata. Dai trasporti (la vicenda delle navette bus per Bari è esemplare) all’assenza di una card unica per visitare musei pubblici e privati, dal piano strategico del turismo alla diversificazione dell’offerta. Le potenzialità ci sono ma occorre puntare su professionalità, organizzazione e competitività. Una produzione come quella di ” No Time To Die” ha dimostrato come si deve lavorare. Altrimenti avremo assistito a un bel film…già visto.