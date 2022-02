Sacrifici, ricordi e un sentimento comune cantato dai bambini nelle note di speranza di ” Gam Gam” , quella canzone ebraica che invita a non aver paura, perchè c’è qualcuno che guida, ci accompagna. Il cortometraggio ” Il bambino n.1337” di Gino Brotto, https://youtu.be/pbnFP7-3Uzs , ispirato all’omonimo libro di Cosimoclaudio Carrozzo, descrive una fase buia e drammatica del secolo scorso, fatta di silenzi, sopraffazioni, persecuzioni durante il regime nazista nei confronti del popolo ebreo e di altri ”minoranze”, avviate nei campi di concentramento e poi soppressi nelle camere a gas. Furono 15 milioni i morti e di questi oltre un milione di bambini strappati alle loro famiglie o impiegati in sperimentazioni per terapie ed esperimenti medici aberranti. Il regista, autore di lavori originali , identitari e legati al Salento, a cominciare da Galatina ( Lecce) come pubblicato in altro servizio, ha realizzato un affresco di quell’epoca, davvero struggente, utilizzando ambienti (il settecentesco Palazzo Calò a Galatina di Giacinta Venturi e Cristiano Diso) e una cinquantina di comparse del territorio. La proiezione, andata in onda su Mediterranea Tv nella giornata della memoria ,il 27 gennaio scorso, il passaggio sui canali social e il tam tam che ha avuto nelle famiglie e a scuola, sopratutto, hanno confermato l’efficacia di un lavoro e di un messaggio per non dimenticare, perchè non accada più.



Un invito che abbiamo sentito da un’altra bambina deportata ad Auschwitz . La scrittrice Elisa Springer,scampata ai lager, vissuta a Manduria (Taranto) cittadina onoraria di Matera, che ha incontrato tanti ragazzi delle scuole, raccontando la sua storia, mostrando il suo numero ”marchiato” sul braccio proprio come Gioiele il bambino con il numero 1337.



Un bambino dai riccioli biondi (interpretato dal piccolo Enrico di due anni e da adolescente cresciuto nei campi da Riccardo di 11) sottratto con la violenza dai giochi, dagli affetti della nonna e della sua mamma fino alla brutale separazione nel campo di concentramento. Un atto crudele che si ferma davanti alle ” Duchen”, alle docce dalle quali scendeva gas nervino, ai colpi delle esecuzioni sommarie, eseguiti da uomini e donne in divisa senza cuore. Nessuna carezza solo una ninna nanna sempre più flebile nelle camerate buie, sporche, tristi .



Mentre bimbi come Gioiele ricordavano le parole rassicuranti delle mamme : ” Avevi detto che ci saremmo rivisti dopo pochi giorni. Quando torni mamma?” Interrogativi rimasti nel cuore, nell’anima, nei ricordi con pochi sorrisi se non fosse per la solidarietà tra ragazzi, che aldilà del filo spinato ti donano un pezzo di pane e con tanta voglia di scavalcarlo per giocare. Quel sorriso, quel messaggio di speranza apre un’altra pagina quella della memoria, della pace, del rispetto, del coraggio e dell’invito a non restare indifferenti o a voltare lo sguardo da un’altra parte, prima che sia troppo tardi…



Gino Brotto ha girato con maestria e tanta partecipazione, che ha trasferito ai piccoli attori, alle comparse, spostandosi nelle diverse location del Salento sulle note delle musiche scelte da Davide Danielis. Un lavoro, come riportato nei titoli di coda, ”in memoria di tutti i bambini ingenuamente colpevoli della loro innocenza, che non hanno mai avuto la possibilità di conoscere il significato della parola ‘vita” e poi ” Dei loro genitori che non hanno mai avuto la gioia di vederli crescere, educarli, amarli e stringerli tra le proprie braccia”. Bravo il regista,ottima la fotografia, bravi gli attori per aver narrato e coinvolti i giovani sopratutto con un messaggio e una testimonianza di stretta attualità, sulle note di speranza della canzone ebraica :”Gam Gam..Gam-Gam-Gam Ki Elekh Be-Beghe Tzalmavet Lo-Lo-Lo Ira Ra Ki Atta Immadì Shivtekhà , che tradotte in italiano ripetono e ricordano ”…. Anche se andassi Nella valle oscura Non temerei nessun male Perché tu sei sempre con me”.



Gli attori: Addolorata Cudazzo, Adriano De Luca, Alessandra Lezzi, Antonio Casto, Barbara Donno, Carlo Diso, Carmela Dell’Anna, Carmela Picci, Carmen Buccella, Carmine Bianco, Caterina Quarta, Clarissa Luperto, Cosimo Claudio Carrozzo, Cristian Della Monaca, Dario Pintaudi, Donatella Mingiano, Elena Finocchietti, Enrico Diso, Erika Caputo, Francesco Casto, Giacinta Venturi,Gianrocco Casto, Gianluigi Letizia, Giorgia Portaluiri, Giovanni Zecca, Giuseppe Musardo, Giuseppe Perrone, Ismaele Mengoli, Katia De Riccardis,Luigia Monaco, Maria Luce De Pascalis, Mattia Masciullo, Natalina Mercutello, Nicolò Masciullo, Nicolò Palumbo, Nicolò Sergio, Paolo Fachechi, Pierluigi Mengoli, Riccardo Letizia, Roberto Zizzari, Sabina Greco, Sandra Bari, Sandro Genovasi, Silvio Rossetti, Valentina Cinotti.