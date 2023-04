Con ‘’Generaction’’ Cinema e azione per giovani generazioni

Non capita tutti i giorni che appassionati o ‘’addetti ai lavori’’ si ripieghino sui giovani per avviare un percorso di informazione o di alfabetizzazione ai linguaggi e alle forme espressive della cinematografia o dell’audiovisivo in generale. Ne parliamo di frequente con Armando Lostaglio che con il suo cineclub ‘’ Vittorio De Sica’’ Cinit si reca spesso a scuola per incontrare i giovani, e non solo, facendo loro apprezzare le atmosfere del grande schermo sviscerando tutti gli aspetti del mondo della celluloide, come si diceva un tempo. Di recente al Musma di Matera con Ivan Moliterni e altri piccoli eventi, che lasciano comunque una scia su quello che si potrebbe fare per i giovani. La quarta edizione di ‘’Generaction’’, il festival partecipativo del cinema documentario, che si tiene dal 12 al 14 aprile tra Matera e Bari è un bel segnale di attenzione e vitalità. Sia per i lavori che saranno proiettati e sia per i registi che incontreranno il pubblico. Tra questi un volto noto, come Francesca De Giacomo, che nel 2006 – sembra ieri- girò nei Sassi e con personaggi del luogo ‘’Il lato grottesco della vita’’. Da allora sono cambiate tante cose e con l’economia di ritorno legata a Matera, capitale europea della cultura 2019, quelle figure sono scomparse nel libro dei ricordi di una città semplice, per alcuni ruspante, a volte irriverente e paradossale che appariva così com’era…Era un’altra Gener….action.



GENERACTION

Al via la quarta edizione del festival partecipativo del cinema documentario per il giovane pubblico.

A Matera e Bari dal 12 al 14 aprile

Leonardo Di Costanzo, Federica di Giacomo, Benedetta Barzini sono alcuni degli ospiti che interverranno durante la quarta edizione di «GenerAction», il festival partecipativo del cinema documentario per il giovane pubblico che avrà luogo a Matera (e parallelamente anche a Bari) da mercoledì 12 a venerdì 14 aprile. Ideato e organizzato dalla Cooperativa Sociale «Il Nuovo Fantarca», in collaborazione con l’associazione «OnDocks» di Bari e la Fondazione Zetema di Matera, questa edizione di «GenerAction» rientra nelle attività previste dal progetto «Alfabeti visivi», diretto da Rosa Ferro e risultato vincitore del bando nazionale «Cinema e Immagini per la Scuola», finanziato dal Ministero Italiano della Cultura e dal Ministero Italiano del Merito.



Mercoledì 12 aprile, alle 9,30, al Piccolo Cinema di Matera si parte con il cortometraggio «L’Oro di famiglia» di Emanuele Pisano, a cui seguirà la proiezione del lungometraggio «La Scomparsa di Mia Madre» di Beniamino Barrese con Benedetta Barzini, che sarà presente per incontrare il pubblico. Alle 13,30, sempre al Piccolo Cinema, si terrà un workshop con la regista Federica Di Giacomo, autrice di diversi documentari di successo come «Housing», «Liberami», «Il lato grottesco della vita», «Il Palazzo».

Giovedì 13 aprile si riparte alle 9,30 al Piccolo Cinema con il cortometraggio Pizza Boy di Gianluca Zonta e il lungometraggio «Luca + Silvana» di Stefano Lisci, con la partecipazione in sala dell’autore.



Venerdì 14, alle 9,30, ci si sposta tutti al Multicinema Galleria di Bari con la proiezione del corto «Nesciri» di Ivan D’Ignoto, presente in sala. Seguirà la proiezione del lungometraggio «The Matchmaker» di Benedetta Argentieri (interverrà la montatrice Serena Pighi). Al termine delle proiezioni, la giuria costituita dagli studenti di Bari e Matera e da due ragazzi dell’IPM Fornelli (in permesso premio), voteranno e premieranno il cortometraggio e il lungometraggio che avranno ricevuto più voti.

Alle 15,30 all’AncheCinema si terrà un workshop con il regista Leonardo Di Costanzo, autore di documentari come «A Scuola», «Cadenza d’Inganno», «Odessa» e di film di finzione pluripremiati come «L’Intervallo», «L’intrusa» e «Ariaferma».

Alle proiezioni parteciperanno anche studenti degli istituti scolastici Calamandrei di Carbonara, Alpi Montale di Rutigliano, Amaldi di Bitetto, Vivante, Tridente e Gorjux di Bari.

Tutte le attività sono gratuite. Per maggiori informazioni alfabetivisivi.it, infotel 338.774.62.18.



Che cos’è ALFABETI VISIVI

ALFABETI VISIVI è un progetto di educazione ai media e al cinema articolato in diverse sezioni:

– Sez. A Regola d’Arte dedicata ai bambini della scuola dell’Infanzia a cui hanno partecipato circa trenta bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia Falcone Borsellino del quartiere San Paolo di Bari e circa 40 bambini della scuola Torraca di Matera. I bambini, guidati dalla cartoonist Beatrice Mazzone e dalla operatrice Mariangela Tantone, hanno realizzato brevi film d’animazione e un corto di finzione, dedicati alla natura e alla sua osservazione;

– Sez. Preludi dedicata ai bambini della scuola primaria a cui hanno partecipato circa 35 alunni della Scuola Falcone Borsellino del quartiere San paolo di Bari e circa 40 bambini della scuola Torraca di Matera. I bambini sono stati seguiti a Bari dai cartoonist Domingo Bombini e Maria Cavallo, mentre a Matera sono stati seguiti da Mariangela Tantone e Diego Maragno;

– Sez. Piccoli schermi, grandi critici dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, a cui hanno partecipato circa 60 alunni della scuola secondaria di primo grado Capozzi Galilei di Valenzano e circa 30 alunni della scuola Torraca di Matera. I ragazzi sono stati guidati a Bari da Maria Rosaria Flotta, Nicola Nannavecchia e dagli operatori dell’Ass. To.Play. A Matera i laboratori sono stati condotti da Mariangela Tantone e Ivan Moliterni;

– Sez. GenerAction – festival partecipativo del cinema documentario dedicata ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado.

– Formazione docenti curata da Anton Giulio Mancino a Bari e da Ivan Moliterni a Matera, dedicata a pratiche innovative di didattica dell’immagine, a cui hanno partecipato circa 80 docenti di scuole varie.

– Piattaforma digitale www.alfabetivisivi.it contenente vari film che sono stati utilizzati per la formazione e per i laboratori contenente anche i video finali e i materiali prodotti in ogni sezione.

