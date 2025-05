Con Domenico Fortunato al ‘’Piccolo’’ per MalAmore

Ancora una bella storia, con un tema da cronaca vissuta sul filo delle passioni, delle scelte difficili che possono decidere destini, rapporti, per il regista e attore materano Domenico Fortunato tra i protagonisti di MalAmore della regista Francesca Schirru, prodotto da Cesare Fragnelli per Altre Storie con Rai Cinema ed Apulia Film Commission, distribuito da 01 Distribution. Il film, nelle sale da oggi 8 maggio, sarà proiettato e presentato anche a Matera domani 9 maggio presso il cinema ‘’Il Piccolo’’ di Matera alla presenta di Domenico Fortunato.

MalAmore parla di una storia dei nostri giorni, con Mary – una ragazza normale che diventa l’amante del giovane pregiudicato Nunzio, che si trova in stato di detenzione. Fuori, ad aspettarlo, la compagna nonché capoclan Carmela e – nelle sue aspettative- anche Mary che nel frattempo ha deciso di troncare quella pericolosa relazione dopo aver conosciuto l’istruttore di un maneggio. Ma non ha fatto i conti con Nunzio, a abituato a comandare con forza e spavalderia e passando su tutti e tutti. Così minacce e avvertimenti si susseguono affinchè cambi idea. Ma Mary ha deciso di essere libera…Non vi raccontiamo come va a finire. Il film va visto e a Matera, oltre al Piccolo sarà in programmazione anche presso la multisala Red Carpet. Tra i protagonisti del film figurano oltre a Domenico Fortunato, Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone, Antonio Orlando e Simon Grechi. Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta dalla regista Schirru è stato girato tra Roma, nella provincia di Brindisi, in particolare a Francavilla, Torre Santa Sabina, Carovigno, Ostuni. Dopo Matera il tour di presentazione prevede altre tappe: sabato 10 Maggio al cinema Red Carpet di Monopoli alle ore 19:00., al cinema Palazzo Roma di Ostuni alle ore 20:00. Domenica 11 Maggio presenteremo alla Multisala Lux a Roma alle ore 20:00.