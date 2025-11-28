Come in un film con Anna a Tricarico

Detto, fatto…E per Anna Giammetta, dopo la presentazione ufficiale a Matera https://giornalemio.it/cinema/cinema-tutto-come-in-un-film-nel-libro-di-anna-giammetta/, è cominciato il tour che la porterà in giro per l’Italia per la presentazione del libro” Come in un film” edito da Altrimedia. Questa sera, venerdì 28 novembre, sarà a Tricarico (Matera) nella sala degli stemmi del Palazzo Arcivescovile. Un luogo caro ad Anna che l’ha vista partecipare in passato a varie attività di animazione sociale ed ecclesiale per la comunità locale. Con il libro è d’obbiglo pensare a film di ambito religioso, ma anche di impegno sociale, politico, delle tradizioni dalla musica al carnevale. Del resto Tricarico ha dato i natali al sindaco poeta Rocco Scotellaro, al ”venerabile” monsignor Raffaello Delle Nocche , al musicista Antonio Infantino e poi la tradizione del carnevale e dei pellegrinaggi a Fonti e poi l’ambiente la cultura del quale si occupa la delegazione locale del Fai, come riporta il logo della locandina. Tanti spunti che da ”giornalemio.it” Anna continua a trattare, come in un film…

