Come in un film. Anna in attesa del”ciack” per Roma dopo Potenza e Ginosa

Il libro, la sua esperienza all’ufficio cinema del Comune di Matera, tanta curiosità e simpatia sono il biglietto da visita di Anna Giammetta nel corso delle presentazione di ” Come in un film”, https://giornalemio.it/cinema/cinema-tutto-come-in-un-film-nel-libro-di-anna-giammetta/, che racchiude tutto quanto si deve sapere davanti e dietro le quinte del grande schermo, partendo da Matera e dal quanto la Basilicata riesce a fare con poche risorse ma con tanta disponibilità per la realizzazione di fiction, film e produzioni audiovisive di vario tipo. Ed è anche di questo, insieme a curiosità nazionali e internazionali, si è parlato nelle recenti presentazioni effettuate a Ginosa (Taranto)

che con Matera ospita alcune sequenze di ”Resurrection of Christ” di Mel Gibson e a Potenza. Con Anna l’editrice Gabriella Lanzillotta, di Altrimedia la ”casa” che ha prodotto il libro e, di volta in volta, ospiti delle città ospitanti che hanno contribuito ad alimentare il dibattito sui diversi spunti aperti dal libro. Anna, naturalmente, non si ferma e guarda alle città del cinema, agli eventi estivi. Più di un pensierino a Roma c’è già, magari da affiancare alle ”Vacanze Romane” descritte nel libro insieme ai protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn.

IL COMUNICATO DELLA REGIONE BASILICATA.

AGR News, Anna Giammetta tra cinema e letteratura

“Presentato a Potenza il libro “Come in un film”, edito da Altrimedia edizioni. L’evento, organizzato dal circolo culturale Gocce d’autore, ha visto la partecipazione dell’autrice, dell’editrice, Gabriella Lanzillotta e della presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello.

“Come in un film, viaggio nell’Italia ispirata al cinema”, è un libro che racconta i luoghi della penisola resi celebri e immortali dal ciak. L’autrice, Anna Giammetta, attraversa l’Italia visitando set cinematografici che descrive nel suo libro, in un racconto avvincente tra storie, citazioni, aneddoti e curiosità legate al grande e piccolo schermo, battute cinematografiche e scene tratte da celebri film che hanno raccontato l’Italia nel corso degli anni. Un viaggio nel tempo e sul territorio attraverso gli occhi curiosi di chi osserva i territori individuando location.

Alla presentazione, organizzata dal Circolo culturale Gocce d’autore, erano presenti l’autrice Anna Giammetta, l’editrice Gabriella Lanzillotta e la presidente della Lucana FIlm Commission Margherita Romaniello. A moderare l’evento la giornalista e presidente di Gocce d’autore, Eva Bonitatibus mentre le letture sono state affidate ad Anna Anastasio.”