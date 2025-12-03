mercoledì, 3 Dicembre , 2025
Come in un film…Anna con Isa l'amica di sempre.

Franco Martina
E l’appuntamento per vederle insieme, e per quanti sanno della loro amicizia sin da piccole nella natia SaintMauritz, come i compaesani chiamano affettuosamente San Mauro Forte, è per sabato 6 dicembre a Matera presso l’Hotel San Domenico. Un appuntamento interessante tra una scrittrice all’esordio come Anna Giammetta, con un libro a tutto cinema…, e con Isa Grassano che sforna periodicamente lavori che invitano a viaggiare, conoscere, riflettere, fare nuove amicizie e scoprire curiosità e persone che non sfuggono al suo occhi attento. Anna e Isa sono anche giornaliste, che operano in contesti diversi, e si ritroveranno con la collega editrice Gabriella Lanzillota di Altrimedia, per presentare un lavoro che fa tappa a Matera dopo la presentazione al cinema ”Il Piccolo”. Noi di giornalemio.it che abbiamo parlato periodicamente del libro e conosciamo bene Anna e Isa, per simpatia e impegno che mettono in quello che fanno, non possiamo che augurar loro nuovi successi. Del resto il ciack che abbiamo regalato ad Anna sta portando bene…

L’invito di Anna
Ciao! 🌟
Se hai perso la prima presentazione, questa è l’occasione per recuperare!
Ti aspetto sabato 6 dicembre,alle ore 17,00, al San Domenico, via Roma per parlare insieme del mio libro “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al cinema”. 🎬🇮🇹
Sarà un dialogo speciale con Isa Grassano, ❤️ tra storie, luoghi e tanta magia cinematografica.
Mi farebbe davvero piacere averti lì! 💛

