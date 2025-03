Come al circo…Sul trapezio gli ”amori impossibili” in bilico di Imma Tataranni

Che fa si butta? Dopo la notte d’amore con il bel maresciallo Ippazio o tornerà a casa, come il cane Lassie , dal tormentato e tradito marito Pietro? A chiederselo, dopo la seconda puntata della fiction di Raiuno ” amori impossibili” in tanti: dalla suocera che vorrebbe si ”lavassero ”i panni sporchi in famiglia, alla figlia Valentina che sollecita un riavvicinamento tra papà e mamma. Ma al cuore non si comanda e aldilà delle sollecitazioni finali del giovane spasimante di fuggire, prima di una operazione che potrebbe portare alla cattura di un pericoloso latitante, il tormentato sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera risponde con un” Non voglio, mi dispiace” alla richiesta ” Fuggiamo!” , smorzato da un ”Non sono pronta…”



E del resto non poteva che essere così. La notte d’amore ingranando la marcia…,del resto, ha lasciato un sapore all’agrodolce, con scrupoli di coscienza, verso una famiglia (anche Pietro ha tradito) che non sa della debolezza e della freccia ”scoccata” da Cupido. Ma lei per una volta si è buttata fino in fondo nell’avventura, lasciando a telespettatori e telespettatrici immaginare come sia andata. Un letto disfatto, la colazione sul balcone,ma nulla sulla intensità del livello di soddisfazione reciproca che in dialetto materano finisce nell’intercalare ”I’ fr’cov’n alla murì” (e facevano all’amore senza sosta). Imma Tataranni sul trapezio come sotto il tendone da circo , quasi senza rete, e può essere un azzardo come accade per l’indagini di due omicidi, uno a Matera e l’altro a Taranto, di due ex circensi ”giustiziati” con un rituale mafioso (bocca chiusa da nastro adesivo) che apre a mille interrogativi. Morti con un colpo di pistola in bocca, sparato da una calibro 9 Glock, che ricompare stranamente dopo una rapina di qualche tempo prima. Strano. Il rapinatore è in carcere.

Il ricettatore è un uccell di bosco…E allora non resta che indagare sul set di un film nei calanchi, con i Bikers protagonisti che girano una scena punitiva, ascoltando il regista e poi la proprietaria di un circo…che in tanti hanno commentato :” Ma è Moira Orfei”.



Ci siamo andati vicino grazie alla impareggiabile interpretazione di Lia Trivisani (la coach di Vanessa Scalera) che ha illuminato la scena su un mondo dove vita, rischio, voglia di divertirsi sono pane quotidiano e dove amore, rancori finiscono sul trapezio. Utili indicazioni le sue che portano a risalire alla esecutrice materiale delle esecuzioni. E’ una donna…che ha deciso di vendicare quanti hanno contribuito a rovinare un amore sotto il tendone e a una ”punizione” feroce del suo uomo, che ha rovinato per sempre la vita di entrambi. Ancora l’amore, dunque, che riapre una ferita aperta nella Pm dal cuore che batte a mille e continuerà a farlo, perchè il destino, la Provvidenza o i casi della vita sono dietro l’angolo.



Al ristorante ”Le Telline” scelto per una cena a lume di lampara…con Ippazio e dove giungono, per caso, anche il marito Pietro una giovane poetessa francese che ammira e magari ha un debole con il marito tradito…e uno scrittore, che gli sta consigliando di come uscire dalla delusione con Imma. Sguardi che si incrociano e l’uno viene a sapere dell’altra, mentre Ippazio che aveva allungato una mano per strappare un ”si!” a Imma…riceve la visita inaspettata di un emissario del boss da incastrare… Intorno la vita scorre come sempre con la cancelliera, disponibile fino a un certo punto a ospitare Imma nonostante l’avventato acquisto di un divano.., il maresciallo Lamacchia (Nando Irene) che assicura sorprendenti risultati nelle indagini, il suocero di Imma ( Antonio Montemurro) che continua ad allargare le braccia e a scuotere il capo per le continue intromissioni ”asfissianti”’ sulle vicende famigliari tra Imma e Pietro…, e il medico legale Taccardi ( Carlo De Ruggieri) che prima o poi scriverà un libro sui tanti cadaveri studiati per i casi della Pm materana. Senza dimenticare le viziate gemelle del Procuratore della Repubblica Alessandro Vitali ( Carlo Buccirosso) che provano i vestiti a pazzo di danza nell’archivio del Tribunale, in vista di un matrimonio. Fiori d’arancio o fiori di ? visti i rapporti sentimentali in bilico per Imma Tataranni, che non vede l’ora di risolvere il caso. Il suo…Terza puntata con tanti convitati. Ci sarà anche Cupido, naturalmente.