Comandi, maresciallo… Nino Frassica a Matera

Si appresta a girare la 15^ serie della fiction di Rai ” Don Matteo” nel ruolo e con la divisa del maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini e con i baffi ben squadrati… continua a divertirsi e a fare divertire come sempre, anche dal palco del cineteatro ” Guerrieri” di Matera, ospite della terza edizione del ” Matera Fiction”. Del resto, come ha ricordato, nell’intervista con la brava e simpatica giornalista di Rai Uno Barbara Capponi, si è ispirato nella parte a marescialli veri che ha avuto modo di conoscere e se li ricorderà finchè non riporrà la divisa nell’armadio. Ma c’è tempo.

Frassica è ” Nei secoli Fedele” oltre all’Arma a una comicità spontanea, che si porta dietro da quand’era ragazzino. Poca voglia di studiare-ha raccontato- pochi argomenti che lo interessavano, tra cui le ragazze e la musica, e tanti scherzi da fare anche al suo insegnante che si chiamava Mastrocinque…contattato via cavo, a sua insaputa, mentre era in vacanza a Riccione scalando via via il cognome Mastrouno, due, eccetera eccetera. Una vita per la comicità, con il ”bravo presentatore” giusto che si accorse di lui come Renzo Arbore che lo valorizzò nell’allegra brigata di ”Indietro Tutta”. Poi tanti lavori, le presenze a Sanremo, fiction di qua e di là, fino a Festivallo…per restare in tema, teatro, la passione per la musica con i suoi Los Plaggers e l’ennesimo libro ”Piero di essere Piero” che è il dodicesimo- ma Frassica lo indica come il decimo, perchè suona meglio- e che contiene tra i tanti Piero anche un riferimento a Matera. Dovete leggere il libro per sapere di cosa si tratta…



Infine un consiglio ai giovani comici. ” Provateci -ha detto- non costa niente. Un comico può sbagliare, poi si riprende. Un chirurgo no…” Certo. Frassica è una forza della comicità e ha confessato, prima di entrare nel cinema, che gli piacerebbe girare una fiction ma nella parte maschile di Imma Tataranni. Giriamo la richiesta alla Rai e al regista Francesco Amato. Un Pm al maschile (Immo Tataranno?) e con accanto un maresciallo investigatore come Lamacchia( Nando Irene). Ve l’immaginate? Ciack, si ride, naturalmente.



IL PROGRAMMA DEL MATERA FESTIVAL

DA DOMANI AL VIA LA TERZA EDIZIONE CON F.MURRAY ABRAHAM, JERRY CALA’, NINO FRASSICA E TANTI ALTRI

Dopo la preapertura del 30 maggio con la master class del celebre regista canadese David Cronenberg, che ha presentato il suo nuovo film The Shrouds – Segreti sepolti in concorso al Festival di Cannes 2024, con Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce e Sandrine Holt, entra nel vivo la terza edizione del MATERA FICTION, un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e serie TV. Da domani all’8 giugno, il festival offrirà un’esperienza unica, con la partecipazione di grandi nomi del settore e una programmazione ricca di sorprese.

Matera Fiction è un festival sulla serialità televisiva che si propone di far conoscere i temi e le tendenze produttive più praticate dalla fiction internazionale incontrando i professionisti coinvolti nella produzione. Cinque giorni di incontri, workshop, mostre, proiezioni ed eventi in cui sono premiate le migliori serie tv in concorso.

Il tema scelto per la 3° edizione, “Mediterraneo”, nasce dall’urgenza di mettere al centro il dialogo autentico con le comunità culturali del mediterraneo, che a livello artistico mostrano grandi cambiamenti sia nel cinema che nelle serie tv. La nuova serialità non esita ad affrontare temi scomodi, fronteggiando le contraddizioni del presente puntando ad un futuro migliore.

La scelta di questo tema è motivata anche dalla notizia che Matera e Tetouan (Marocco) sono state ufficialmente proclamate Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo 2026, un riconoscimento istituito dall’Unione per il Mediterraneo (UfM) e dalla Fondazione Anna Lindh. Una rete di partner importante, fondamentale per costruire un programma culturale ambizioso, capace di coinvolgere artisti e produzioni per un dialogo culturale tra Matera e il Mediterraneo.

Matera si trasformerà anche quest’anno in un laboratorio culturale dove il dialogo tra protagonisti e pubblico sarà motore di appuntamenti fatto di incontri interessanti sulla produzione e occasioni speciali.

Quattro le sezioni di alta qualità: Schermi altrove, una sezione non competitiva che raccoglie le opere più recenti di registi già affermati e acclamati dalla critica; Retrospettive; Visioni Mediterranee, una sezione competitiva che presenta in anteprima nazionale una selezione di fiction TV provenienti dai paesi del Mediterraneo e Visioni parallele sezione competitiva dedicata alle docu-serie inedite in Italia.



Domani in apertura, alle 16.00 al Cinema Teatro Guerrieri, la proiezione del film The Scarlet Letter di Robert G. Vignola, regista italoamericano nato a Trivigno (PZ) che ha saputo raccontare storie universali senza perdere il legame con la sua terra.

Alle 17.00 alla Libreria Mondadori la presentazione, alla presenza di Luigi Scaglione (Presidente Centro studi lucani nel mondo) del libro della Professoressa e scrittrice Giuliana Muscio, Napoli/New York/Hollywood, la comunità italiana dello spettacolo e la nascita del cinema italo-americano: un’appassionata ricerca sull’impatto esercitato da attori, musicisti e registi italiani emigrati negli Stati Uniti sulla storia del cinema hollywoodiano e sui media americani tra il 1895 e il presente. Il lavoro culturale di generazioni di attori (e musicisti) provenienti dall’Italia ha infatti contribuito non solo al cinema d’Oltreoceano, ma anche alla costruzione dell’immagine degli italiani e dell’italianità presso il pubblico americano. Focus su Robert G. Vignola e Jimmy Savo (di cui il 6 viene proiettato il film Carry On Sergeant!) .

A seguire alle 17.30, per Visioni Mediterraenee, la proiezione del film in concorso (sottotitoli in italiano) di Ragouj (in concorso) con Abdelhamid Bouchnak, regista della serie e l’attore Hedy Krissane. Alle 19.00 Omaggio a Gabriella Ferri con il docufilm prodotto da Red Film, Rai Documentari e Cinecittà.

A seguire sul palco del Guerrieri il comico Uccio De Santis che presenta la serie Mudu’ e Nino Frassica intervistato dalla giornalista del tg1 Barbara Capponi.

Giovedì 5 giugno alla 16:00 alla Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani, l’incontro Da diabolik al graphic novel: forme seriali vecchie e nuove nel fumetto italiano e nei suoi adattamenti transmediali con Giuseppe Palumbo.

Al Guerrieri, per la sezione Visioni Mediterranee, in anteprima nazionale, la proiezione del film in concorso Farah, in autunno su Canale 5.

Alle 18.00 il panel condotto dal giornalista Pier Paolo Mocci, Paramount + e Filmauro due major tra piccolo e grande schermo con Luigi De Laurentiis, produttore Filmauro e Antonella Dominici di Paramount +.

A chiudere la serata uno spazio dedicato alla commedia italiana con Jerry Calà.

Venerdì 6 giugno alle 16.00 alla Biblioteca Provinciale Stigliani un incontro dedicato al fumetto: Pittura e Fumetto – Complessità narrativa dei “formati brevi”, linguaggio della serialità lunga, tra fumetto e graphic novel.

Al Guerrieri, per la sezione Visioni Mediterranee, in anteprima nazionale, la proiezione del film algerino Banat Al Mahrousa, l’incontro con Enrico Bufalini, Direttore Archivio Luce, Cinema e Documentario Cinecittà, tra documentazione del passato e la produzione di nuove storie e la conversazione con Giuliana Muscio sul patrimonio filmico del cinema muto, che precede lo spettacolo, a cura della Compagnia Artemis Danza, “Il Circo di Fellini” che celebra la magia del circo e la danza, trasportando il pubblico nel mondo incantato di Federico Fellini. Con trampolieri, giocolieri e la musica di Nino Rota, questo spettacolo evoca emozioni di nostalgia e meraviglia.

Sabato 7 giugno, per la retrospettiva dedicata a Robert G. Vignola, un lucano a Hollywood, proiezione del film “When Knighthood Was in Flower”. A seguire per visioni Mediterranee, la proiezione della produzione marocchina Bghit Hyatek e alle 17.00 alla Biblioteca Provinciale Stigliani, la conferenza stampa del Premio Oscar F. Murray Abraham.

Al Guerrieri dalle 18.00 un panel dedicato alle Fiction Internazionali con Michele Zatta, capostruttura Rai Fiction e responsabile delle coproduzioni internazionali, una conversazione con Alberto Barbera Direttore Artistico Biennale Cinema di Venezia sull’apertura della Biennale alle serie tv e un incontro con Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission su Serialità, documentari e sfide del mercato audiovisivo.



A seguire, per Visioni Mediterranee, la proiezione della prima puntata della serie Turca El Turco con la partecipazione dell’attrice Greta Ferro.

Chiudono il programma gli incontri con Angelo Florio, Responsabile Struttura Fiction Mediaset che annuncerà le novità della stagione e Giacomo Lievi Senior Programming Editor Canale 5 che analizzerà il ruolo dell’’Italia nel mediterraneo: tendenze ed evoluzione del mercato internazionale.

Domenica 8 giugno ultimo giorno della rassegna alle 20.00 salirà sul parlo del Guerrieri il Premio Oscar F. Murray Abraham che converserà con la giornalista Barbara Tarricone e dopo la consegna dei Premi Matera Fiction 2025 chiude il concerto del M° Paolo Vivaldi dedicato alle musiche da film di Nino Rota.

Il Festival, è patrocinato dalla Comunità Europea, dalla Regione Basilicata e Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dalla Lucana film Commission, da Rai Fiction e in collaborazione con Mediaset.