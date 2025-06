Club De Sica a Taormina. Un trionfo per chi ama il cinema

E non poteva che essere così con la presenza di registi e attori che hanno tracciato più di un solco per le tante storie girate,narrate e ispirate dalla Settima Musa. Il club De Sica Cinit di Rionero in Vulture( Potenza), non si è perso un fotogramma e né tantomeno i titoli e gli applausi di coda, come riportano gli esaurienti comunicati sul festival. Ad Armando Lostaglio e a quanti animano, con tanta passione, il club e sensibilizzano con la formazione continua, giovani e anziani, sul linguaggio cinematografico il compito di portare in Basilicata un frammento di quel festival. Attendiamo fiduciosi…e chissà che l’ospite non decida di ‘’girare’’ dalle nostre parti.



Chiusura trionfale con Monica Bellucci, Tiziana Rocca e il plauso a Sergio Bonomo

di Michele Pastore

CineClub Vittorio De Sica Cinit

Si è conclusa tra emozioni, applausi e grande cinema la 71ª edizione del Taormina Film Festival, una delle più riuscite di sempre. Protagonista assoluta della serata finale è stata Monica Bellucci, premiata con il Premio alla Carriera nel magnifico scenario del Teatro Antico. La direttrice artistica Tiziana Rocca ha firmato un festival di alto profilo internazionale e fortemente dedicato al talento femminile.

Monica Bellucci e il tributo a Malèna di Tornatore:

accolta da una standing ovation di oltre quattro minuti, Monica Bellucci ha ricevuto il riconoscimento tra applausi ed emozione, ricordando con affetto il film Malèna di Giuseppe Tornatore, riproposto in versione restaurata davanti a una platea commossa. “Dedico questo premio a tutte le donne che portano forza e grazia nel cinema e nella vita” ha dichiarato.

Il festival ha incoronato come miglior film The Last Promise di Eliot Morgan (Canada), mentre Daniel Brühl ha conquistato il titolo di miglior attore con Borderline e Sofia Boutella quello di miglior attrice per A Thousand Skies. Ecco i

Premi Oscar e star internazionali a Taormina:

Questa edizione ha visto sfilare sul palco di Taormina numerosi Premi Oscar:

Michael Douglas (Oscar per Wall Street)

Martin Scorsese (Oscar per The Departed)

Helen Hunt (Oscar per As Good as It Gets)

Catherine Deneuve (Premio César e Palma d’Oro onoraria)

Da’Vine Joy Randolph, vincitrice dell’Oscar 2024 per The Holdovers

Sergio Bonomo ed una direzione lungimirante.

Grande merito per il successo di questa edizione va anche a Sergio Bonomo, direttore generale del festival, che con visione e intuito ha voluto affidare la direzione artistica a Tiziana Rocca, scommettendo su una guida moderna, dinamica e fortemente inclusiva. Una scelta rivelatasi vincente. “Tiziana ha saputo interpretare lo spirito di Taormina e portarlo a una dimensione internazionale e al passo con i tempi” ha dichiarato Bonomo durante la serata conclusiva, raccogliendo gli applausi del pubblico e degli ospiti.

Una settimana di grande cinema e futuro al femminile

Con il suo slogan Cinema è donna, Tiziana Rocca ha dato voce alle storie e ai talenti femminili, alternando celebrazioni di maestri come Scorsese e Douglas a nuovi talenti e a film di forte impegno sociale. La direttrice ha salutato il pubblico ringraziando la città, gli ospiti, gli sponsor e il suo staff, lasciando una promessa per un’edizione 2026 ancora più ricca e internazionale.

Taormina Film Festival 2025: Premio alla Carriera a Martin Scorsese e un Festival dedicato alle donne

Serata memorabile al 71º Taormina Film Festival, che nel magico scenario del Teatro Antico di Taormina, ha celebrato il leggendario regista Martin Scorsese con il prestigioso Premio alla Carriera. A consegnarglielo è stata la direttrice artistica Tiziana Rocca, protagonista di questa edizione che ha voluto fortemente dedicare il festival alle donne, lanciando lo slogan Cinema è donna, in segno di rispetto, valorizzazione e riconoscimento per il talento femminile in ogni settore.

Visibilmente emozionato, Martin Scorsese ha voluto ringraziare l’Italia e Taormina per l’accoglienza e il premio ricevuto, ricordando con commozione le sue radici. “Le origini italiane della mia famiglia sono sempre state vive nei miei pensieri e nella mia arte. Tornare in Sicilia, vedere questa terra, è come tornare a casa” ha dichiarato.

Il regista ha anche espresso la sua preoccupazione per il clima politico e sociale negli Stati Uniti, affermando: “Viviamo un momento difficile, la democrazia è messa alla prova, ma resisterà. Credo ancora nel potere del cinema di raccontare la verità e di cambiare coscienze”.

Un pensiero lo ha poi rivolto ai pericoli dell’era digitale: “A volte non so più se quello che guardo è reale o creato da un’intelligenza artificiale. La responsabilità del cinema oggi è più grande che mai”. E intanto il suo capolavoro

“Taxi Driver” emoziona Taormina.

Dopo la premiazione, il pubblico ha potuto godere della proiezione restaurata di Taxi Driver, sotto le stelle di Taormina.

Dunque, il festival diretto da Tiziana Rocca dedicato alle donne, con lo slogan Cinema è donna, celebrando il ruolo femminile nel cinema, nella cultura e nella società, promuovendo storie, talenti e protagoniste che fanno la differenza. “Questo festival è un inno al talento femminile, alle storie che emozionano e ai volti di donne straordinarie che il cinema deve saper raccontare sempre di più” ha dichiarato Rocca.