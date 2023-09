Cinque giorni di riprese nei Sassi di Matera con le star di Bollywood

Non solo 007. E’ arrivato a Matera e nei sui oramai famosissimi Sassi, ancora il cinema d’azione. Nei rioni di tufo, infatti, ieri sono iniziate le riprese del film indiano «Viswam» (titolo provvisorio), con inseguimenti e scene adrenaliniche. Lo rende ufficialmente noto il Comune con un comunicato in cui si legge che nel pomeriggio di ieri l’assessora Tiziana D’Oppido, “ha visitato il set per dare il benvenuto ai 35 componenti della troupe e agli attori, con il protagonista Tottempudi Gopichand, volto noto e carismatico in India. Le riprese si concluderanno venerdì 29 settembre, ma non si escludono ritorni dopo gli altri ciak tra Roma e Milano. Il lungometraggio diretto da Sreenu Vaitila, narra la storia di un uomo indiano incaricato di proteggere una bambina unica testimone di un crimine. Il protagonista porta a compimento la missione ricca di colpi di scena, tra città internazionali e le italiane Matera, Roma e Milano. Una produzione che intreccia sentimenti e avventura, nel pieno stile del cinema indiano che ha in Bombay il cuore della sua industria, dove si concentrano studi e set di ripresa, e che per le colossali dimensioni è ormai nota in tutto il mondo come Bollywood. Viswam avrà una durata di 120 minuti, le riprese a Matera si snoderanno tra l’esterno della Madonna de Idris, piazza San Pietro Caveoso, piazza Vittorio Veneto, il Belvedere Guerricchio, l’esterno della chiesa Sant’Agostino, strade e vicoli dei Sassi. Con delibera di giunta del 14 settembre, il Comune ha autorizzato la società «Chitralayam Entertainmens» di Hyderabad a effettuare le riprese audiovisive.” Dalla nota si apprende anche che “Nei mesi scorsi hanno girato a Matera diverse produzioni indiane di Bollywood e Hollywood, in particolare i primi due episodi di due film e il primo episodio pilota di una serie tv. Nei prossimi mesi, la città vedrà incrementarsi ancora le produzioni nel territorio, tutte ambientate a Matera intesa come città non scenario di finzione. Infatti, altre produzioni cinematografiche indiane hanno inoltrato istanze di accesso ai Sassi, che sono in fase istruttoria.”

“Gli attori e la produzione sono entusiasti dell’accoglienza e del set naturale offerto dai Sassi. –ha commentato D’Oppido– Mentre “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” sbanca l’auditel come programma più visto in prima serata con oltre quattro milioni e mezzo di spettatori e il 27% di share, a Matera gli indiani di Viswam porteranno inseguimenti e sparatorie nel cuore dei Sassi.” “Nel film Matera è proprio Matera –evidenzia l’assessora– non una naturale riproduzione cinematografica di un altro luogo simile, perché è stata scelta espressamente da Bollywood, come Roma e Milano. I tecnici e gli attori ci hanno accolti con grande gentilezza dal regista al direttore di fotografia, agli stuntmen; molti di loro sono ormai di casa a Matera. Come di consueto, seguiremo anche Viswam dal lancio nella primavera 2024. Ringrazio la mia dirigente Delia Tommaselli, la Po Annalisa Dichio e la responsabile ufficio Cinema, Anna Giammetta”.