Investire in cultura è una opportunità da non trascurare se si vogliono sollevare le sorti dell’economia locale, soprattutto in Basilicata che continua a perdere abitanti (-5500 nell’ultimo decennio) a invecchiare e a girare vuoto per l’assenza di un concreto modello di sviluppo. E allora iniziative come un corso per operatori di marketing culturale e turismo integrato- come riporta la nota che segue- attivato a Palazzo San Gervasio (Potenza) sono un segnale interessante per formare giovani professionalità e ‘’mantenerli in zona’’. Del resto Palazzo San Gervasio ha un museo che ospita la Collezione d’arte ‘’ Camillo D’Errico’’ ed è arcinoto per il film ‘’ I Basilischi’’ girato oltre mezzo secolo fa dalla regista Lina Wertmuller. Non a caso una parte del corso sarà dedicato al cineturismo e con un ‘’regista’’ d’eccezione come Armando Lostaglio animatore del cineclub ‘’ Vittorio De Sica’’ di Rionero, che ha tracciato più di un ‘’itinerario’’ nel Vulture Melfese. Ora tocca all’Alto Bradano. Ciak, a scuola, ragazzi. E’ una opportunità da non perdere.

Palazzo SanGervasio (Pz). Dopo aver toccato diversi Comuni lucani e anche in Campania, proseguono anche a Palazzo San Gervasio i corsi di formazione per Operatori di Marketing culturale e di turismo integrato, promosso da Form Retail Srl e finanziato da Forma.Temp su consolidato progetto di Fernanda Ruggiero che è docente e consulente di Nuovi Turismi. Una quindicina di giovani del Comune altobradanico si stanno quindi formando sulle discipline legate alla strategia e alla progettazione dell’offerta turistica integrata, in base all’analisi del mercato e del contesto territoriale. La valorizzazione delle risorse del territorio mediante la promozione dei pacchetti turistici sono al centro delle attività che mettano in risalto nella nostra regione natura ed ambiente, percorsi storico-culturali, realizzazione e promozione di eventi. L’operatore di marketing culturale e di turismo integrato conoscerà le peculiarità dei nostri territori sotto diversi aspetti socio-economici della cultura locale, e mediante azioni pedagogiche e laboratori dell’accoglienza: Inoltre, possiederà strumenti per il coinvolgimento nell’organizzazione della comunità ospitante. Anche la ricerca di informazioni mediante interviste e colloqui sono alla base della formazione dei giovani operatori che avranno modo così di riconoscere i valori tipici del territorio da mettere a frutto nei contatti con i gruppi turistici, che potranno approfondire le risorse del paesaggio e della vita urbana delle comunità.

Fra le diverse discipline insegnate ai giovani operatori vi è spazio anche per il Cineturismo. In questi decenni si è dibattuto molto sull’influenza del Cinema sui viaggi finalizzati verso luoghi resi celebri da splendide inquadrature di film e anche di fiction Tv con mezzi, oggi, sempre più sofisticati. Soltanto in Italia esistono oltre 1700 location utilizzate dal cinema, e la Basilicata ha molto da dire specie in questi ultimi decenni, con Matera punto nevralgico ma anche altri territori come il Vulture e Maratea. Ad approfondire questi aspetti nel corso di marketing culturale è Armando Lostaglio presidente del CineClub Vittorio De Sica – Cinit con sede a Rionero in Vulture, che da decenni opera nella divulgazione della cultura cinematografica a più livelli, fra scuole, associazioni, università, centri anziani e giovanili e persino case circondariali.

Appuntamento con lezioni di Cineturismo con i giovani di Palazzo San Gervasio nella sede comunale venerdì 14 febbraio ore 8,30.

