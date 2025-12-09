Cinergia: Mercoledì 10 DICEMBRE – COME CLOSER

Nell’ambito della rassega Cinergia, Mercoledì 10 dicembre, sarà proiettato presso il Cineteatro Guerrieri di Matera il Film, “COME CLOSER”.

tre gli spettacoli: 17.30 – 19.35 – 21.40- Posto Unico: € 5,00

Informazioni sul film

In seguito alla morte del fratello Nati, una ragazza ventenne di Tel Aviv, Eden, si trova ad elaborare il lutto per un legame che va anche oltre i confini dell'amore fraterno. La giovane è convinta di sapere tutto di Nati, con cui viveva una simbiosi viscerale, ma scopre con sgomento dell'esistenza di Maya, una fidanzata di cui non aveva mai sentito parlare. Dopo essersi messa in contatto con lei, Eden supera le diffidenze iniziali e si lancia in un rapporto dai contorni complessi, sempre all'insegna delle emozioni forti. C'è tanto di personale in questo dramma giovanile sul tema del lutto e dell'espressione del dolore. Sono emozioni ben note alla regista Tom Nesher, che come la sua protagonista Eden ha vissuto la tragedia di un fratello scomparso in un incidente, e che qui vengono rielaborate in modo non letterale attraverso l'esplorazione di una figura femminile ribelle e auto-distruttiva. Nesher è all'esordio dietro la macchina da presa e di questa coproduzione italo-israeliana (con Fandango) è anche sceneggiatrice, a riprova della natura intima e sentita del progetto. Ma la giovane è al tempo stesso cresciuta nell'industria del cinema israeliano grazie al padre, Avi Nesher, regista di lungo corso tra il suo paese natale e gli Stati Uniti. Da lui ha evidentemente ereditato l'occhio per il contenuto accattivante, che ha permesso a Come Closer di ritagliarsi una posizione di influenza in patria, tra riconoscimenti e successo di pubblico. E il film in effetti possiede una certa energia viscerale, che flirta con il senso di abbandono di una generazione intera, e mescola eros e thanatos in modo più pragmatico che provocatorio, grazie all'estetica di sicura presa tanto della fotografia quanto degli splendenti corpi in bella mostra. C'è comunque proprio sui corpi un bell'esercizio di tensione tra il maschile e femminile: quello fugace di Ido Tako, già protagonista di 'The Vanishing Soldier', che si perpetua nel tentativo di vicinanza di Lia Elalouf, vera star del film. Dietro la voglia di rottura di Eden, animata da un desiderio famelico che – nell'amore come nel lutto – tende a divorare ciò che ha di fronte, c'è però un profondo senso di vuoto, reso ancora più spaventoso dall'era in cui viviamo e a cui siamo condannati a non poter sfuggire. Al cuore di Come Closer c'è la storia di un rifiuto patologico della morte e dell'orrore (che diventa perfino iconoclasta in un breve passaggio su Auschwitz, tra i pochi barlumi di originalità del materiale di Nesher), e chissà che non sia questa catarsi impossibile ad aver catturato così intensamente la coscienza del pubblico israeliano in un particolare momento storico. Peccato che sia anche un rifiuto edonisticamente privilegiato, orgogliosamente chiuso in una Tel Aviv giovane e pittoresca. Un mix irrisolto del troppo studiato e al contempo del troppo inconsapevole.