Cinematerapia al Crob di Rionero. Azione…meritoria del Cineclub ‘’ De Sica’’

Non possiamo che apprezzare sensibilità e lungimiranza di quel piccola realtà, ma grande e di cuore, di appassionati che con Armando Lostaglio vive di cinema e si attiva perché anche altri ( dai giovani agli adulti) possano apprezzarne contenuti, linguaggi e assistere a proiezioni che avvicinano alla realtà del grande schermo. Questa volta lo hanno fatto per il Crob di Rionero e con un progetto destinato a scrivere una bella pagina di solidarietà in un luogo di speranza e sofferenza. Il cinema è anche questo. Si comincia con c’era ancora domani…



Cinema in ospedale nell’Ottobre Rosa a Rionero in Vulture.

E Cinema in salotto al Circolo L’Aurora di Melfi.

CineClub Vittorio De Sica Cinit

Prosegue l’Ottobre Rosa del Crob di Rionero in Vulture con la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

L’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ospiterà la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi in occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore del seno, durante il quale il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ha offerto visite gratuite senologiche, ecografie al seno.

Lunedì 28 alle ore 18,00 nell’auditorium dell’Istituto si terrà la prima data del progetto pilota dedicato al cinema in ospedale.



“Abbiamo scelto questo film insieme al presidente del Cineclub “Vittorio Sica” Cinit Armando Lostaglio e alla dottoressa Manuela Botte, promotrice dell’iniziativa, perché narra una storia di emancipazione femminile – spiega il direttore generale Massimo De Fino – anche se ambientato nell’immediato dopoguerra è un film che tratta temi estremamente attuali. È la prima proiezione cinematografica di un progetto più ampio che abbiamo immaginato per portare ai nostri pazienti un’esperienza, anche terapeutica, che aiuta a ridurre la percezione del dolore.

Il 30 ottobre altro appuntamento con “Cinema in salotto” al Circolo L’Aurora di Melfi, presueduto da Filomena Moscaritolo, con il film di Emmanuel Carrere “Tra due mondi”, a cura del CineClub “Vittorio De Sica” Cinit. Sempre la donna al centro della riflessione, con film di impegno civile.

