Cinema? ” Tutto….Come in un film” nel libro di Anna Giammetta

Tanta passione, curiosità solare su tutto quanto è legato al grande schermo, a cosa si muove dietro e dentro le produzioni che portano a film di successo, o meno noti che, comunque, vedono attori, registi e altre figure che animano quel mondo, tirar fuori il titolo giusto dalla storia azzeccata che lascerà il segno al botteghino, in sala o nei luoghi- Matera compresa- che faranno parlare critici e appassionati. E un ”ciack” in tal senso, senza sedersi alla sedia del regista, lo ha dato Anna Giammetta, che per verve giornalistica e per il ruolo ”apprezzato” che ricopre presso l’Ufficio Cinema del Comune di Matera ha realizzato passo dopo passo, anzi , sequenza dopo sequenza un libro ” Come in un film” che raccoglie tante curiosità e notizie interessanti sulla settima arte del Bel Paese. Il lavoro curato e pubblicato da Altrimedia edizioni di Matera, come riporta il comunicato di presentazione, sarà presentato il 10 novembre, alle 17.00, naturalmente al Cinema…A ”Il Piccolo” insieme ai colleghi riportati in locandina. Ciack! Non mancate e passate parola. Prima tappa a Matera…e poi sul red carpet nazionale delle presentazioni. Auguri!



COMUNICATO STAMPA

Altrimedia Edizioni pubblica “Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema”, la guida per chi ama il mondo del ciack firmata Anna Giammetta

Altrimedia Edizioni esce con una novità che promette grandi numeri: “Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema” di Anna Giammetta. Il libro si propone come un itinerario tra luoghi, emozioni, curiosità e pellicole che hanno reso l’Italia un grande set a cielo aperto, da Matera a Roma, da Napoli a Trieste, dalle isole del Sud alle città del Nord.



Non tutti sanno che a Genova, il galeone Neptune, oggi attrazione turistica ormeggiato al Porto Antico, fu utilizzato da Roman Polanski per il film Pirati; oppure che durante le riprese di Ben Hur (2016), nella città dei Sassi, Morgan Freeman, amava trovare ogni mattina un cesto di mele verdi fresche, “mai del giorno prima”, nella sua camera d’albergo. Di queste e tante altre curiosità si nutre “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al cinema”, il primo libro di Anna Giammetta, una guida che prende vita dalla passione personale dell’autrice per il cinema e la sua esperienza professionale presso l’Ufficio Cinema del Comune di Matera – città dove vive e lavora – che da anni accoglie produzioni cinematografiche italiane e internazionali.

Ogni capitolo si apre con una citazione, un dialogo cult e si chiude con una Cinecuriosità.

Un viaggio attraverso una narrazione tematica e appassionata, con capitoli strutturati come episodi, titoli di testa, battute che “di copione in copione” diventano il filo narrante di un’Italia attraversata da un lungo e immaginario red carpet e da set e macchine da presa ovunque.



Da Roma, dove Audrey Hepburn e Gregory Peck sfrecciano in Vespa in Vacanze romane, a Napoli, che da Matrimonio all’italiana a Gomorra racconta tutta la sua teatralità.

E poi Palermo, con il valzer del Gattopardo e l’emozione di Nuovo Cinema Paradiso, a Trieste, trasformata da Gabriele Salvatores nella New York di Napoli – New York, oppure Procida, che ancora oggi profuma del mare e della poesia de Il Postino di Massimo Troisi, il cinema diventa l’occasione per partire e andare a curiosare direttamente in quei luoghi. E naturalmente Matera, la città dei Sassi e dei ciak con oltre ottanta pellicole importanti girate dagli anni ’50 a oggi, da Pasolini a Mel Gibson, fino alla fiction di successo “Imma Tataranni” (la quinta stagione in primavera).

Pagina dopo pagina, l’autrice ci accompagna in un percorso leggero ma ricco di spunti, tra location, festival, musei, ricette cinematografiche, citazioni e scorci del nostro Paese che sono diventati protagonisti silenziosi di film che si fanno ricordare.

“Avete mai pensato al cinema come al modo più magico per viaggiare? Io sì”, scrive l’autrice.

“E con questo libro vi invito a farlo insieme a me, seduti comodi, magari con una tazza di caffè al posto dei pop corn”. Un invito a sognare e a partire, macchina fotografica (o da presa) alla mano.



Anna Giammetta, giornalista pubblicista, dal 2016 lavora all’Ufficio Cinema del Comune di Matera, dove segue le produzioni cinematografiche e televisive che scelgono la città dei Sassi per le loro riprese. Laureata in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e d’Impresa, dedica un po’ del suo tempo libero al volontariato e ha un debole per il mondo dell’Associazionismo. Collabora con Giornalemio.it, il blog Amichesiparte e fa parte del Constructive Network per il Giornalismo Costruttivo. Ama viaggiare, partecipare ai festival e si diletta ai fornelli.

Dott.ssa Gabriella Lanzillotta

Direttrice Editoriale

Altrimedia Edizioni

*************************************

Via delle Arti, 26

75100 Matera

*************************************

Tel. 0835 1971591

Fax 0835 1971594

*************************************

info@altrimediaedizioni.com

*************************************

www.altrimediaedizioni.com

www.diotimagroup.it