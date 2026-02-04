Cinema tra soldi e felicità. Il pubblico dell’Ipm di Potenza riflette

Due temi legati a un luogo comune: ”…i soldi non fanno la felicità, ma sono importanti” perché cambiano o fanno cambiare le persone lungo il percorso della vita,che hanno interessato e non poco i giovani ospiti dell’Istituto penale minorile di Potenza, coinvolti nel progetto promosso da Libera Basilicata, con il supporto del settore Giustizia minorile – Amunì di Libera nazionale, e portato avanti dal Presidio Libera Vulture-Alto Bradano e Val D’Agri. La proiezione di due cortometraggi tematici, proiettati e curati dal cineclub ”Vittorio de Sica” di Rionero in Vulture – come ci descrive Armando Lostaglio- hanno destato non poche riflessioni tra i giovani. Cinema magister vitae? Certo e fotogrammi, protagonisti e parole aiutano e non poco a crescere.



Comunicato Stampa

Cinema, emozioni e cittadinanza: all’IPM di Potenza, continuano i percorsi di crescita condivisa

Proseguono gli incontri di cinema all’Istituto Penale Minorile di Potenza, nell’ambito del progetto promosso da Libera Basilicata, con il supporto del settore Giustizia minorile – Amunì di Libera nazionale, e portato avanti dal Presidio Libera Vulture-Alto Bradano e Val D’Agri. Un cammino reso possibile dall’impegno costante dei volontari e delle volontarie coinvolti nei diversi percorsi educativi, che con presenza discreta, ascolto e competenza accompagnano i ragazzi in spazi di crescita e consapevolezza.

Il pomeriggio di cinema rappresenta molto più di un momento di visione: è un’esperienza condivisa, costruita grazie alla cura educativa dei volontari, capaci di trasformare il linguaggio cinematografico in occasione di dialogo, riflessione e rielaborazione emotiva. Attraverso la proiezione di cortometraggi – a cura del CineClub De Sica, i ragazzi sono accompagnati in un itinerario che intreccia immagini, vissuti personali ed emozioni profonde.

Nel recente incontro, il primo corto, Canto di Natale di Topolino (tratto da Dickens) ha aperto una riflessione sul rapporto con il denaro, sull’avidità e sulla mancanza di condivisione, mettendo in luce il senso di solitudine che ne deriva. Il confronto che ne è scaturito, facilitato con attenzione e sensibilità dai volontari presenti, ha dato spazio a parole autentiche, ma anche a silenzi carichi di significato.

Questo primo momento ha introdotto naturalmente alla visione del secondo cortometraggio, girato all’interno di una comunità educativa e incentrato sul tema della felicità. A partire da una domanda semplice — “Cos’è la felicità?” — i ragazzi sono stati incoraggiati a raccontarsi. Le risposte, diverse per forma ed esperienza, hanno fatto emergere un elemento comune potente: la famiglia. Un riferimento ricorrente, attraversato da desiderio, nostalgia e bisogno di legami.



Particolarmente toccante la riflessione di V., per il quale la felicità non coincide con il possesso, ma con la possibilità di vedere felici le persone amate. Un pensiero essenziale, accolto e custodito nello spazio di ascolto costruito insieme, che restituisce il senso profondo di questi incontri.

Il percorso cinematografico si inserisce in un progetto educativo più ampio che l’IPM di Potenza sta portando avanti insieme a Libera. Accanto agli incontri di cinema, proseguono il percorso di Cittadinanza, orientato alla responsabilità, ai diritti e alla partecipazione attiva, e il Laboratorio sulle emozioni, dedicato al riconoscimento e alla gestione dei vissuti interiori. In tutti questi ambiti, il ruolo dei volontari è centrale: presenze educative che sanno tenere insieme fermezza e prossimità, regole e umanità, accompagnando i ragazzi senza giudizio.

In un contesto spesso segnato dalla frattura e dalla distanza, il lavoro quotidiano dei volontari contribuisce a riaprire spazi di fiducia e possibilità. Perché anche attraverso un film, una parola condivisa o un’emozione riconosciuta, può prendere forma un percorso di cambiamento autentico.

Presidio Libera Vulture Alto Bradano

CineClub De Sica Cinit