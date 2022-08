Cinema tra Italia e Hollywood e Roberto Stabile attivo con tanti progetti…

Abbiamo un ottimo ricordo di Roberto Stabile, Advisor per l’internazionalizzazione e Responsabile dei Progetti Speciali della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo DGCA del MiC presso Cinecittà, che darà lustro al nostro Paese per una serie di incontri ‘’produttivi’’ nella settimana dedicata al Festival del cinema di Venezia. E il rapporto tra Italia e Hollywood è un piatto forte, con un canale di rapporti sempre aperto, dalle notevoli potenzialità. La nota che pubblichiamo pìù avanti rappresenta un confronto a tutto tondo di come il lavoro fatto con serietà,affidato agli addetti ai lavori, porti ricadute positive a un Paese e ai territori. Quanto alla Basilicata, con i consueti e ipocriti annunci da campagna elettorale, resta nel limbo delle occasioni mancate e a nulla servono le vetrine autocelebrative di vetrine e piccole esperienze, che restano tali. La Lucana film commission resta ‘’acefala’’ da quasi un anno . E con tanto rammarico per una professionalità ‘’persa’’ , come quella di Roberto Stabile, che avrebbe potuto portare al rilancio della Lucana film commission, se gli avessero consentito di lavorare con tranquillità e con la organizzazione richiesta. Ma si è preferito lasciare che le cose andassero alla deriva, con tanti protagonismi di campanili e di mediocri e opportunistici disegni di accentramento dal respiro corto e, finora, fallimentare. DI quanto fosse stato capace, per professionalità, rapporti internazionali e una visione di insieme su ‘’ che fare?’’ e sulle nuove tendenze del cinema e dell’audiovisivo internazionale , Roberto Stabile ce ne aveva dato prova un anno fa a Matera, a Mulino Alvino, in occasione dell’ Audiovisual summit producers. Un evento, di spessore, con tanti contatti per la presenza di esperti e operatori anche di Oltreoceano, interessati alla Basilicata. Peccato, davvero, non poter contare su un ‘addetto ai lavori’ che salutò Matera con il galà per 007. Si pensava che la fine dell’estate portasse risorse e un cambio di passo, sul piano finanziario e organizzativo per il cinema della Basilicata, (a Matera tra rassicurazioni e annunci si attendono da un biennio Casa del cinema e Scuola del Centro sperimentale di cinematografia di Roma ) e invece alla fine del 2021 la conclusione di un rapporto che ha lasciato una scia di polemiche e di rammarico. Ciack! The end…



Comunicato Stampa

79. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

I PROGETTI SPECIALI DELLA DGCA DEL MIC

PANEL, CASE STUDIES, TAVOLE ROTONDE E SPECIAL SCREENINGS

CON I PROTAGONISTI DELL’INDUSTRIA AUDIOVISIVA INTERNAZIONALE

1 – 6 SETTEMBRE 2022

ITALIAN PAVILION

RIFLETTORI SUL CINEMA FRANCESE, AMERICANO E ASIATICO

UN EVENTO SPECIALE PER CELEBRARE IL LEGAME TRA ITALIA E HOLLYWOOD

IN OCCASIONE DEI 100 ANNI DELLA MOTION PICTURE ASSOCIATION

Dal 1° al 6 settembre 2022, nell’ambito della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la DGCA del MiC presenterà un fitto calendario di appuntamenti e progetti speciali con i principali protagonisti dell’industria audiovisiva internazionale: nello spazio professionale dell’Italian Pavilion, realizzato da Cinecittà, si susseguiranno conferenze, convegni, incontri di business, con l’obiettivo di anticipare le tendenze del settore e di sostenere l’ecosistema in modo efficiente nella prospettiva mondiale. L’attività on-site sarà ulteriormente potenziata dall’attività online, sviluppata durante il periodo della pandemia su italianpavilion.it, il portale ufficiale di chiara e facile navigazione che consentirà agli utenti l’accesso ad un vasto archivio di contenuti multimediali.

FOCUS ON FRANCE

Si parte il 1° settembre con un primo incontro in collaborazione con CNC e Unifrance per fare il punto sull’andamento del fondo di coproduzione bilaterale e della distribuzione audiovisiva. Focus On France – Italy and France: Co-production and Distribution sarà introdotto da Roberto Stabile (Advisor per l’internazionalizzazione e Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà).

Seguirà la sezione Distribution and Exhibition in France and Italy: Today’s Challenges, che sarà moderata da Gilles Renouard (Director of Cinema, Unifrance) e vedrà tra i suoi prestigiosi ospiti Nicola Maccanico (AD, Cinecittà), Eric Lagesse (CEO, Pyramide Distribution), Simone Gialdini (Direttore Generale ANEC e Presidente Cinetel) e Antonio Medici (CEO Bim Distribuzione). A chiudere i lavori della giornata, una seconda sessione Mapping Italian/French Co-Production Status, moderata da Roberto Stabile, con la partecipazione di Michel Plazanet (Deputy Director of International and European Affairs, CNC), Iole Maria Giannattasio (Responsabile Affari Internazionali e Giuridici e dell’Unità di Ricerca, DGCA-MiC), Giovanni Pompili (Produttore, Kino Produzioni), Caroline Bonmarchand (Producer, Avenue B Productionse) e, in chiusura, gli interventi di Dominique Boutonnat (President, CNC) e Nicola Borrelli (Direttore Generale, DGCA-MiC). In chiusura dei lavori, è prevista la speciale proiezione – in collaborazione con il Venice Production Bridge – del documentario Passione Cinema, diretto da Francesco Ranieri Martinotti (Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti).



IL LEGAME TRA ITALIA E HOLLYWOOD

Il 2 settembre il Pavilion ospiterà uno speciale evento in collaborazione con la Motion Picture Association: Economic Impact of Audiovisual and Cinema Productions on States and Regions in USA and Italy presenterà case studies, testimonianze di produttori, dati e statistiche per comprendere quanto può influire, in termini economici, la realizzazione di un prodotto audiovisivo su un determinato territorio. Dopo gli interventi in apertura di Roberto Stabile e Charles H. Rivkin (Chairman e CEO, MPA) i lavori inizieranno con una prima sessione internazionale – There Is No Business Like Show Business – moderata da Stan McCoy (Presidente e Managing Director di MPA EMEA) e con la presenza di Iole Maria Giannattasio, Nicola Maccanico e Lee Rosenthal (Presidente, Worldwide Physical Production, Paramount Pictures and Nickelodeon Studios) Andrew Hall (Head of Government & Regulatory Affairs, NBCUniversal International Ltd). Una seconda sessione dedicata ai case studies vedrà la partecipazione di Maria Pia Ammirati (Head of Drama, Rai), Marco Valerio Pugini (Presidente, Panorama Films and Italian Association of Production Service Companies, A.P.E.), Madeleine de Cock Buning (Vice President, Public Policy EMEA for Netflix) e l’intervento conclusivo di Nicola Borrelli.

Subito a seguire è in programma una tavola rotonda che analizzerà il legame tra Italia e Hollywood in occasione dei 100 anni della MPA, per raccontare, tra testimonianze e ricordi, un secolo di presenza americana in Italia. In questa occasione, è prevista la proiezione del trailer di Hollywood, Cinecittà: L’industria cinematografica americana e l’Europa, docufilm diretto da Marco Spagnoli, presente all’evento. Tra i partecipanti, inoltre, Enzo Sisti (Producer, Executive Producer), Stan McCoy, Gioia Levi (Administrator, Carol Levi and Company), Osvaldo De Santis (Former President e AD Twentieth Century Fox, Membro CDA di SKY) e Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello).



Un ulteriore momento di riflessione sarà rappresentato dal panel, in programma domenica 4 settembre, Protecting the Film Industry Post Digital Services Act, What Now? in collaborazione con FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali e MPA. Ad introdurre i lavori, l’intervento di Roberto Stabile e il keynote di Federico Bagnoli Rossi (Presidente e General Manager, FAPAV). L’incontro, moderato da Christina Mercuriadi (Director of EU Affairs, MPA), prevede gli interventi di Stefano Azzi (CEO, Dazn Italy), Maja Cappello (Head of Department for Legal Information, European Audiovisual Observatory), di Fabrizio Ioli (Senior Vice President, Retail & Consumer Products, Warner Bros. Discovery Italy and Spain), Giampaolo Letta (Vice Presidente e CEO, Medusa Film) e con le conclusioni di Massimiliano Capitanio (Commissario AGCOM).

Chiuderà la giornata la speciale proiezione, sempre in collaborazione con il Venice Production Bridge, di una serie di cortometraggi selezionati dal Blue Planet Sci-Fi Film Festival, il primo festival cinese interamente dedicato al genere sci-fi (Palazzo del Cinema, Sala Volpi).

RIFLETTORI SULL’INDUSTRIA AUDIOVISIVA ASIATICA

I lavori proseguono il 3 settembre con Focus on India – Italy and India: Building a Common Audience porterà gli operatori internazionali presenti a confrontarsi sugli strumenti e le strategie da adottare per promuovere le rispettive cinematografie e raggiungere pubblici differenti. L’iniziativa, alla quale parteciperà il Ministro di Stato per gli Affari Esteri dell’India Meenakhashi Lekhi, fa parte di un progetto più ampio organizzato da Cinecittà per la DGCA – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC al fine di garantire un avvicinamento a Bollywood. Gli approfondimenti sul mercato audiovisivo asiatico proseguiranno il 4 settembre con Focus on the Philippines – Fostering Creative Collaborations. Common Strategies and Opportunities in collaborazione con l’ambasciata filippina a Roma e il Film Development Council of the Philippines (FDCP). Nel corso di questa tavola rotonda – organizzata anche per celebrare il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Filippine – verranno analizzate le caratteristiche del mercato filippino e le opportunità per le imprese italiane, al fine di individuare le condizioni per possibili punti di contatto tra le Filippine e il nostro Paese. Tra gli ospiti confermati, Nicola Borrelli, Iole Maria Giannattasio, Benedetto Habib (Presidente Produttori ANICA) e il Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. Il 5 settembre il panel Focus on China – Distribution, Remakes, International Productions: What’s New in China?, un panel per comprendere l’andamento della distribuzione e della produzione audiovisiva in Cina e riflettere sulle nuove prospettive per potenziare la vendita di serie tv e film italiani e le collaborazioni.



La giornata del 6 settembre sarà, infine, caratterizzata dall’incontro Cultural Collaborations between Italy and Thailand, un panel per conoscere e approfondire le prospettive delle relazioni tra Italia e Thailandia favorendo la cooperazione artistica e culturale tra i due Paesi. A chiudere i lavori della giornata, la proiezione al Palazzo del Cinema di Me and the Magic Door-Discovering Italian Architecture in Bangkok di Marco Gatti (Venice Production Bridge, Sala Pasinetti).

