Tornano le buone abitudini come quella di andare al cinema per vedere produzioni di qualità, interessanti , per divertirsi, riflettere come accade con i film di Woody Allen, che dalla sua Manhattan punta alla vecchia Europa per… La recensione la mettiamo da parte e la trovate sul web o sui giornali. Meglio andare al cinema e la riapertura de ” Il Piccolo” a Matera è l’occasione per farlo. L’ambiente giusto per assistere alla proiezione di “Rifkin’s festival”. Si comincia giovedì 27 maggio con tre spettacoli alle 17.00, alle 19.00 e alle 21.00. Passaparola e buon divertimento.