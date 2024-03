Cinema. Open day a Matera alla Scuola Ombre Meridiane

Per appassionati e curiosi una data da appuntare. E per domenica 10 marzo. Non per una passeggiata fuori porta ma per una escursione tecnico pratica nel mondo della settima arte:il cinema. A organizzarla la Scuola Ombre Meridiana di Recinto Cavone 5 sulla Civita, con un Open day per il corso di Filmamaking Lab che partirà il 23 marzo prossimo. I partecipanti impareranno a creare un cortometraggio, passando per il linguaggio, la sceneggiatura, il montaggio fino alle diverse tecniche operative. C’è tempo. Ma prima l’Open day con i docenti Ivan Moliterni, Mariangela Tantone e Diego Maragno. E’ gratis. Ma è bene prenotarsi. Le indicazioni nella nota che segue.



OPEN DAY FILMMAKING LAB

Domenica 10 marzo alle ore 11:30, presso la sede della Scuola Ombre Meridiane in Recinto Cavone – 5 a Matera, si terrà l’Open Day del corso di Filmmaking Lab in partenza il prossimo 23 marzo 2024.

All’incontro parteciperanno i responsabili della Scuola Ivan Moliterni e Mariangela Tantone e il regista, nonché docente del corso, Diego Maragno.

Filmmaking Lab è il laboratorio di produzione cinematografica che permette ai partecipanti di ideare un cortometraggio, imparando e applicando il linguaggio, le tecniche e le modalità operative di realizzazione. Il percorso consente di fare esperienza diretta di tutte le fasi pratiche che riguardano la produzione di un corto di finzione: dallo spoglio della sceneggiatura e dalla pre-produzione alle riprese effettuate con cinepresa digitale e attrezzature professionali, fino al montaggio non lineare digitale e alla finalizzazione. Il laboratorio si concluderà con la proiezione del cortometraggio e del relativo backstage creato con l’utilizzo di smartphone.

L’Open Day servirà a illustrare i contenuti e i dettagli del corso articolato in tre parti:

• Pre-produzione

• Set di ripresa

• Post-produzione con postazione di montaggio DaVinci Resolve

Il ricco programma prevede giornate di attività pratica, durante le quali sono organizzate tutte le fasi di realizzazione di un cortometraggio in maniera professionale, in modo da permettere ai partecipanti di applicare concretamente le nozioni apprese.

L’ingresso all’Open Day è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni:



ombremeridiane@gmail.com

379.1527785