Cinema? In Basilicata conviene e con le professionalità giuste

E questo grazie a due corsi di formazione per assistente di produzione e di addetto al montaggio, promossi con bandi della Lucana film commission, e realizzati dalle società Lambda Academy e Studio Risorse, che hanno consentito di mettere sul mercato e nel mondo del lavoro …33 nuovi professionisti. E a giudicare da quanto descritto da Roberto Venezia ( Lambda Academy) e Maria Santarcangelo (Studio Risorse) gli allievi di età compresa tra i 18 e i 35 anni hanno potuto contare sulle esperienze di docenti locali e nazionali, prima di passare negli stages presso aziende territoriali e anche di fuori regione. Sono pronti per ”entrare in produzione” e quanti vorranno ”girare in Basilicata” potranno farlo coinvolgendo a professionalità locale. E già una casa di moda ha chiesto informazioni alla Lucana film commission per le figure di assistente di produzione. Lavoro ma anche promozione, visto che gli allievi del montaggio hanno partecipato a un contest del Ministero dei Trasporti con un video sui viaggi. Sono 21 corsisti di addetti al montaggio e 12 del corso di assistenti di produzione che potranno fruire delle opportunità del mercato cinematografico e dell’audiovisivo. E Desirèe e Andrea hanno raccontato della loro esperienza, che potrà tornare utile anche per altri giovani, per altre attività formative.



” Questo vuole dire- ha detto la presidente della Lucana film commission Margherita Romaniello- che abbiamo individuato due figure che servivano molto e che il mono dell’audiovisivo e del territorio dell’audiovisivo sono un anello molto importante , perchè entrambe richieste dalle produzioni che, trovandole in Basilicata, riescono a ottimizzare economicamente la scelta di un territorio rispetto che un altro. Si tratta di figure di raccordo tra mondo logistico e organizzativo di ogni produzione, figure tutte assorbite in stages e richieste dal mondo del lavoro”. Romaniello ha annunciato,inoltre, che si sta lavorando anche per formare altre figure professionali.” Stiamo pensando a quelle per direttore della fotografia e dei mestieri del cinema. E qui concretamente a fine giugno partirà a Matera un altro corso con Cinecittà, con l’associazione costumisti e scenografi, che riguarda il trucco e parrucco cinematografico . Ricordo che i primi due corsi di sartoria e costume cinematografico li abbiamo tenuti a Potenza e sempre qui, in questo polo strategico che è la Casa delle tecnologie emergenti, che è la sede legale della Lucana film commission, e per noi è un hub molto prezioso per le attrezzature che contiene” .



Il presidente ha annunciato i programmi per i prossimi mesi.”Speriamo in questo ultimo semestre -ha detto Margherita Romaniello- di fare uscire tutti i nostri bandi. Sono quelli allo sviluppo e due identitari, peculiari dedicati rispettivamente a Rocco Scotellaro e a San Francesco d’Assisi, del quale il nostro Paese sta celebrano con varie iniziative gli 800 anni , quest’anno del Cantico delle Creature, lo scorso anno delle stimmate e l’anno prossimo della morte Anche noi abbiamo lanciato , proprio dalla Bit di Milano una sezione di cortometraggi dedicati alla figura di san Francesco, ma calati nella Basilicata.E poi dare assistenza a produzioni che, dopo aver vinto i nostri bandi, inizieranno a lavorare ai loro prodotti sia in termini documentari che audiovisi”.



Un lavoro, quello della Lucana film commission, che può contare su risorse finanziarie definite e che è auspicabile possano essere incrementate visto anche l’interesse che la Basilicata, e in questa fase Matera in particolare, con l’arrivo di produzioni internazionali di notevole interesse con Panorama Film (il film “The Resurrection of the Christ” con Mel Gibson), Lupin Film (seconda stagione della serie “The Saints”) e Film Production Consultant (sesta stagione di una delle serie televisive più viste) per ” The Chosen”. Ciack! si continua a girare. La Basilicata c’è.