Cinema: firmata intesa tra Matera Film Festival e Balkan Film Market

“MATERA / TIRANA – Il cinema come ponte tra culture e mercati: è stato ufficialmente siglato un protocollo d’intesa tra l’Associazione Makingof, organizzatrice del Matera Film Festival, e il Balkan Film Market. L’accordo punta a rafforzare il dialogo culturale e professionale tra l’Italia e l’area balcanica, creando un asse strategico per lo sviluppo dell’industria audiovisiva.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “La partnership, di durata triennale, prevede una stretta collaborazione su più fronti, tra cui: favorire scambi professionali incoraggiando alla partecipazione di delegazioni, progetti e operatori culturali ai rispettivi eventi e sinergie strategiche, supportando le coproduzioni e il networking tra professionisti del settore.” “Questa intesa — dichiara la presidenza e direzione del Matera Film Festival — consolida la vocazione internazionale del Matera Film Festival, giunto nel 2026 alla sua settima edizione (7-15 novembre 2026, Matera). Collaborare con il Balkan Film Market significa continuare nella costruzione di un percorso condiviso di innovazione e crescita per tutto il comparto audiovisivo del Mediterraneo in vista di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e Dialogo 2026″.

Il Balkan Film Market si conferma così una piattaforma chiave per la circolazione delle opere e la formazione, trovando nel Matera Film Festival un partner d’eccellenza che coniuga tradizione e linguaggi transmediali.”

