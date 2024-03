Cinema e Sassi. Ciak! Un premio alle ‘’Stelle di Pietra’’

Non si è ancora spenta l’eco della notte degli Oscar, che hanno visto tornare a mani vuote da Hollywood il nostro ‘’ Io capitano’’, che menti in continua elaborazione come quella di Antonio Serravezza, pensano a un premio che possa valorizzare al meglio il ruolo di Matera città del cinema. L’idea progetto è il “ Matera Film Excellence Awards “ un evento che premierà con le “Stelle di Pietra”, facendo riferimento alle caratteristiche pietre dei Sassi di Matera, al talento degli attori che brillano come stelle sul grande schermo. Buona l’idea, tutta da costruire, da finanziare e programmare, che si affiancherebbe a festival che con diverso impatto si svolgono durante l’anno. Serravezza ricorda i rioni Sassi, dove sono stati girati film importanti,ma dove per vari motivi (logistici e di rapporto con residenti e attività )diventa sempre più difficile girare. Le ‘’Stelle di Pietra’’ hanno bisogno di uno spazio, o di una location come si dice in gergo, per brillare. Ci sarebbe la Cava del Sole. Ma se non si risolvono i problemi evidenziati con il disimpegno inevitabile del Sonic Park, per la stagione 2024, non si va da nessuna parte. Nel frattempo guardiamo le stelle del cinema che dovrebbero tornare, anche in visita o per particolari eventi, da queste parti. A Serravezza che ha lanciato la pietra nei Sassi l’invito a essere operativo convocando una riunione con tutti i potenziali soggetti, che potrebbero contribuire al progetto mettendo una mano…anche (e soprattutto) al portafogli.



LA PROPOSTA D SERRAVEZZA

Negli ultimi giorni si è scritto e parlato molto circa i concerti da programmare nella famosa Cava del Sole e nessuno ancora ha mai pensato a concentrarsi su qualcosa che già la città dei Sassi possiede. Matera, con i suoi Sassi, è una città che ha attraversato una trasformazione straordinaria nel corso degli anni. Negli ultimi decenni questa città antica ha riscattato la sua immagine e si è trasformata in un gioiello culturale e cinematografico. Matera è un set del film internazionale che ha attirato registi e produzioni cinematografiche da tutto il mondo. Film come Il Vangelo secondo Matteo, La passione di Cristo, Wonder Woman e per ultimo 007 No Time di Die sono stati girati tra le suggestive grotte, vicoli e piazze della nostra città. Matera merita di essere ricordata e merita di farsi ricordare per essere la città del cinema così com’è Cinecittà di Roma o Hollywood di Los Angeles. Lancio una idea o una sfida agli addetti ai lavori, dall’Amministrazione comunale agli artisti locali per organizzare il “ Matera Film Excellence Awards “ un evento che premierà con le “Stelle di Pietra”, facendo riferimento alle caratteristiche pietre dei Sassi di Matera, al talento degli attori che brillano come stelle sul grande schermo. Un nome semplice che mette in risalto la connessione tra la città e il mondo del cinema. Tutto questo sottolinea l’eccellenza degli attori e la location unica in cui sono stati girati i film. La bellezza e i suggestivi Sassi ha attirato numerosi attori internazionali e registi nel corso degli anni. Tra i film famosi girati a Matera questi sono gli attori che vi hanno recitato: Mel Gibson, Jim Caviezel e Monica Bellucci, Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Gal Gadot, Daniel Craig. Ecco, immaginiamoci la notte sotto le stelle per gli awards nella Città dei Sassi nella Cava del Sole suona come un evento magico e suggestivo. Già mi immagino una serata con luci soffuse, proiezioni di film, premiazioni e un pubblico entusiasta. Che sia un’occasione indimenticabile per celebrare il cinema e la magia di Matera