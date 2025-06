Cinema e riflessioni al carcere minorile di Potenza

Non si ferma la passione di Armando Lostaglio di divulgare cinema in tutte le sue sfumature e in ogni contesto. L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, lo ha visto impegnato all’Istituto penale minorile di Potenza dove ha trascorso un pomeriggio di emozione e riflessioni, fra film e sorrisi.

L’iniziativa è stata promossa dal presidio di Libera presidio Vulture Alto Bradano e Val d’Agri, con il CineClub De Sica Cinit di Rionero.

Il pomeriggio di cinema si è aperto con la visione di due cortometraggi proposti da Armando Lostaglio, coadiuvato da Teresa Sperduto, Mariantonietta Chieppa e Lucia Chieppa. Il primo corto è una animazione: “Mango” di Emanuele Gabbi, giovane regista che da Londra dove lavora nel cinema ha inviato un messaggio ai ragazzi; l’altro film proposto è “L’intruso” diretto e interpretato da Anna Rita Del Piano. Guardando il primo corto i ragazzi hanno sorriso e si sono divertiti, una animazione che irride alla banalità della guerra. Il secondo corto narra la storia di un bambino immigrato, sopravvissuto ad un naufragio mentre cercava di raggiungere l’Italia. Il piccolo si rifugia clandestinamente in casa di una donna che vive sola e che, una volta accortasi della sua presenza, lo accoglie come un figlio. Purtroppo la sua vicina di casa denuncia alle forze dell’ordine la presenza del bambino. Il corto ha risvegliato nei ragazzi stranieri il ricordo del loro arrivo in Italia con i barconi. Si sono commossi ed erano risentiti per il comportamento della vicina di casa della protagonista.

Altri corti sono stati reperiti e proiettati sui comici egiziani richiesti proprio dai ragazzi di quella nazionalità. Si tratta di Ismail Iassine e Adel Imam, le cui scene sono state commentate dai giovani connazionali, alquanto divertiti e luminosi, grati per aver trovato quelle sequenze rare.

Un gesto di comunità oltre i confini, nel segno del cinema, che Libera compie da mesi mediante diverse iniziative culturali con i giovani dell’Istituto penale minorile di Potenza.

C.L. Comunicazione De Sica- Cinit