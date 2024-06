Cinema e lavoro. Ad Altamura al via CineFiladelfia 2024

Un tema attuale che nel nostro Paese, nella gran parte dei casi fa rima con precariato, sfruttamento, lavoro nero, incidenti e morti sui cantieri e nei campi e che è la causa di emigrazione e, nessuna sorpresa, del calo demografico del BelPaese. E in Europa ? Nei Paesi di radici latine come Spagna, Francia e Romania? Se lo sono chiesti ad Altamura, su iniziative di quella associazione ”laboriosa” che è Formiche verdi. Si parte con un ciclo di film a tema per il cartellone ” Cinefiladelfia 2024”, che saranno proiettati all’estero degli spazi riqualifica della Chiesa evangelica Battista. Da vedere e con la consueta riflessione sulla condizione del lavoro in contesti che chiedono risposte.

CineFiladelfia 2024 – comunicato stampa

Un nuovo ciclo di appuntamenti con il cinema all’aperto si propone alla città di Altamura per animare le serate estive.

Nasce CineFiladelfia 2024, prima edizione di una rassegna cinematografica che verrà ospitata dagli spazi esterni, appena restaurati e nuovamente fruibili, della Chiesa Evangelica Battista di Altamura in Via Aosta, e che da questa comunità è stata voluta e pensata quale occasione di apertura e incontro con la città.

Filo conduttore della rassegna, curata dal Cineclub Formiche Verdi, è il tema del lavoro, declinato all’interno di un percorso che in 3 titoli attraversa l’Europa, dalla Romania alla Spagna passando per la Francia.

Si comincia Giovedì 27 Giugno alle ore 20:30 con Animali selvatici del regista rumeno Cristian Mungiu, una delle voci più importanti del cinema europeo contemporaneo. Secondo appuntamento in programma

Giovedì 11 Luglio con la commedia spagnola Il capo perfetto, interpretata da Javier Bardem, per chiudere

Giovedì 25 Luglio con Un altro mondo dell’acclamato cineasta francese Stéphane Brizé.

Tutte le proiezioni della rassegna, promossa dalla Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Altamura e dalla Associazione Filadelfia, con la direzione artistica del Circolo di cultura cinematografica Cineclub Formiche

Verdi, saranno ad ingresso gratuito con inizio alle ore 20:30 in Via Aosta 61.