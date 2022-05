Senza amore per il cinema, la conservazione della memoria, delle produzioni non si va lontano, con le sale che chiudono per problemi vecchi e nuovi che lasciano spazio libero a mediocrità, improvvisazione e alla concorrenza spesso sleale di piattaforme digitali e tv a pagamento. L’Italia è indietro, per esempio,rispetto alla Francia dove i film appena usciti non possono passare in tv o su piattaforme, se non dopo alcuni mesi. Nel BelPaese,invece, si va avanti con annunci di franceschiniana tradizione. All’insegna del mantra ‘’bellezza e digitalizzazione’’ ma senza progettualità, formazione e intercettazione del pubblico, senza il quale sale, cinema, produzioni e indotto finiscono nell’oblio.Ed è una industria, non dimentichiamolo, che dà lavoro e macina milioni di euro. Dalla Puglia viene una interessante iniziativa legata al progetto Puglia Audiovisual Library, che prevede la mappatura, la catalogazione e l’archiviazione digitale del patrimonio cinematografico regionale, realizzando una vera e propria collezione. E all’interno c’è già il il catalogo del patrimonio del Museo Rodolfo Valentino. La presentazione, naturalmente nella sua Castellaneta (Taranto) dove c’è un museo che porta il suo nome. Ad assistere in tanti, a cominciare dai giovani , pubblico di oggi e di domani. In Basilicata c’è poco. E citiamo per tutti la caparbietà di Armando Lostaglio, alla guida del piccolo grande circolo ‘’ Vittorio De Sica’’. Uno che lavora nel deserto o quasi, mentre il progetto di Lucana film commission (acefala dal dicembre scorso dopo l’uscita di Roberto Stabile)è hai titoli di coda, con la pellicola sgranata e graffiata. Naturalmente…



Comunicato Stampa

Workshop Museo Rodolfo Valentino

Castellaneta

mercoledì 18 maggio 2022

Castellaneta – Organizzato dalla Fondazione Rodolfo Valentino, mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 10:00 nel Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta, si terrà un workshop, aperto a tutti, e in particolare agli studenti degli istituti superiori Mauro Perrone e Orazio Flacco, che avrà come argomento “Il Museo Rodolfo Valentino – Catalogazione, valorizzazione e promozione”; durante l’iniziativa sarà presentato il catalogo del museo su “Puglia Digital Library”.

Sono previsti gli interventi del prof. Antonio Ludovico (Presidente Fondazione Rodolfo Valentino), della dott.ssa Annarita D’Ettorre (Assessore alla Cultura del Comune di Castellaneta), del dott. Mauro Bruno (Dirigente Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia), della prof.ssa Angela Bianca Saponari (Responsabile progetto “Puglia Audiovisual Library”, Università degli studi di Bari) e della dott.ssa Serena Ludovico (laureata in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali).

L’iniziativa si inserisce nel progetto regionale “Puglia Audiovisual Library” di cui è responsabile la prof.ssa Angela Bianca Saponari. Tale progetto prevede la mappatura, la catalogazione e l’archiviazione digitale del patrimonio cinematografico regionale per la realizzazione di una collezione all’interno del progetto regionale “Puglia Digital Library”. Nell’ambito di questo progetto è stato realizzato il catalogo del patrimonio del Museo Rodolfo Valentino dalla dott.ssa Serena Ludovico, parte integrante della propria tesi di laurea. Il catalogo del museo è stato, quindi, messo a disposizione del progetto “Puglia Digital Library” della Regione Puglia