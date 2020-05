Per un attimo abbiamo tentennato. Non lo avevamo riconosciuto per via della barba incolta, i capelli a botta di vento e la mascherina che batteva bandiera liberiana. Tant’è che lo abbiamo scambiato per lo chansonnier di origini greche, ma adottato in Francia, Georges Moustaki ( Giuseppe Mustacchi) noto al pubblico italiano per la canzone ”Lo straniero”. E con quella faccia, l’attore e regista materano Antonio Andrisani, le sembianze da straniero ce l’aveva proprio. Quattro chiacchiere su quello che bolle in pentola, si è nutrito di minestrine con brodo di celluloide e occhiaie di bue a furia di rivedere film indigesti, e poi l’annuncio di una rassegna di film ”all’aperto” post covid 19 nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. E così per diradare folla e dubbi ha tirato fuori un elenco di film, che per durata e contenuti, sono considerati un mattone indigesto. Questione di punti di vista. ” E’ roba da quarantena perenne – commenta Andrisani- e la gente, ne sono certo, scapperebbe via già a leggere il titolo. Per farla breve sono pellicole da covid cinema al mattone. Con dispersione assicurata e non a un metro…ma almeno a un chilometro”. E c’è da credergli a leggere la lista dei film mattone, che potrebbero essere proiettati sotto gli archi del Palazzo dell’Annunziata. In cima alla lista e con un doveroso omaggio al fegato spappolato della buonanima di Paolo ”Fantozzi” Villagio non poteva non esserci il film muto e in bianco e nero del 1925 ” La corazzata Potemkin” di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn durata 1h22min, ”Il settimo Sigillo” del 1957 di Ingmar Bergman durata 1h e 36 mimuti. ”Inland empire” di David Lynch del 2006 e durata di oltre tre ore!. Poi ” La recita” di THeodorus Angelopulos del 1975 di ben 230 minuti, Cammina Cammina di Ermanno Olmi del 1983 di 171 minuti, Song To Song di Terrence Melik di 129 minuti e non è escluso che inserisca anche qualche cinepanettone andato a male. Roba da stomaci forti… Andrisani giura che la rassegna sarà un successo perchè, ne è certo, diraderà anche il più strenuo cinefilo. La rassegna pare avviata a far sparlare a tutto spiano, tranne quelli che sono fuori dal coro come Vittorio Sgarbi, quelli dei fedeli alla linea del cineclub ” La cozzarrata Potemkin” ( sì cozzarata) e gli aficionados del movimento APPeppino che vorrebbero assegnare il ”mattone d’oro” (in testa, naturalmente) al geniale Antonio Andrisani. Lui non si schermisce e nemmeno si scansa. E dà appuntamento sulle scalinate, manco a dirlo, della chiesa del Purgatorio per apporre l’ottavo siggillo a una rassegna di film irripetibili. Del resto in un anno bisesto e funesto, dopo il 2019, non si poteva pensare ad altro…