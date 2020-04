Prosegue l’iniziativa benefica ideata dal cineteatro don Bosco di Potenza a sostegno della “Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano e Marsico Nuovo” e alla “Croce Rossa – Comitato di Potenza” per fronteggiarel’emergenza COVID19.

Cinema chiusi? Cuori aperti! “Il film domani, la spesa oggi” è -infatti- l’idea in base alla quale acquistando in questi giorni uno o più biglietti per il cinema, si potranno aiutare le due organizzazioni coinvolte per l’acquisto e la distribuzione di beni alimentari ai più bisognosi.

Ogni sei euro donati, lo spettatore riceverà un voucher utilizzabile per la visione di un film presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza, alla riapertura della sala.

Il voucher avrà la durata di 12 mesi dalla data di riapertura e sarà utilizzabile tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

Si potrà procedere all’acquisto dello speciale ”biglietto”, attraverso la piattaforma di vendita presente sul sito del cineteatro don Bosco o effettuando un bonifico.

“In una situazione di emergenza, abbiamo cercato di dare –dichiarano gli organizzatori della pregevole iniziativa– il nostro piccolo contributo alla comunità. Un aiuto concreto per affrontare il momento di crisi attuale, ma anche un segnale di speranza per una ripartenza che ci auguriamo possa avvenire il prima possibile. A pochi giorni dall’avvio dell’iniziativa, sono circa un centinaio gli spettatori che hanno voluto dare il proprio contributo. I cinema riapriranno quando la vita reale non sembrerà un film. Ora è importante restare al sicuro, essere gentili e aprire il proprio cuore.”

Ulterioriinformazionisul sito: www.cineteatrodonbosco.com.