Cinema armeno e matrimoni al Misf 2024

Sono alcune delle novità del Montecatini international short film festival, dedicato ai corti che giungono da vari Paesi, e che quest’anno apre una finestra sul cinema armeno, con la rassegna “Uno sguardo sul cinema di frontiera”, a cura del regista Aram Manukyan, rappresentante della Federazione dei cineasti pan-armeni. Un’altra curiosità è sul filone delle produzioni dei fiori d’arancio, il wedding’s per gli amanti degli anglicismi. Ma c’e tanto anche per altre sezioni dedicate. Il corposo comunicato che segue ne è una conferma. In sala per le proiezioni e buon lavoro alla giuria, della quale fa parte il nostro Armando Lostaglio, che dovrà visionare, selezionare e premiare i lavori.



COMUNICATO STAMPA

La manifestazione è in programma dal 16 al 22 di ottobre

MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL: AL VIA L’EDIZIONE 2023 DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO

Previsti cortometraggi in gara da tutto il mondo, una vetrina speciale sui lavori provenienti dall’Armenia, un campus per i giovani da tutta l’Italia, la proiezione dei cortometraggi co-prodotti dal Montecatini International Short Film Festival, spettacoli che coinvolgono tutta la città, e tante altre novità. Presenti a Montecatini il musicista Ron Jones, l’autore teatrale Massimiliano Finazzer Flory, il produttore Pietro Innocenzi, l’attore Sergio Forconi, e altri ospiti ancora. Rinnovata la partnership con il Giffoni Film Festival.

MONTECATINI TERME, 12 OTTOBRE 2023. Ospiti internazionali, campus per studenti, spettacoli, proiezioni, tavole rotonde, e molto altro ancora: al via l’edizione 2023 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival, in programma a Montecatini Terme dal 16 al 22 di ottobre, con sette giorni dedicati al cinema internazionale, all’arte e alla formazione per i giovani talenti emergenti.

Attesi a Montecatini Terme attori, produttori e registi da tutto il mondo, che per una settimana trasformeranno la città termale in un crocevia internazionale. Un’edizione che quest’anno si svolge su molteplici location: in programma proiezioni gratuite, performance di danza, flashmob, spettacoli di strada, conferenze, spettacoli musicali e improvvisazioni teatrali, che coinvolgeranno le vie e le piazze della città di Montecatini Terme.

Il festival, da sempre in prima linea nella formazione dei giovani e dei talenti emergenti, è partita il 16 ottobre con il Campus Internazionale Cinema & Danza, diretto da Paola Sorressa, realizzato in collaborazione con AiCS – Associazione italiana Cultura Sport; nei giorni del Campus, dal 16 al 22 di ottobre, i partecipanti prenderanno parte a workshop, masterclass e corsi di formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema, registi, fotografi di scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenografi e coreografi.

L’offerta formativa del festival prevede anche il workshop La Fotografia come linguaggio: conversazioni e workshop, a cura del fotografo Alberto Di Mauro, e il laboratorio di Cinematerapia condotto da Eleonora Capitani.



Ampio spazio poi alla rassegna cinematografica internazionale, vero cuore della manifestazione diretta da Marcello Zeppi: le proiezioni partiranno da giovedì 19 ottobre al Cinema Excelsior di Montecatini Terme, presso la Sala Portoghesi, all’interno delle Terme Tettuccio, e presso la sala Mascagni del Palazzo del Turismo, e sono ad accesso gratuito; il programma è consultabile sul sito del Montecatini International Short Film Festival.

La Selezione Ufficiale dei cortometraggi in gara, come da tradizione, punta sulla qualità e sul respiro internazionale, e le proiezioni in concorso arrivano da tutto il mondo: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, fino a Spagna, Germania, Svezia, Repubblica Ceca, Cina, Emirati Arabi, Stati Uniti, Corea del Sud, Brasile, Uruguay, Iran, Sudafrica, e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionali quali Anna Beatrix Schramek, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Paola Tassone, Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Maria Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Quest’anno, all’interno della rassegna cinematografica un focus speciale sarà dedicato al cinema armeno, con la rassegna “Uno sguardo sul cinema di frontiera”, a cura del regista Aram Manukyan, rappresentante della Federazione dei cineasti pan-armeni. Altro paese ospite il Portogallo, con i lavori di quattro cineasti emergenti.

E non è tutto: quest’anno il MISFF diventa anche produttore di cortometraggi, e presenterà al festival le prime due produzioni del suo MISFF Lab Production: il cortometraggio Il panno siamo noi, realizzato in co-produzione con la casa di produzione Regie d’Autore (da un soggetto di Barone Roberto e Alessandra Moretti, che ne è anche la regista), e dedicato alla tradizione dello storico panno casentino, e il documentario Galileo Chini a Montecatini Terme – incentrato sulla storia e l’arte di Galileo Chini, di cui ricorrono in centocinquant’anni dalla nascita – diretto da Marcello Zeppi e co-prodotto dal MISFF e dal Comune di Montecatini Terme.

Quest’anno in programma anche la prima edizione dei “MISFF Wedding Film Awards”: il Montecatini International Short Film Festival, in collaborazione con Federmep, lancia una nuova sezione della sua Rassegna Ufficiale, dedicata ai cortometraggi, nazionali e internazionali, incentrati sul tema del matrimonio.

Si rinnova quest’anno anche la partnership con il Giffoni Film Festival: giovedì 19 ottobre presso il Cinema Excelsior è in programma il Giffoni Innovation Hub, con le proiezioni dei migliori cortometraggi visti nel corso dell’ultima edizione del festival diretto da Claudio Gubitosi, dedicati ai temi della coesione sociale e della sostenibilità ambientale.

E come, da tradizione, al Montecatini International Short Film Festival non mancano le premiazioni e gli ospiti speciali: guest star di questa edizione il compositore americano Ron Jones, che sarà premiato sabato 21 ottobre presso il Salone Portoghesi per la sua straordinaria carriera ultraquarantennale, che lo ha portato a comporre musiche per serie televisive di fama mondiale, tra cui Magnum P.I., A-Team, Star Trek: The Next Generation, I Griffin, e molte altre ancora.

L’Airone d’Oro, lo storico premio del Montecatini International Short Film Festival, andrà invece a Massimiliano Finazzer Flory, autore, regista e attore teatrale, che porta a Montecatini il suo docufilm Altri comizi d’amore, ispirato agli scritti di Pier Paolo Pasolini, che sarà proiettato venerdì 20 ottobre presso la Sala Portoghesi.

Premiati alla carriera anche il produttore cinematografico Pietro Innocenzi (vincitore del David di Donatello per Palermo Milano solo andata, da oltre cinquant’anni protagonista del cinema italiano e internazionale) e l’attore Sergio Forconi, indimenticabile interprete di pellicole quali Amici Miei, Berlinguer ti voglio bene, Madonna che silenzio che c’è stasera, Il Ciclone, Pinocchio, e moltissime altri ancora.

Ma non c’è solo il cinema al MISFF: sono tanti gli spettacoli in programma, ad accesso libero e aperti a tutti.

Giovedì 19 ottobre il festival dedica un omaggio a Italo Calvino (di cui ricorre il centenario dalla nascita) con uno spettacolo teatrale che andrà in scena alle 21:30 nella Sala Portoghesi: Montecristo (trasposizione di un racconto della raccolta “Le Cosmicomiche” ad opera della Compagnia Catalyst), una partitura per attore e voce, diretta e interpretata da Riccardo Rombi.

Non mancano anche gli spazi dedicati alla musica: giovedì 19 ottobre alle Terme Tettuccio (alle ore 20.30) sarà la volta del Music film show, con le più belle colonne sonore della storia del cinema italiano e straniero, interpretate da Eleonora Lari e dagli allievi del corso di canto della Musikey Academy.

Spazio anche agli spettacoli all’aperto – nel pomeriggio di sabato 21 ottobre, da piazza del Popolo alle Terme Tettuccio – con WOOW! Spettacolo comico surreale, non verbale e clownesco Vengono da lontano, viaggiano da non si sa quanto tempo, esilarante e coinvolgente spettacolo di street art ad opera della Compagnia BRUBOC, composta da Andrea Bochicchio e Teresa Bruno.

E sono solo alcuni degli eventi previsti: il programma completo è disponibile sul sito del Montecatini International Short Film Festival.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Quello che maggiormente differenzia un Festival è la sua originalità, marchio di fabbrica e stile. Il MISFF ha voluto e cercato una forte identità, una connotazione internazionale, una costante capacità di innovare, ma non solo: grazie ai Campus, ai PCTO e ai Progetti Erasmus ha perseguito anche lo sviluppo della creatività fra i giovani studenti di Montecatini e fra i tanti talentuosi filmmaker internazionali. Questa è la vera innovazione del Festival: la sua capacità di promuovere arte, cultura e bellezza».

Alessandro Sartoni, Vicesindaco del Comune di Montecatini Terme, commenta: «Credo di aver raggiunto l’obbiettivo che mi ero dato quando venni chiamato ad interessarmi di cultura, contribuendo con atti concreti e idee propositive a fare del MISFF non solo la classica rassegna dedicata al cortometraggio ma qualcosa di più arioso e coinvolgente, parte attiva delle dinamiche culturali cittadine e non solo appuntamento periodico dedicato ad una ristretta cerchia di cultori della materia».

