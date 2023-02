Cinema a Matera con ‘’Luce in Masseria’’ nella Matera anni ‘60

Primo ciak tra aprile e maggio 2023 per una film nella Città dei Sassi, di sessant’anni fa… con la famiglia Rondinone e un tema ‘’ Luce in Masseria’’ che è il titolo del fil, che sarà diretto da Riccardo Donna. Per quella data la produzione, che realizzerà il lavoro per i 70 anni della Tv nel nostro Paese, si cerca- al momento- un bambino di 10-11 anni. Pinuccio, è questo il nome del piccolo nel film, sarà il protagonismo di una narrazione poetica di una famiglia tradizionale- di estrazione contadina, come è nella storia della Città dei Sassi. Una famiglia che viene a contatto con l’innovazione e la Tv, a un canale prima, e a due negli anni Sessanta è un modo per guardare al mondo che cambia.



IL TESTO DELL’AVVISO

E’ iniziato il cast di un TV movie evento prodotto da Eliseo Entertainment per RAIUNO, in occasione dei settant’anni della televisione italiana, che verrà girato per cinque settimane a Matera tra aprile e maggio 2023, con la regia di Riccardo Donna (Un medico in famiglia, Raccontami, La strada di casa, Io sono Mia).

Il film, intitolato “La luce nella masseria”, è una narrazione poetica ambientata nella città di Matera negli anni sessanta e racconta la vita di una famiglia tradizionale nel momento in cui la civiltà contadina affronta le tentazioni dell’urbanizzazione, in un’Italia che sta scoprendo se stessa e il mondo attraverso la televisione.

Il punto di vista della storia è quello di Pinuccio, un ragazzino di 10/11 anni, il più piccolo della numerosa famiglia Rondinone.

Cerchiamo quindi un bambino di questa età a Matera e provincia.

Per farci pervenire le vostre candidature potete scrivere a terzaserie@gmail.com con oggetto MASSERIA-PINUCCIO, inviando una foto in primo piano, una a figura intera e una breve presentazione in cui il bambino racconta qualcosa di sé – non più di un minuto e mezzo – girata anche con un cellulare, rigorosamente in orizzontale e in formato leggero (non serve la qualità hd, il materiale è molto e occuperebbe troppo spazio) con riportato sul file nome e cognome, età e numero di telefono di un genitore.

In attesa di avere un vostro riscontro vi ringraziamo in anticipo

Loredana Scaramella e Stefano Oddi

Casting directors

terzaserie@gmail.com