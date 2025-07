Cinema a Matera? Bene. Ma che i fornitori delle produzioni rispettino le regole!

A chiederlo sono i presidenti della sezioni Turismo di Confapi e di CNA di Matera, Francesco Ruggieri e Matteo Buono, a tutela delle imprese locali che, come riporta la nota che segue, rispettano legalità, tariffe e via elencando. Una presa di posizione che segue, a quanto pare, a quanto verificato sul campo con l’arrivo in sequenza di grandi produzioni internazionali,la cui presenza è salutata con soddisfazione. Ma qualcosa desta perplessità e i rappresentanti delle due associazioni imprenditoriali invitano manager, enti locali a rafforzare i controlli a cominciare da quello che si scrive e si chiede nei contratti. A Matera ”ciack si gira!, ma rispettando le regole, come fanno ( ma non lavorano) le imprese locali. Un invito alla riflessione da Roma, a Potenza a Matera.



COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Ruggieri e Buono (Confapi Turismo e CNA): per le produzioni cinematografiche a Matera fornitori locali che rispettano le regole

Maggiori controlli per togliere dal mercato chi è fuori dalla legge

A Matera è tempo di produzioni cinematografiche; alcune hanno appena terminato di girare, altre si accingono a farlo, altre ancora stanno preparando location e macchine da presa.

I Presidenti della Sezioni Turismo di Confapi e di CNA di Matera, Francesco Ruggieri e Matteo Buono, intervengono sulla questione per segnalare un problema che riguarda le imprese fornitrici che operano nel settore.

“Siamo ben lieti del fatto che la città dei Sassi è ormai tra le mete preferite dei cineasti che provengono da tutto il mondo” – dichiarano i due Presidenti congiuntamente. “In queste settimane alle produzioni italiane si sono affiancati film-maker di Hollywood e di Bollywood, le più grandi industrie cinematografiche del mondo”.

“A questi colossi del cinema chiediamo di contemperare il rischio di ridurre il patrimonio artistico a con ricadute reali sull’economia del territorio. Ciò significa che le compagnie dovrebbero utilizzare fornitori locali che però rispettino le regole, togliendo dal mercato tutti gli altri e privilegiando coloro che pagano le tasse, i contributi, gli stipendi e che rispettano tutte le altre regole connesse al tipo di fornitura effettuato”.

“Sul punto chiediamo maggiori controlli agli enti competenti e invitiamo le figure manageriali del comparto cinematografico a vigilare, quando stipulano un contratto di fornitura di servizi, affinché la competizione sia solo sui preventivi e non sia falsata dal mancato rispetto delle regole, perché in questo caso è chiaro che le imprese in regola non sono in grado di competere sulle offerte al ribasso”.

L’invito dei Presidenti Ruggieri e Buono è quindi rivolto a tutti coloro che rappresentano ruoli importanti all’interno del comparto cinematografico affinché questi possano fungere da intermediari tra le produzioni e le imprese fornitrici per una precisa gestione delle forniture, per una corretta definizione dei prezzi dei servizi, per un controllo del rispetto delle normative relative ai documenti necessari per tutte le fasi del trasporto.

L’obiettivo è quello di impedire abusi e di garantire l’efficienza, la sicurezza e l’economicità nel rispetto delle regole del settore del trasporto di merci e di persone a vantaggio del territorio e di tutta la comunità.

