Non sappiamo quanti hanno rivisto o visto la notte scorsa su RaiUno, 20 gennaio, per la prima volta ”L’Intervista” quel film-testamento realizzato 40 anni fa e passa da quel geniaccio del cinema che fu Federico Fellini. Un reportage, ripreso da una troupe giapponese e seguito da un giovane Sergio Rubini nei panni di un disincantato giornalista che finisce nel vortice dei sogni e dei protagonisti di ”Cinecittà”, tra episodi e finzioni delle scene e un dietro le quinte popolato da comparse, impresari, collaboratori e da un mondo ”preso dalla strada” scelto quasi per caso dal grande regista romagnolo. E che dire del tuffo tra le meraviglie della magica India tra finti elefanti, corti sontuose e lussuriose di volti e pance romanesche che, nel paese di Bengodi, ci sono arrivati (forse) con i libri di un altro sognatore come Emilio Salgari. Fellini che mette le ali alle storie facendo sognare a occhi aperti e con un occhio di bue, il suo, che muove la costellazione della curiosità, delle passioni, delle delusioni e dei successi, rincorrendo quella giovinezza che si fugge tutta via. Magari al passaggio del Rex, rivedendo l’ Amarcord dei telefoni bianchi, con la sensualità italica tutta curve di una Gradisca anni ’70 in Fiat 126, i ‘magheggi’ di Mandrake o tuffandosi nella fontana di Trevi come Marcello Mastroianni e Anita Eckberg, ormai avanti negli anni, ma uniti per sempre nel sogno di quella Dolce Vita che ha conquistato milioni di appassionati nel mondo e promosso le ”bellezze” del BelPaese e della Capitale. Siamo certi che anche da lassù lui, il regista buongustaio, continua a girare e a sognare nel Paradiso dei creativi.Grazie Federico.

IL FILM

Regia: Federico Fellini

Interpreti: Sergio Rubini, Antonella Ponziani, Federico Fellini, Maurizio Mein, Paola Liguori, Lara Wendel, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Francesca Reggiani, Antonio Cantafora, Tonino Delli Colli

Durata: 105′

Origine: Italia, 1987