A novembre gli auguri da ultimo numero della tombola nel servizio https://giornalemio.it/cinema/auguri-monica-lavventura-continua/”/ . Quel 90, come i suoi anni, che hanno racchiuso l’epopea del cinema italiano con tanta voglia di ricominciare, dopo le ferite della seconda guerra mondiale, mettendo sul palcoscenico e sul grande schermo i ”grandi” registi, con gli altrettanto grandi attori e attrici che avevano fatto e non poco la gavetta. Tra questi Monica Vitti. Brava, simpatica e con un gusto per l’ironia innato, calato sulla figura dell’italiana (l’altro era Albertone Sordi) pronta ad arrangiarsi e a trarsi d’impaccio da ogni situazione. Monica è stata anche questo . A ricordarcelo, tra citazioni, film girati anche da noi e ricordi personali Armando Lostaglio, che con il suo club ” Vittorio De Sica” ha collezionato un patrimonio di fotogrammi che hanno incrociato e incorniciato anche Monica.



La grande MONICA VITTI ci lascia

Di Armando Lostaglio.

Aveva da poco compiuto 90 anni, il 3 novembre 2021. Una grandissima interprete del nostro tempo, orgoglio del nostro Cinema, amata nel mondo. Forse l’ultima diva non diva di un cinema ineguagliabile.

Nel ricordo del CineClub “Vittorio De Sica” – Cinit, fondato a Rionero in Vulture nel ’95, quando la grande Monica venne a presentare il suo libro Il letto è una rosa (edito da Mondadori proprio quell’anno); al Centro Sociale c’erano oltre 500 persone per ascoltare la sua voce un po’ rauca, lei timida e dolce come sempre. E una volta la incontrammo per caso a Napoli, era a pranzo da Zi Teresa, ristorante tipico, con lei un altro gigante, Walter Chiari.

Monica è stata, fra le decine e decine di pellicole, anche la protagonista di Qui comincia l’avventura, girato a Matera e a Gravina in Puglia nel 1975, diretto da Carlo Di Palma, già direttore della fotografia di successo, alla sua seconda regia.

Monica Vitti

Al suo fianco una splendida Claudia Cardinale: due ragazze spericolate su una moto, ben prima di Thelma e Louise (il film cult di Ridley Scott girato nel 1991). Monica è una giovane donna che gira con padronanza a bordo della sua moto, fa tappa in Puglia e in Basilicata, in un on the road che la condurrà a Milano per raggiungere l’uomo che ama.

Il suo carattere libero e avvincente suscita l’ammirazione di una stiratrice che lascia marito e figlio per continuare con lei il viaggio, che sarà ricco di disavventure. Va ricordato che fra le comparse del film, nei panni di un molestatore, figura anche un giovanissimo Gaetano Di Matteo, l’affermatissimo artista (originario di Nova Siri) amico di artisti e poeti, da Dario Bellezza fini a Pasolini.