Quasi un secolo di storia tra fotogrammi, la tenacia e la creatività di quanti ci hanno creduto, lavorato e trovato successo, per il Centro sperimentale di Cinematografia (CSC).E con un altro passo nell’innovazione e nella sperimentazione…in una città dalla storia e dalle suggestioni millenarie, che continuano a conquistare attori, attrici, produttori, cineasti e tutta una serie di figure che credono nel ”cinema” la decima Musa. Matera, dopo la firma di una intesa tra Csc, Comune e Regione Basilicata ospiterà una sezione della Scuola con due attività formative di pregio. Riguardano l’alta formazione specialistica in regia-film making (con la direzione artistica affidata a Daniele Lucchetti) e la scuola di recitazione (direzione di Giancarlo Giannini). Ma cosa è la scuola? Come è nata e che ruolo per la cinematografia italiana e anche straniera? A riavvolgere la pellicola, come si faceva un tempo… e prima della digitalizzazione è il dottor Luciano Veglia, appassionato e ”pioniere” di diritto sulla storia della cinematografia locale e non solo. Autore di libri e approfondimenti, che lo ha portato ad avere contatti con ”chi non ti aspetti” e a tenere nel suo archivio della memoria e in studio titoli, protagonisti, aneddoti, ”pizze” (i contenitori di latta per custodire le pellicole di celluloide) , libri e filmati in diversi formati. E il dottor Veglia (che ha avuto il merito in più di una occasione di sollecitare – più che di un museo- la creazione di una ”attività formativa” di cinematografia) nel corposo e dettagliato articolo che segue ci racconta della prima scuola, dalla vita breve, fondata nel 1932 da Anton Giulio Bragaglia e Alessandro Blasetti alla quale nel 1935 il varo definitivo da parte del governo fascista grazie all’apporto di Luigi Freddi, dal presidente della Direzione Generale della Cinematografia, e del critico letterario e teorico del cinema Luigi Chiarini. E fu un crescento di operatività, con la spinta venuta da Cinecittà, i Premi, le riviste specializzate e l’attività che si consolidò e sviluppo dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Oggi il Centro sperimentale di cinematografia è una fondazione che opera attraverso due principali settori: la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca Nazionale. Luciano Veglia, che meriterebbe senz’altro un coinvolgimento nella futura dell’attività del Csc di Matera, sequenza, dopo sequenza ci descrive la storia intensa e i protagonisti di una Scuola che nel 2024 ”laurerà” i primi allievi del cinema di domani. E tra di loro, glielo auguriamo, anche della Basilicata per un Premio Oscar a Los Angeles o sul red carpet del Lido di Venezia.

Breve storia del Centro Sperimentale di Cinematografia.

di Luciano Veglia

Premessa

Tra i riconoscimenti ottenuti da Matera, capitale europea della cultura nel 2019, vi è anche quello della istituzione in città di una sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), la più antica Scuola nazionale di Formazione Superiore nel settore del Cinema. Così, la città dei Sassi, conosciuta in tutto il mondo anche grazie al Cinema, si impone ancor più all’attenzione della nazione come una città per il cinema; e, dopo aver svolto un ruolo da protagonista in molti film entrati a far parte della Storia del Cinema, potrà ora affermarsi anche nel settore dell’alta formazione professionale di alcuni specialisti del cinema. Poiché, secondo la convenzione stipulata nel giugno 2020 tra Regione Basilicata, Comune di Matera e CSC, dal settembre 2021 partiranno i corsi di specializzazione previsti nella sede di Matera, non appare superfluo a chi scrive ripercorrere le tappe principali della storia del CSC, che ha avuto, e continua ad avere, tanta parte nelle vicende del cinema italiano: anche perché il Centro ha saputo stare sempre al passo con i tempi, adeguando format, strutture, programmi e metodologie didattiche alla evoluzione storico-sociale della società italiana e a quella delle moderne tecnologie. Ma procediamo con ordine.

Origini, sviluppi e prime affermazioni del CSC (1935-1968)

Il CSC fu fondato ufficialmente il 3 aprile 1935, in piena epoca fascista, in un momento storico in cui il cinema da semplice strumento di intrattenimento popolare si era ormai affermato come una nuova forma di espressione artistica con forte componente industriale ed enormi potenzialità nel campo della formazione del pensiero e del gusto estetico oltre che della propaganda delle idee. Va detto, però, che una Scuola Nazionale di Cinema era stata realizzata, sia pure su basi più modeste, agli inizi degli anni Trenta del Novecento, sotto la spinta e l’entusiasmo di due forti personalità del cinema italiano, Anton Giulio Bragaglia e Alessandro Blasetti. Questa prima Scuola nazionale di Cinematografia fu inaugurata nel 1932 come sezione autonoma del Conservatorio di S. Cecilia e sotto il controllo del Ministero della Educazione Nazionale e di quello delle Corporazioni. Per i primi due anni partirono soltanto i corsi di recitazione (sotto la direzione di A. Blasetti, docente insieme a E. Giovannelli, S.A. Luciani, V. Marchi, C. Gallone, A. Genina), ma la programmazione didattica prevedeva venti materie di insegnamento, e alle lezioni teoriche si aggiungeva un tirocinio pratico finalizzato alla realizzazione di documentari da parte degli allievi. Questa prima Scuola di Cinema ebbe una vita breve e fu chiusa, a causa di svariate difficoltà, nel 1934, quando, per iniziativa della Direzione Generale per la Cinematografia creata quell’anno all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vennero poste le basi per la creazione del CSC, cioè di un Istituto Superiore che sapesse coniugare la formazione di figure professionali e di tecnici da impiegare nell’industria del cinema con una vasta e adeguata preparazione culturale. Gli obbiettivi ambiziosi del Centro, quindi, non erano soltanto quelli della preparazione di personale specializzato necessario per potenziare la produzione cinematografica, ma anche la promozione del linguaggio e dell’estetica della nuova forma d’arte, di cui si voleva evidenziare la funzione formativa ed educativa. Due furono le anime principali di questa nuova Istituzione: l’intellettuale-manager del regime fascista Luigi Freddi, dal 1934 autorevole presidente della Direzione Generale della Cinematografia, che si occuperà degli aspetti amministrativi della Scuola e dei suoi rapporti con l’apparato statale; e il critico letterario e teorico del cinema Luigi Chiarini, una personalità dotata di grandi capacità organizzative che predisporrà un dettagliato programma didattico comprendente anche l’articolazione dei corsi di studio. L’inaugurazione ufficiale del CSC avvenne nel novembre del 1935, alla presenza del sottosegretario del Ministero Stampa e Propaganda Dino Alfieri, mentre tra i dirigenti e i docenti furono confermati alcuni dei collaboratori a suo tempo selezionati per la Scuola del 1932. Il lavoro infaticabile del Commissario Straordinario L. Chiarini diede subito i suoi frutti e il Centro appena nato si caratterizzò come una importante struttura didattica e di ricerca. I corsi, originariamente di durata biennale, furono agli inizi assolutamente gratuiti, e si svolsero a partire dal mese di ottobre del 1935 negli scantinati di una scuola media di Via Foligno. Erano previsti: nel primo anno corsi di specializzazione riguardanti cinque sezioni (recitazione, ottica, fonica, scenotecnica e produzione); nel secondo anno esercitazioni pratiche finalizzate a realizzazioni artistiche nei settori delle regia, della sceneggiatura e del montaggio.



Erano previsti insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi: estetica, storia del cinema, funzione sociale della cinematografia, storia della letteratura, storia dell’arte, storia della musica; e con il contributo diretto degli allievi si realizzavano cortometraggi a scopo didattico-formativo ed anche qualche lungometraggio di finzione diretto da professionisti (La peccatrice di Amleto Palermi, 1940; Via delle cinque lune di Luigi Chiarini, 1942). Nel 1937 venne pubblicato il primo numero della rivista “Bianco e Nero”, che diventò l’organo ufficiale del CSC, conquistandosi presto un lusinghiero prestigio internazionale. Nella sua gestione Chiarini si avvalse della preziosa collaborazione dell’amico fraterno Umberto Barbaro, e anche grazie all’appassionato apporto di quest’ultimo il Centro conquistò la fama di un luogo privilegiato di formazione professionale per l’industria e la cultura cinematografica. Ne sono una testimonianza la prestigiosa collana di testi antologici curata da Chiarini e Barbaro e, nel 1939, la pubblicazione di una “Storia del Cinema dalle origini a oggi” del giovane Francesco Pasinetti, esemplare lavoro di ricerca storia e filologica sul cinema. Fu creato, tra l’altro, il nucleo iniziale della futura cineteca con l’acquisto e la conservazione di un centinaio di classici del cinema, quali i film di Chaplin, Dreyer, Pabst e Lang. Intanto, nel 1937 veniva progettata la costruzione di una struttura polivalente quale sede definitiva del CSC, in un complesso edilizio situato in Via Tuscolana. Gli architetti coinvolti in questo grande progetto furono Antonio Valenti e Pietro Aschieri; i fondi furono in gran parte procurati da Luigi Freddi che dalla presidenza della Direzione Generale per la Cinematografia aveva sotto controllo tutta la produzione cinematografica italiana. Le sede ufficiale del CSC fu inaugurata, nell’imponente complesso di Via Tuscolana, da B. Mussolini, diventando parte integrante di una grandiosa “Città del Cinema” insieme con gli stabilimenti di Cinecittà e con le strutture edilizie di pertinenza dell’Istituto LUCE (L’Unione Cinematografica Educativa) preposto alla diffusione della cultura e alla propaganda. Gli spazi, le strutture, i laboratori didattici, i mezzi tecnici a disposizione del CSC furono ammirati da molti esperti nazionali e internazionali: si andava da una sala di proiezione di 200 posti alle aule per i singoli corsi, dai laboratori didattici alla sala di montaggio, dai depositi per le pellicole e per altro materiale a due teatri di posa. Nel 1941 alla presidenza della Direzione Generale per la Cinematografia fu nominato Eitel Monaco, un noto esponente della industria cinematografica, che succedeva a Freddi. Monaco si impegnava subito nel rilancio della produzione, rallentata in questi anni anche per la congiuntura bellica; si deve a lui – tra l’altro – il quadro giuridico- normativo istitutivo del CSC: con Legge n.149 del 24 maggio 1942 veniva colmata una lacuna legislativa riconoscendo ufficialmente il Centro come Ente di diritto pubblico sotto il controllo del Ministero della Cultura Popolare, controllo che, dopo la caduta del fascismo, passerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi al Ministero del Turismo e dello Spettacolo e infine al Ministero dei Beni Artistici e Culturali. Va qui ricordato che dopo l’8 settembre 1943 molti beni strumentali di proprietà del Centro furono saccheggiati o confiscati dalle truppe di occupazione tedesca. Anche per questo, nei mesi successivi la maggior parte dei dirigenti e dei docenti si rifiutò di trasferirsi per lavoro a Venezia come volevano i responsabili della Repubblica Sociale Italiana; anzi il Centro finì per diventare un punto di riferimento e di confluenza degli intellettuali antifascisti romani e italiani. Di fatto il CSC rimase chiuso dal 1943 al 1945. I corsi ripresero nel 1946 sotto la guida di U. Barbaro commissario straordinario. Due anni dopo il controllo effettivo del Centro fu assunto da L. Chiarini (Vice presidente e direttore di “Bianco e Nero”) e da F. Pasinetti (Direttore). Con Legge n. 958 del 29-12-1949, all’interno del CSC venne istituita ufficialmente la Cineteca Nazionale (è interessante notare che la legge prevedeva il deposito obbligatorio di una copia di tutti i film italiani realizzati). Tra i docenti del Centro che si succedono negli anni del dopoguerra vanno ricordati Rudolf Arnheim (insegnante di estetica), Giuliano Briganti (storia dell’arte), M. Labroca (musica per film), F. Pasinetti (storia del cinema) e altri, tra cui F. M. Poggiolo, L. Solaroli, P. Portalupi. Tra gli allievi-frequentatori si annoverano i futuri registi M. Antonioni, L. Zampa, P. Germi, G. De Santis, Steno; gli attori A. Foà, A. Checchi, M. Serato, C. Calamai, A. Valli, L. Trieste; i futuri scenografi e costumisti M. Chiari, V.N. Novaresi, G. Polidori; i futuri direttori delle fotografia G. Di Venanzo e P. De Sanctis. Anche Dino De Laurentis frequentò i corsi di recitazione del CSC prima di diventare uno dei produttori più influenti del mondo. Lo stesso accadde a personalità che nel tempo diventeranno noti scrittori e giornalisti (Ermanno Contini, Mario Pannunzio) o uomini politici (Pietro Ingrao). Nel 1950 il CSC conobbe un nuovo corso a seguito della nomina a Commissario Straordinario di Giuseppe Sala, dopo la prematura scomparsa di Pasinetti. Nel 1955 fu redatto un nuovo statuto, a cura di Niccolò De Pirro e Giuseppe Sala, secondo il quale il Centro da organo deputato soltanto alla formazione di quadri professionali per il cinema veniva destinato anche alla conservazione di materiali cinematografici e del patrimonio filmico, alla ricerca e all’editoria specialistica. Nuovo presidente fu nominato Michele Lacalamita, direttore Leonardo Fioravanti (fino al 1976). Tra le nuove realizzazioni sono da segnalare la pubblicazione del “Filmlexicon degli autori e delle opere” (10 volumi, usciti tra il 1958 e il 1992) e la produzione di un film di montaggio dal titolo “Antologia del cinema italiano”. Inoltre uno dei due teatri di posa fu trasformato in studio di produzione di lavori per la Televisione, a significare l’interesse del mondo del cinema per il nuovo, potente mezzo di comunicazione, espressione ed educazione. Tra il 1955 e il 1968 tra i docenti del Centro si annoverano A. Camilleri, L. Comencini, O. Costa, L. Mondolfo, A. Pietrangeli, M. Serandrei, P. Borboni. Furono svolti seminari di studio che ebbero come direttori L. Visconti, B. Balazs, M. Soldati, A. Lattuada. Tra gli allievi-frequentatori possiamo ricordare M. Bellocchio, S. Agosti, L. Cavani, N. Loy, F. Maselli, F. Quilici, A. Falqui, N. Almendros, G. Lanci, V. Storaro, M. Garbuglia, S. Satta Flores, P. Pitagora, C. Cardinale, C. Gravina, G. Lazzarini, R. Carrà, D. Modugno.

Contestazioni. Rinnovamento giuridico-strutturale. Diversificazione territoriale delle funzioni. (1968-2020).

Un anno fatidico per la vita del CSC fu sicuramente il 1968, che fece registrare una vera svolta di tipo organizzativo e di politica culturale. Viene nominato Commissario Straordinario Roberto Rossellini, che subito rivoluziona l’articolazione dei corsi e propone un lavoro di ricerca sui moderni sistemi di comunicazione e di informazione. Viene abolito il corso di recitazione e vengono istituiti, in aggiunta agli insegnamenti tradizionali, corsi di storia, di psicologia, di economia e sociologia. L’obbiettivo principale di questa svolta era di puntare alla formazione di un “cineasta globale” che fosse in grado di padroneggiare tutte le componenti del ‘mestiere del cinema’. Rossellini sosteneva convintamente che il CSC (di cui era diventato presidente nel 1969) avrebbe dovuto trasformarsi in un laboratorio permanente costituito da gruppi di lavoro in grado di realizzare per lo Stato prodotti audiovisivi con fini educativi, formativi e di intrattenimento. Con il valido contributo del sub-commissario F. Di Gianmatteo fu varato un programma di iniziative culturali molto promettente (proiezioni di film posseduti dalla Cineteca, rinnovo editoriale della rivista “Bianco e Nero”, contatti con altri settori della cultura italiana).



Il tentativo di rinnovamento di Rossellini non ebbe, però, il successo auspicato. Il lavoro del regista, deluso – per altro – per la mancata adesione al progetto da parte della classe politica e persino della RAI-TV (su cui molto contava), fu negativamente influenzato dal processo di contestazione che interessò tutta la cultura italiana negli anni compresi tra il 1968 e il 1974 e in particolare alcune istituzioni cinematografiche, tra cui la Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Furono gli allievi del CSC che nel 1974 in una conferenza stampa appositamente convocata presero le distanze dalla dirigenza, accusata di non aver saputo collegare la Scuola con le strutture produttive del Paese dietro ‘fumosi’ intenti didattico-professionali. Il Ministro del Turismo e dello Spettacolo fu costretto a nominare un nuovo ‘pool’ di dirigenti che provvedesse a riformulare un congruo programma didattico e culturale. I corsi ripresero al CSC nel 1976, riunificati in una impostazione più tradizionale che privilegiava ancora l’orientamento professionale diversificato e rigidamente finalizzato a fornire una formazione superiore per i diversi operatori del sistema audiovisivo. Tra i docenti di questi anni, ricordiamo C. Lizzani, V. Storaro, V. Zurlini; tra gli allievi, C. Verdone, P. Del Monte. Nel 1982 fu nominato, secondo le norme dello statuto, un nuovo Consiglio di Amministrazione che, sotto la presidenza di G. Grazzini e la direzione di E. G. Laura, avviò una vera e propria ristrutturazione del CSC. Vennero ripristinati i corsi tradizionali di regia, fotografia cinematografica, produzione, scenografia e costumi, fonica, recitazione; e vennero introdotti corsi di animazione, sceneggiatura e montaggio. Iniziò anche un accurato lavoro di conservazione di tutto il patrimonio della Cineteca con i primi restauri delle pellicole più deteriorate. Ripresero anche le attività editoriali e di ammodernamento strutturale grazie a sostanziosi contributi statali; e venne incrementata la informatizzazione di tutta l’ attività generale. Nel 1987, a causa di un incendio, andò distrutto il teatro 1 e furono perse circa 3000 pellicole. A partire dal 1988, alla guida dell’Ente si succedettero la regista L. Wertmuller, il produttore A. Bini, i critici O. Caldiron e L. Miccichè. Tra gli insegnanti che si alternano in questi anni vanno citati: G. Amelio, F. Giraldi, Age, S. Cecchi d’Amico, V. Cerami, U. Pirro, C. Di Palma, G. Lanci, G. Rotunno, G. Giannini, P. Tosi, M. Vitti, I. Thulin. Tra gli allievi: F. Archibugi, P. Virzì, F. Neri, I. Forte. Nel giro di dieci anni vennero prodotti e realizzati nel Centro circa 250 cortometraggi e fu concesso un contributo economico ad alcune opere prime di neo-diplomati. Nel 1991 la Cineteca Nazionale presentò a Venezia la copia restaurata del film di Visconti Il Gattopardo evidenziando così, in modo lampante, l’importanza di un lavoro sistematico di restauro delle pellicole a rischio di estinzione. E divenne sempre più importante il ruolo del CSC nel contesto internazionale con l’assunzione di rilevanti cariche negli organismi europei di rappresentanza per cinema e TV. Nel 1997 venne modificato lo stato giuridico del CSC: con DL n.426 del 18-11-1997 esso venne trasformato in Fondazione di diritto privato con contributo pubblico, ed assunse la denominazione di “Scuola Nazionale di Cinema”. Il nuovo presidente Lino Miccichè lavorò subito per il recupero delle funzioni essenziali del vecchio Centro, funzioni, che furono aggregate in quattro settori di attività: Biblioteca ed editoria; Cineteca nazionale; Formazione, ricerca e sperimentazione; Produzione e promozione della cultura. Su queste linee si mosse anche il Consiglio di Amministrazione nominato nel 2002 e presieduto dal sociologo F. Alberoni che fu affiancato dai consiglieri D. Ferretti, G. Giannini, C. Rambaldi e G. Sanna.



Nel 2004 la Fondazione riacquistò il nome di “Centro Sperimentale di Cinematografia”. Da questo anno in poi ha inizio un processo di diversificazione delle attività sul territorio nazionale, processo che porterà alla apertura di sedi distaccate in alcune regioni italiane, anche allo scopo di creare scuole di formazione e specializzazione in nuovi settori del sistema audiovisivo contemporaneo. In Piemonte, a Torino viene inaugurato un corso di animazione (tradizionale e computer-grafica) e, dal 2006, a Ivrea l’Archivio nazionale del Cinema d’Impresa. In Lombardia, a Milano, prendono l’avvio corsi di specializzazione sul Cinema Pubblicitario, Creazione e Produzione di Fiction, e viene aperto un Laboratorio di Cinematografia Digitale. Nella sede distaccata di Palermo, nel 2008 viene istituita una scuola di formazione per il Cinema Documentario. A L’Aquila, in Abruzzo, nel 2011 partono corsi di formazione per ‘filmmakers’ del reportage storico o d’attualità e della fiction televisiva. Va qui precisato che i corsi che si svolgono nelle sedi distaccate del CSC non si sovrappongono mai a quelli che si tengono nella sede storica di Roma, ma completano l’offerta formativa. Ricordiamo che nella sede centrale sono attivi corsi di regia, sceneggiatura, recitazione, fotografia cinematografica, scenografia, costume, montaggio, sonoro, produzione. Questi corsi di alta formazione hanno un numero di posti che varia da 6 a 10 allievi per corso, tutti selezionati per talento e motivazioni, e che hanno durata triennale ( ad eccezione di quello di sceneggiatura e di quello per tecnico del suono, che sono biennali) con frequenza obbligatoria. I piani di studio allestiti dai singoli docenti, tutti esponenti di spicco della cinematografia nazionale, sono caratterizzati da uno stretto rapporto tra teoria e pratica per favorire la realizzazione di prodotti specifici alla fine di ogni anno di corso o almeno del triennio. La Biblioteca del CSC, intitolata a Luigi Chiarini, è la più grande biblioteca italiana aperta agli studiosi di cinema (nel 2008 contava oltre 50.000 volumi, circa 155,000 unità bibliografiche, più di 600 riviste e periodici, oltre 10.000 sceneggiature originali, numerosi fondi librari e archivi privati di grandi personalità del cinema italiano), e costituisce ormai un punto fermo per la salvaguardia e per la valorizzazione del patrimonio archivistico della cultura cinematografica . Lo stesso può dirsi per La Cineteca Nazionale, dal 2017 presieduta da Daniela Currò, ricchissima di film su svariati supporti (analogici e digitali), di fotografie, manifesti e che, tra l’altro, si occupa a tempo pieno della conservazione del patrimonio filmico e del restauro dei lungometraggi e cortometraggi che appaiono deteriorati. Nell’ultimo decennio il CSC ha consolidato i rapporti con RAI Cinema e con Medusa Cinematografica per la co-produzione e la distribuzione di film realizzati dagli allievi per il conferimento del diploma di fine corso, film realizzati per conto di una società interamente partecipata dal CSC (la CSC Production). Gran merito di questi riconoscimenti ottenuti dal Centro negli ultimi anni vanno ai Presidenti che si sono succeduti, tra i quali ricordiamo lo sceneggiatore e regista S. Rulli e, dal 2016 ad oggi, il giornalista e organizzatore culturale Felice Laudadio, presidente anche di Cinecittà Holding e direttore di importanti Festival Nazionali di cultura cinematografica. Tra le novità più significative riguardanti la vita del CSC degli ultimi due anni vanno ricordate: nel 2018 l’attivazione presso la sede centrale a Roma di un corso di specializzazione su “Visual Effects (Supervisor § Producer)”; nel 2019 l’apertura di una sede regionale in Puglia, a Lecce, con un corso di perfezionamento in Conservazione e Management del patrimonio audiovisivo; nel 2020 l’assegnazione a Matera di una nuova sede distaccata. Qualche notizia su quest’ultima.



I corsi di specializzazione istituiti nella città dei Sassi sono due e riguardano l’alta formazione specialistica in regia-film making (con la direzione artistica affidata a Daniele Lucchetti) e la scuola di recitazione (direzione di Giancarlo Giannini). Essi avranno una durata triennale e inizieranno nell’autunno del 2021, per cui i primi diplomati nella sede distaccata di Matera saranno pronti nel 2024. Esiste anche un più ampio progetto di collaborazione con la sede centrale che prevede l’investimento per la sede di Matera di risorse anche nei settori della ricerca, della sperimentazione e della produzione. La sede di questa scuola è stata individuata nello stabile di Via Lazazzera già sede della Università di Basilicata. In occasione della firma della convenzione stipulata nel giugno 2020 tra il Presidente del CSC (F. Laudadio), il Presidente della Regione Basilicata (V. Bardi) e il Sindaco di Matera (R. De Ruggieri) sono stati affidati al Comune di Matera il restauro e gli adattamenti strutturali e funzionali dell’edificio che ospiterà la Scuola di Cinema, e alla Regione Basilicata i costi relativi al suo funzionamento e al concreto espletamento dei corsi didattici.

Come si vede, ancora una occasione per Matera, una “città per il Cinema”.

