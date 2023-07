Ciak, si “gira!”…Dal Nuovo Vangelo di Milo Rau a The Passion di Mel Gibson nel tour Fai

Quando il tour guidato del Fondo ambiente italiano transita e sosta in via Muro, laddove fino allo scorso anno era la “dipartita’’ Fontana dell’Amore, guide motivate come Raffaele Lamacchia non possono fare a meno di ricordare film di ispirazione religiosa, come The Passion e il Nuovo Vangelo, di epoche,temi e protagonisti diversi: da Jim Caveziel ‘’Gesù Cristo nella passione gibsoniana all’ex sindaco Raffaello De Ruggieri nel ruolo del Cireneo nella terra di migranti di Rau, girato nel 2019, durante Matera capitale europea della cultura. Una delle tante curiosità sui set, non indicati da cartelli o altri segni.



Ma ci sono le escursioni nei rioni Sassi, tra i luoghi di set cinematografici, che dal dopoguerra a oggi hanno ospitato film di rilievo internazionale come ”La Lupa”, ” Il vangelo secondo Matteo”, ” The Passion”, ”Ben Hur”, ” L’uomo delle Stelle” fino a ” No time to die” legato alla saga di 007, che caratterizzano a Matera l’offerta delle ”Sere fai d’estate. Senza dimenticare l’accenno a fiction di successo come ‘’Sorelle’’ diretta da Cinzia Th Torrini fino a ‘’ Imma Tataranni 3- Sostituto Procuratore della Repubblica”, diretta da Francesco Amato, che sarà trasmessa il 25 settembre.il 2, 9 e 16 ottobre 2023, con la presenza anche di Gianni Morandi.

Le escursioni, riporta una nota del Fondo Ambiente italiano, prendono il via in serata da Casa Noha, per raccontare con un video la millenaria storia della città, seguita dal tour nei Sassi Caveoso e Barisano dedicato ai film che hanno unito cinema e paesaggio. E non dimentichiamo il tour ” I Sassi al Tramonto”, una passeggiata lungo l’antico percorso di rientro dei contadini alle proprie abitazioni all’imbrunire. ”Sarà l’occasione -riporta la nota- per scoprire uno dei più spettacolari paesaggi rupestri, che testimonia l’antico rapporto tra uomo e natura. Caratterizzata da una roccia tenera costituita da profondi solchi che disegnano rupi, forre,grotte, gravine, che furono insediamenti umani sin dalla preistoria”. Entrambi i percorsi saranno preceduti dalla visione del filmato ” I Sassi Invisibili” a casa Noha . Al termine delle escursioni è prevista una degustazione di prodotti tipici e un brindisi con un calice di vino per le sere estive del Fai.



Aperitivi sotto alle magnolie al calar del sole in piena atmosfera anni Trenta nel giardino di Villa Necchi Campiglio; racconti itineranti che indagano in chiave teatrale e poetica alcune opere e installazioni della collezione d'arte del XX secolo di Villa Panza a Varese; incontri con degustazioni della tradizione gastronomica sarda alle Saline Conti Vecchi di Assemini; musica en plein air comodamente sdraiati all'interno dell'opera di land art Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto al Bosco di San Francesco ad Assisi; e ancora, osservazioni astronomiche, aperitivi e picnic al tramonto, spettacoli sotto le stelle: sono solo alcuni dei tantissimi appuntamenti delle serate estive promosse dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano.



Da giugno a settembre 2023 tornano infatti le Sere FAI d'Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – tra cui ville, castelli, monasteri, abbazie, torri, ma anche aree naturali, parchi e giardini – che resteranno aperti eccezionalmente oltre l'abituale orario per offrire l'esperienza inedita di una visita al tramonto, partecipare a iniziative speciali o godere della magica atmosfera delle sere estive immersi in luoghi unici. Tra le tante proposte: picnic sul prato, aperitivi all'ombra di alberi centenari o in loggia e cene sotto le stelle o a lume di candela, concerti e spettacoli al chiaro di luna, lezioni di astronomia e visite guidate tematiche, incontri e conferenze, ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire sotto un'altra luce le bellezze che circondano i Beni del FAI.

MATERA E IL CINEMA

Martedì 14, 21 luglio 25 agosto e 1° settembre Casa Noha a Matera attenderà i visitatori in orario serale – ore 18 – per raccontare la millenaria storia della città. Al termine del video partirà uno speciale tour tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso dedicato ai film che hanno unito cinema e paesaggio e che hanno dato vita a capolavori come “La Lupa”, “Il Vangelo secondo Matteo”, “The Passion”, “Ben Hur, ” il sognante “L’uomo delle stelle”, senza dimenticare l’ultimo capitolo della saga di James Bond.

Il paesaggio immutato nel tempo, che fa di Matera una città unica al mondo, ha attratto ed ispirato registi e sceneggiatori nazionali e internazionali. A partire dagli anni Cinquanta la città è stata considerata un vero e proprio set cinematografico, divenendo un vero e proprio palcoscenico naturale.

La visita terminerà con una degustazione di prodotti tipici nella splendida cornice di Piazza San Giovanni, che è stata location di un set di 007.

E ancora, venerdì 7-28 luglio 4 agosto appuntamento alle ore 18 presso Casa Noha con “I SASSI AL TRAMONTO” una passeggiata lungo l’antico percorso di rientro dei contadini alle proprie abitazioni all’imbrunire. Sarà l’occasione di scoprire uno dei più spettacolari paesaggi rupestri, che testimonia l’antico rapporto tra uomo e natura. Caratterizzata da una roccia tenera costituita da profondi solchi che disegnano rupi, forre, grotte, gravine, che furono insediamenti umani sin dalla preistoria.

Dopo la visione del filmato “I Sassi Invisibili” proiettato all’interno di Casa Noha, prenderà avvio la passeggiata tra Sassi nella suggestiva luce del tramonto che terminerà con una degustazione a base di prodotti tipici

