Ciak, se gira! A ”Il Piccolo” se habla en espanol

Claro, chiaro, facile, visto che il ceppo latino aiuta a comprendere l’invito che il cinema ”Il Piccolo” di Matera fa ormai dal 2 novembre e fino al 1 dicembre per una rassegna di film in lingua originale, racchiuso nel ”Festival del cine espanol y latinoamericano”. A presentarlo l’immagine di una bella ”mujer” in abito tradizionale, forse la compagna di un toreador, ritratta in un’opera de noto artista Alfredo Palmero. Per gli appassionati, che hanno già potuto gustarsi , il 2 , con inizio alle 21.30 e il giorno dopo alle 18.00 ”Piazzolla, la rivoluzione del tango” di Daniel Rosenfeld, ci sono gli appuntamenti del 9 e 10 novembre, stessi orari , con ”70 Binlandes” di Koldo Serra, il 16 e 17 ” La Voluntaria” di Nely Reguera, il 23 e 24 ” La Inocencia” di Luca Alemany. Conclusione della rassegna il 30 novembre e il 1 dicembre con ”Ama” di Julia de Paz. Generi diversi con i colori, la passione,la musica, le riflessioni di un’anima latina che attraversa l’oceano cinematografico descritto da registi che hanno nobilitato il cinema di lingua ispanica. L’iniziativa è stata realizzata, come riporta il depliant in distribuzione al cinema, da Direzione generale Cinema e Audiovisivo, Oficina cultural Embajada de Espana, Instituto Cervantes Napoles,in collaborazione con FaiTango e Dicunt* Associazione internazionale di lingua, cultura e ricerca. Il programma è stato curato da Exitmedia. Sul sito www.ilpiccolomatera.it troverete altre utili informazioni sui film in programma. tel 0835/330541. E qui l’Olèe ci sta tutto.

