Ciak! Ritorna Martino a Matera a 60 anni da ‘’Il demonio’’

Gli anni passano…ma la passione per il cinema di qualità, tra realismo e creatività, resta. E allora il ritorno a Matera del regista Sergio Martino, che fu aiuto di Brunello Rondi nel film ‘’Il demonio’’ è di quelli degli esordi di Matera ‘’città del cinema’’ in bianco e nero che fece conoscere al mondo le potenzialità e le attrattive di una città e di un territorio davvero unici. A riceverlo, al cinema il Piccolo, il regista e attore Antonio Andrisani e Roberto Linzalone animatore dell’associazione Cinergia nell’ambito della 1^ edizione di ‘’ Ritorno a Matera’’ , sostenuta da Angelo Calculli. Tante le cose da ricordare con Sergio Martino , autore di film di diverso genere, e di un libro autobiografico “ Mille peccati… Nessuna virtù?” Appuntamento al Piccolo alle 21.00.



Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 21:00 presso il Cinema Il Piccolo di Matera, incontro con il regista Sergio Martino nell’ambito della 1ª edizione di Ritorno a Matera.

Ritorno a Matera è una nuova iniziativa dell’associazione culturale CINERGIA, ideata in collaborazione con lo sceneggiatore e regista Antonio Andrisani e sostenuta da Angelo Calculli. Il progetto consiste nell’ospitare, e quindi far “ritornare”, a Matera personalità del mondo della cultura, prevalentemente cinematografica, che hanno operato a vario titolo nella nostra città in un periodo significativamente distante nel tempo.

Il protagonista di questa prima edizione è Sergio Martino, alfiere e caposaldo del cosiddetto cinema di genere. Egli è stato un Maestro in questo ambito e ha spaziato in tutti i filoni principali che costituiscono il cinema di genere: Thriller, Commedia sexy, Poliziottesco, Horror, Fantascienza. Dal 1969 al 2008 ha firmato diversi Cult, estremamente popolari, grazie ai quali Martino giova anche della stima di Quentin Tarantino e della sua opera di rilancio e rivalutazione di un cinema italiano tanto vitale quanto, spesso, snobbato dalla critica.

Citiamo solo alcuni tra i suoi classici: Tutti i colori del buio, Lo strano vizio della signora Wardh, Giovannona Coscialunga disonorata con onore, L’isola degli uomini pesce, Milano trema: la polizia vuole giustizia, La montagna del dio cannibale, Spaghetti a mezzanotte, L’allenatore nel pallone.

Ma cosa lega Sergio Martino alla Città dei Sassi? Il regista e sceneggiatore romano inizia la sua carriera negli anni Sessanta e la sua prima esperienza importante è quella di assistente alla regia sul set del film “Il demonio” di Brunello Rondi del 1963, girato interamente in Basilicata e in buona parte a Matera. Il film, ispirato agli studi antropologici di Ernesto De Martino in Basilicata, è un piccolo capolavoro ed è la prima palestra per Martino, il quale ritorna a Matera dopo 60 anni per inaugurare la nostra iniziativa e dare corpo e parole all’essenza della manifestazione.

Dialogheranno con Sergio Martino i direttori artistici Antonio Andrisani e Roberto Linzalone. Lo spunto di partenza sarà la presentazione del libro autobiografico “Mille peccati… Nessuna virtù?”. Il Maestro sarà accompagnato dalla regista Deborah Farina autrice del documentario Tutti i colori di Sergio Martino.

Cinema Il Piccolo – Matera 10/11/2023 – ore 21:00 ingresso libero