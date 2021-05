L’apertura della pagina social dell’Ufficio Cinema Matera, all’indirizzo https://www.facebook.com/Ufficio-Cinema-Comune-di-Matera-103554861888132, è un primo concreto segnale di visibilità e di riorganizzazione di un servizio poco conosciuto, fatta eccezione per gli addetti ai lavori, per rafforzare, far conoscere tutte le potenzialità e modalità organizzative di utilizzare la Città dei Sassi non solo come set cinematografico ma anche come luogo per sperimentare nuove tecniche di comunicazione e promozione audiovisiva. E del resto il marchio ”Immagina Matera” apre a questa opportunità. Ma una pagina social è anche l’opportunità per ripercorrere a ritroso una lunga storia di produzioni, protagonisti e generi cominciati nel 1949 e proseguiti negli anni con grandi lavori del filone biblico come Il Vangelo Secondo Matteo, The Passion fino a” No Time To Die” ( il 25° film della serie di James Bond) fino alla fiction ” Sorelle” e ” Imma Tataranni” che hanno portato valore aggiunto all’economia locale.



E l’introduzione del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessore alla Cultura e ai Sassi, Tiziana D’Oppido, con un set di abiti da scena del filone biblico ribadisce la volontà di rafforzare le potenzialità dell’ufficio cinema, ospitato in un piccolo spazio al primo piano della casa comunale di via Aldo Moro, dove opera la dinamica Anna Giammetta.



Naturalmente come tutte le pagine social si attendono segnalazioni, contributi dall’Italia e dall’estero per migliorarne la fruizione. Tempo al tempo. La curiosità, in attesa che dopo l’esperienza di privati, si utilizzi un luogo fisico ”Museale”per raccogliere i cimeli (che pure sono stati raccolti), video delle varie produzioni cinematografiche succedutesi negli anni consentirebbe di promuovere Matera città del cinema. Il virtuale va bene, ma servono percorsi reali per muovere i flussi turistici. Spazio anche alle tante comparse materane che hanno recitato in questo o quel film. Se avete foto nel cassetto, ricordi, aneddoti beh tirateli fuori. Tante le potenzialità della pagina social e delle attività concrete, sul campo, da tirar fuori intorno all’Ufficio Cinema. Del resto le Amministrazioni comunali del passato alcune cose le hanno attività anche con la Lucania film commission, ma poi sono rimasti a livello di buone intenzioni per mancanza di risorse.E allora quel ” Ciack!” va fatto ripartire con progetti concreti e investimenti duraturi.