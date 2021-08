Da Torino alla Basilicata riavvolgendo la pellicola delle buone pratiche, di nomi che hanno vissuto e lavorato da queste parti da Carlo Levi a Paolo Verri, o che hanno studiato, lavorato nella prima capitale del Regno e hanno visitato la ”Mole” sede di un interessantissimo Museo nazionale del Cinema. E da lì, grazie a una collaborazione tra Rocco Calandriello animatore del Lucania film festival, e la direzione del Museo guidato da Domenico De Gaetano, ha preso corpo un progetto improntato all’umiltà e alla chiarezza sulle cose da fare ”insieme”. Eccone alcune: approccio al linguaggio e alle tecniche cinematografiche, rivolte in particolare ai giovani, co produzioni, mostre, attività divulgative e culturali legate ai rapporti che Basilicata e Piemonte continuano ad avere. Sono alcuni dei contenuti dell’intesa sottoscritta a Matera, alla presenza del presidente della Provincia di Matera Pietro Marrese e del direttore della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” Giovanni Oliva, tra l’associazione Allelammie, che cura l’organizzazione del Lucania film festival, e il Museo nazionale del cinema di Torino. L’accordo, siglato da Rocco Calandriello, Direttore artistico del Lucania film festival e da Domenico De Gaetano, Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, prevede una fase organizzativa di coinvolgimento di Comuni e realtà locali delle province di Potenza e Matera per attivare strategie e disponibilità a ospitare le iniziative. I promotori dell’iniziativa, che vantano una collaborazione datata e che ha portato in Basilicata attività legate al ‘pre cinema’, si sono impegnati a mettere a punto un programma che favorisca la promozione della cultura cinematografica. Una attenzione particolare sarà riservata l’anno prossimo al 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, che girà negli anni Sessanta gran parte delle sequenze del film ”Il Vangelo Secondo Matteo”.



” Durante Matera 2019 e non solo- dice Rocco Colandriello-.Siamo stati partner e anche compagni di viaggio per il pre cinema, realizzando delle macchine con artigiani. Una officina di co progettazione, ispirandoci con le macchine di pre cinema di Torino Le loro suggestioni strumento attualissimo, che consente non solo di guardare al passato ma di guardare al futuro. Per l’accordo il nostro obiettivo è quello di far sì che la punta della Mole Antonelliana arrivi anche qui e tocchi un altro cielo, quello stellato della Lucania. Torino è la nostra città, il nostro terzo capoluogo. In autunno ci riserviamo la costruzione del processo, di poter leggere meglio il territorio, di mapparlo, individuando i luoghi, dove poter impiantare attività di promozione ed educazione cinematografica oltre alle mostre, eventi, cinema dal vivo, film musicali , ma anche co progettazione per intercettare cruscotti europei per lavorare insieme. Non è un rapporto a senso unico. Vediamo anche la Basilicata cosa puo’ fare. Autunno momento di scrittura per poter immaginare in primavera le attività. Non prendiamo nulla in prestito, ma costruiamo insieme. Una mostra alla Mole Antonelliana a Torino ha un senso, qui un altro ”



Piena condivisione sulle cose da fare dal direttore del Museo da Domenico De Gaetano. ” “L’idea di Museo del cinema -ha detto il direttore artistico del museo torinese, che abbiamo visitato in un paio di occasioni- ha un funzione sociale molto importante e il nostro, che è Nazionale, deve allargarsi a diverse collaborazioni. Con Rocco e il Lucania film festival collaboriamo da anni e cerchiamo di portare avanti settori molto importanti come l’educational e l’educazione all’immagine è molto importante per i giovani, impegnati a girare video con lo smartphone. Noi dobbiamo aiutarli a far comprendere da dove è nato tutto, come si è trasformato, attraverso l’evoluzione tecnologica oltre che artistica. E il fatto di lavorare insieme a fare delle mostre, che devono essere adattate al territorio. Su Pasolini, di cui ricorre il centenario della nascita l’anno prossimo ritengo ci sia tanto da lavorare”. Auguri. La Mole è arrivata da queste parti e i nostri campanili, le nostre piazze pronte a guardare insieme il cielo del firmamento cinematografico. Ciack! si collabora. E tocca anche ad altri farsi avanti. La strada tra Torino e la Basilicata, e viceversa, si percorre a doppio senso di marcia…