Ciak! Con Sett il reportage sul cinema a Matera

Rivedere dopo qualche anno foto su noti film girati a Matera, come quello – per esempio, il 25° della serie di James Bond ‘’ No time to die’’- riaccende i riflettori su sequenze, contenuti, immagini, frammenti di quanto si è consumato per arrivare al fatidico ‘’ buona! Ok!’’. Mica facile. Per farlo occorre ‘’catturare’’il set, anzi il Sett con due ‘’T’’ quasi a tastare il terreno (altre due T) come ha fatto e continuerà a fare Roberto Montanari, che sabato 27 maggio inaugurerà la mostra tematica ‘’ Il Reportage del Cinema a Matera’’. E Roberto tra le centinaia di scatti ne ha scelti 35, che racchiudono l’essenza di un reportage destinato a continuare.



ATI WELCOME BASILICATA

MIP – Matera International Photography

Oggetto: comunicato stampa mostra SETT – il Reportage del Cinema a Matera

Inaugurazione: 27 maggio 2023 – Sala Conferenze dell’Open Space di APT Basilicata, Matera – ore 17:30

Apertura al pubblico: dal 27 maggio all’11 giugno 2023 negli spazi dell’Open Space dell’APT di Basilicata, presso il Palazzo dell’Annunziata in Piazza Vittorio Veneto a Matera, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nella mattina e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 del pomeriggio. Sarà visitabile con accesso libero tutti i giorni compresi i festivi.

SETT, il Reportage del Cinema a Matera, la mostra organizzata da ATI Welcome Basilicata e MIP – Matera International Photography in collaborazione con APT Basilicata, da una idea di Peppino Barberio (Phibrilla) è un racconto fotografico, costruito dal 2015 ad oggi dalla abilità documentaristica del fotografo Roberto Montanari, teso a indagare il rapporto tra territorio, natura e cinema.

Saranno esposte trentacinque immagini che raccontano l’impatto che troupes, scenografie, attori e figuranti, stuntmen, animali, attrezzi da ripresa, veicoli e altro hanno avuto sui vecchi rioni della città di Matera, luoghi un tempo abbandonati che sono tornati a essere rivissuti.

Le fotografie, quasi un reportage di ‘guerra’, prese sempre da posizioni nascoste e lontane dalle scene, mostrano un’assoluta capacità narrativa di atmosfere e scene inusuali, rivelandosi il documento incontestabile e unico della trasformazione concettuale e materiale di un luogo prima da cancellare, oggi da tramandare alle generazioni future: i Sassi di Matera e il territorio della Murgia.

SETT probabilmente segnerà un nuovo modo di indagare il cinema. E la fotografia di Roberto Montanari, interprete di un’avventura che grazie al cinema e alle sue produzioni internazionali ha segnato un nuovo tempo nella vita della città, è l’occhio pronto ad accoglierne modifiche e stravolgimenti. Non solo attori più o meno conosciuti, ma anche e soprattutto luoghi, quelli belli e unici di una città come Matera, che caratterizzano le scene da protagonisti incontrastati, fotografati alla maniera dei ‘paparazzi’ di una ‘dolce vita’ mai vissuta.

Ospiti dell’inaugurazione: l’autore della mostra Roberto Montanari – fotografo e redattore free lance, Pasquale Doria – giornalista, Leonardo Montemurro – presidente CNA Basilicata, Roberto Linzalone – presidente Cinergia, Antonio Andrisani – regista e sceneggiatore, Vito Cea – regista e video maker, Geo Coretti – regista e docente, Antonello Di Gennaro – fotografo e direttore artistico MIP, Carla Cantore – presidente MIP, arteterapeuta e fotografa e alcune autorità istituzionali.

SETT – Reportage del Cinema a Matera, la storia fotografica recente unica ed esclusiva di una attrazione fatale, la corrispondenza di sensi tra sceneggiature, territorio e ambiente urbano