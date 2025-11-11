Ciak ! Anna già gira… con il libro del Cinema da visitare e gustare

Ha portato bene il primo ciak da regista donato da ”Giornalemio.it” con tanto di dedica, giorno e luogo segnati con il gessetto bianco, come si faceva negli anni ’50 sul set del film di William Wyler ” Vacanze romane” con Gregory Peck e Audrey Hepburn a girare in vespa tra le strade di Roma. E, in attesa della bella stagione, in moto con suo marito il paziente e scattante Giovanni, Anna Giammetta sta mettendo in agenda date per la presentazione del libro o per visitare luoghi di un’arte creativa che continua a impressionare chilometri di pellicola. Il 6 dicembre sarà all’Hotel San Domenico al Piano con l’amica di sempre Isa Grassano, giornalista e scrittrice di viaggi e romanzi, originaria di San Mauro Forte o SaintMauritz,come dicono nel paese dei Campanacci, che l’avvicinano a Saint Moritz, la blasonata località invernale svizzera dove attori, registi e produttori amano sciare e regalare tanto gossip ai mass media del pettegolezzo.



Poi? E qui lo smartphone di Anna continua a squillare dopo la prima del libro ”Come in un film” edito da Altrimedia,https://giornalemio.it/cinema/cinema-tutto-come-in-un-film-nel-libro-di-anna-giammetta/, presentato al cinema ”Il Piccolo” con due penne storiche- come Anna- di giornalemio.it: il sottoscritto, Vito Bubbico e l’editore Gabriella Lanzillotta. E allora contatti con Potenza,le città dei lucani nelle varie regioni e poi Genova, dove vivono alcuni parenti e una popolosa componente tursitana. Date da fissare e impegni a invitarla un po’ ovunque, anche a SantMauritz… ” Sarà l’occasione – dice Anna- per riscoprire luoghi dove sono stati girati alcuni film descritti nel libro o per annotare quelli da proporre alle produzioni cinematografiche. E poi ci sono i festival. Una cosa per volta. Adesso mi godo gli apprezzamenti venuti da più parti, a cominciare da quanti sono venuti alla prima e altri che incontrerò in altre sedi”. Ci racconta degli apprezzamenti ricevuti per alcuni aneddoti raccontati, emersi dal passato, come quello ”The End” della nonna che credeva che quel titolo di coda fosse quello di un film in bianco e nero della Rai degli anni Sessanta. E poi le descrizioni di quanto si può vedere a Matera in birrosteria o in un albergo dei Sassi tra film, attori e dive. Rammarico, comunque, e lo abbiamo sentito in vari interventi, sull’assenza a Matera di un museo o di un luogo dove poter visionare film e ”testimonianze” di scenografie, costumi e quanto altro si possa tocca e vedere, come accade a Londra negli studi della Warner per la saga di Harry Potter.



E qui direbbe Totò: casca l’asino…Senza cultura d’impresa e risorse non si va da nessuna parte. Eppure il cinema muove l’economia. La nostra Lucana film commission fa quello che può: promozioni, corsi formazione, servizi, intese con Cinecittà (che abbiamo visitato) la Scuola sperimentale di cinematografia. Ma serve una marcia in più sul piano organizzativo e delle risorse, come accade -per esempio- nella vicina Puglia. E’ bene, comunque, informarsi su quello che fanno gli altri, confrontarsi, imparare, evitando che eventi e produzioni passino come l’acqua sul marmo… E allora non resta che viaggiare ” Come in un film” gustando il menù indicato dalle scene della pellicola, passando per musei, strade e ”manifatture” che producono tutto quanto occorre ( abiti, veicoli, effetti speciali ecc) per una storia che passa per il grande schermo (andate al cinema) o sul piccolo in chiaro, a pagamento dalle piattaforme dedicate. Anna continua a sognare, dopo gli apprezzamenti per la mise ”solare” e ”ipercromatica” fatti dall’attore e regista Antonio Andrisani, che prima o poi la coinvolgerà per una parte in uno suo film. Anna attrice? Chissà. Per ora viaggia, e non solo con la creatività, ma a dicembre sarà negli Stati Uniti. A New York,magari all’incrocio tra Washington e Water Street, che riproduce la locandina di ”C’era una volta in America” di Sergio Leone. Ma nel cassetto c’è ancora tanto materiale per pubblicare la seconda puntata di ”Come in un film”’. Noi di giornalemio.it siamo pronti per azionare il ciak e per la recensione. Auguri, Anna.





N.b lo scatto del ciack donato durante la presentazione da Giornalemio.it è di Enza Doria