Voglia di ritrovarsi di rivedere o scoprire un buon film tra amici o parlando con il regista, un attore e davanti a un pubblico che è anche giovanile. Siamo ad Altamura ( Bari) nell’atrio del liceo “Cagnazzi” per l’ottava edizione della rassegna di film ” Altamura al cinema, promossa da Pro Loco, Associazione culturale Obiettivo Successo e Formiche verdi. AL via stasera con la proiezione di Perotti Point di Alessandro Piva, ospite della Serata. Modera e presenta il collega Onofrio Bruno

Rassegna Altamura al cinema VIII edizione

1-10 luglio 2021

Atrio Liceo Classico Cagnazzi-Piazza Zanardelli

Proloco Altamura, Ass. Cult. Obiettivo Successo, Ass. Cult. Formiche Verdi

1 luglio: Perotti Point – di Alessandro Piva

doc. 32′ – anno 2021

ospite Alessandro Piva

Ass. Cultura Altamura e Sindaco

2 luglio: In Pecore Pecunia – di Michele Bertini Malgarini

doc. 52′ – anno 2012

ospite Michele Bertini Malgarini

3 luglio: I giorni e le opere – di Francesco Dongiovanni

doc. – anno 2019 (forse cambia il film)

ospite Francesco Dongiovanni (o produttore film)

4 luglio: documentario su i migranti ad Altamura (in attesa del titolo originale)

di Francesco Russo

anno 2021

ospite Francesco Russo e l’associazione dei migranti di Fornello

dal 5 luglio Manfredi 100

rassegna dedicata ai 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi

5 luglio: Nell’anno del Signore 1969

6 luglio: Per grazia ricevuta 1971

7 luglio: Pane e cioccolata 1974 oppure Caffè Express 1980

8 luglio: Madre Nostra (ma forse il titolo potrebbe cambiare per volere del regista) – di Lorenzo scaraggi

doc. 2021

ospite Lorenzo Scaraggi

9 luglio: Brutti, sporchi e cattivi 1976

10 luglio: Carmela e la Bambola,

ospite Corrado Taranto