Ciack! Al via AMURA, l’international film festival di Altamura

Beh ”chien chien”, piano pianoo, come si dice ad Altamura, anche la Leonessa della Murgia ruggisce insieme al Leone di Venezia e con merito visto che è stata set di film come Focaccia Bluese, Imma Tataranni, Anni Ruggenti e di altre produzioni che hanno girato per tv, sale cinematografiche e festival. E così anche Altamura, anzi AMURA…in un ideale dicitura sintetizzata, avrà il suo ”Altamura international film festival” sul tema ” Roots$ Visions” radici e visioni, con tre giornate dal 9 all’11 luglio in piazza della Repubblica. Ricco e interessante il programma che intende far conoscere i protagonisti della Settima Musa e valorizzare il territorio, da promuovere quale possibile set ideal per produzioni tematiche. Tante le iniziative collaterali che vedranno protagonisti il regista bernaldese Giuseppe Marco Albano e la scrittrice materana-sanmaurese Anna Giammetta. Naturalmente è l’occasione per visitare Altamura by night e apprezzare bellezze culturali e la sua buona tavola.



COMUNICATO STAMPA

AMURA – Altamura International Film Festival

“Roots & Visions”: dal 9 all’11 luglio, ad Altamura tre giorni di cinema internazionale

Altamura, 6 luglio 2026 – Tre giornate dedicate al cinema internazionale, alla cultura e alla valorizzazione del territorio. È questo lo spirito di AMURA – Altamura International Film Festival, “Roots & Visions”, manifestazione promossa dall’Accademia Obiettivo Successo con il sostegno del Comune di Altamura e la collaborazione di numerose associazioni partner, che si terrà ad Altamura dal 9 all’11 luglio.

Le attività si svilupperanno in tre luoghi simbolo della città: Piazza Repubblica, cuore pulsante degli eventi pubblici e del red carpet; l’Ex Conservatorio Santa Croce, spazio dedicato agli incontri, alle proiezioni e al confronto culturale; e LiberHub, polo destinato alle attività formative, al networking e agli appuntamenti dedicati ai professionisti del settore.

Diretto artisticamente dall’attrice e regista Cinzia Clemente, il festival si propone come ponte tra Mediterraneo e dimensione internazionale, mettendo in dialogo cinema, letteratura, turismo culturale e promozione del territorio. Con il coinvolgimento di artisti, autori, professionisti del settore e rappresentanti del mondo culturale, ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Altamura quale luogo di incontro, dialogo e innovazione, in costante connessione con il panorama cinematografico e culturale nazionale e internazionale.

L’apertura del festival è in programma giovedì 9 luglio alle 17:00 in piazza Repubblica.

La giuria, composta da Corrado Ardone (regista, attore e produttore), Rosa Lorusso (costumista e creativa per il cinema e il teatro), Anna Piscopo (regista, attrice e sceneggiatrice) e Vito Lopriore (attore, autore e scrittore), ha completato le proprie valutazioni, definendo i titoli selezionati e i riconoscimenti ufficiali, che saranno resi noti nel programma dettagliato della manifestazione nei prossimi giorni. Marzio Honorato ha accettato il ruolo di Giudice Onorario.

La sezione fuori concorso propone una selezione di opere che attraversano generazioni e linguaggi diversi del cinema italiano contemporaneo: “Ritorno al Futuro” (proiettato in collaborazione con Muracrea), scelto come omaggio a Roberto Chevalier, a cui sarà conferito il Premio alla Carriera. Lo stesso riconoscimento andrà a Marzio Honorato e Corrado Taranto; “Rugiada di Vita” di Giuseppe Arcieri; “Tempi Supplementari” di Corrado Ardone; il documentario “Noi ce la siamo cavata” di Giuseppe Marco Albano e Adriano Pantaleo; “18 Regali” di Francesco Amato. Anche in questa sezione sono previsti alcuni riconoscimenti a sorpresa.

Il festival vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del panorama cinematografico e culturale nazionale e internazionale, tra cui Antonio De Matteo, Malich Cissè, Isabella Ragno, Samba Ndiaye, Manola Rotunno, Fabio Busiello, Roberto Corradino e Le Sorelle Pompadur, insieme a rappresentanti di realtà di rilievo del settore quali il South Italy International Film Festival, il Mediterraneo Festival Corto, Voce Spettacolo Distribution, il Castel Lagopesole International Short Film Festival e WE SHORT.



Accanto alle proiezioni, un ricco programma di iniziative collaterali: una mostra di locandine multimediali dedicata ai film che hanno raccontato la Puglia; percorsi guidati nei luoghi del cinema del centro storico di Altamura, con itinerari dedicati alle produzioni che hanno scelto la città come set cinematografico; una sezione letteraria, a cura di LeggerEdizioni e Anna Ventricelli con la storica Feltrinelli Point di Altamura, dedicata agli incontri con gli autori.

Saranno protagonisti degli incontri letterari Emanuela Tittocchia, Irene Antonucci, Anna Giammetta e Giuseppe Cossentino, quest’ultimo accompagnato da Nunzio Bellino, protagonista di un cortometraggio a tema sociale. Gli autori dialogheranno con il pubblico sui temi della scrittura, della narrazione e del rapporto tra libro e audiovisivo.



Irene Antonucci ricoprirà il ruolo di madrina della manifestazione, mentre Emanuela Tittocchia sarà tra i volti principali del Gran Galà conclusivo, momento culminante del festival dedicato alle premiazioni e agli ospiti d’onore.

L’iniziativa è patrocinata da: Parco Nazionale dell’Alta Murgia, GAL Terre di Murgia, Pro Loco Altamura, ABMC, Camera di Commercio di Bari-BAT, Confcommercio Altamura, Apulia Film Commission e CSEN.

A supportare l’evento sul piano umano e sociale ci sono numerose associazioni del territorio: Lega del Cane di Altamura, Murum, Autism Friendly, Cuore di Altamura, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, LiberHub.

Per informazioni e accrediti stampa

Mariapaola De Santis

mariapaola.desantis@yahoo.it;

+39333 108 3584