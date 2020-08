Un premio alla Carriera, come direttore della fotografia, per Giovanni Ragone, che gli sarà attribuito domenica 23 a Sant’Angelo Le Fratte (Potenza) https://giornalemio.it/eventi/a-santangelo-le-fratte-9-ediz-corti-in-cantina-premio-carriera-a-giovanni-ragone/” nell’ambito della rassegna cinematografica ”Corti in Cantina”. E tra i tanti che saluteranno e hanno salutato con entusiasmo e soddisfazione citiamo il professor Francesco Lisanti da Ferrandina per la tanta strada, percorsa con serietà, impegno e voglia di emergere del giovane cineasta che già alle medie aveva mostrato di avere qualità e stoffa da offrire al mercato delle arti. E così è stato. Beh. Ragone non si ferma qui e, statene certi, a breve sentiremo parlare di lui.

GLI APPREZZAMENTI DEL PROFESSOR LISANTI

E’ per me motivo di grande gratificazione e soddisfazione l’assegnazione del premio alla carriera a Giovanni Ragone, mio alunno di scuola media negli anni ’70, di cui scoprii, attraverso una rappresentazione teatrale in dialetto ferrandinese, il suo innato talento per l’arte teatrale e cinematografica.

Fu faticosa, ma vittoriosa, la battaglia che sostenni per convincere il padre Andrea a fare ulteriori sacrifici, perché Giovanni intraprendesse gli studi presso le scuole di indirizzo che valorizzassero e rendessero concreta la sua aspirazione.

Qualche anno fa, l’Amministrazione Comunale di Ferrandina premiò il suo concittadino che, come si evince dal suo curriculum, aveva portato in alto il nome della sua città natale.

Quanti giovani di talento si realizzano “extra- moenia”!

Forse dovremmo sentirci tutti più orgogliosi, accompagnando il loro percorso con la nostra stima e il nostro affetto.

Franco Lisanti



Biografia di Giovanni Ragone – Direttore della fotografia

Giovanni Ragone nasce nel 1957 a Matera. Vive a Ferrandina dove frequenta le scuole elementari e medie. A 14 anni si trasferisce a Salerno per frequentare l’istituto d’arte. Nel 1977 va a vivere a Bologna dove si iscrive al DAMS, nascente università creata da Umberto Eco. Qui scopre l’amore per il cinema. Nel 1980 si trasferisce a Roma, dove inizia la lunga carriera cinematografica che lo porterà a diventare direttore della fotografia. Tra il 1981 e il 1990 lavora come assistente operatore collaborando alla realizzazione di diversi film, tra cui “Enrico IV” di Marco Bellocchio con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale e “Il piccolo diavolo” di Roberto Benigni con Walter Mattau. In quest’ultimo film incontra il direttore della fotografia Robby Müller, che avrà un ruolo importante per la sua crescita professionale. Dal 1991 inizia a collaborare, come operatore di macchina, in diversi film: ”L’amico d’infanzia” e “Magnificat” di Pupi Avati; “Aprile” di Nanni Moretti; “La mia generazione” di Wilma Labate; “Il toro” e “Vesna va veloce” di Carlo Mazzacurati; “Chiedi la luna” di Giuseppe Piccioni; “La parola amore esiste” di Mimmo Calopresti; “I laureati” di Leonardo Pieraccioni. Dal 2000 si dedica esclusivamente al mestiere di direttore della fotografia. Lavora in vari generi produttivi: film, documentari, serie TV, pubblicità, videoclip, cortometraggi, prodotti destinati al web. Tra le serie TV partecipa alla realizzazione di “Sei forte maestro”, “Incantesimo”, “Piper”, “Elisa di Rivombrosa”, “Tutti pazzi per amore”, “Una pallottola nel cuore “, “Matrimoni e altre follie”, “L’allieva 3”. Fondamentale è l’incontro professionale e artistico con l’autore Ruggero Cappuccio, con il quale condivide l’affinità e l’intesa tra la ricerca visiva teatrale e l’immagine filmica. Con lui ha realizzato film tratti da opere letterarie come il racconto “Lighea” di Tomasi di Lampedusa e film tratti da testi teatrali dello stesso Cappuccio: “Shakespeare re di Napoli” e “Il sorriso di S. Giovanni”. Questo sodalizio ha portato alla realizzazione dei docufilm per la Rai: “Borsellino. Essendo Stato”, “La lingua di fuoco” e “Il corpo di Napoli”. Nel 2015 ha realizzato il film “Amleto a Messina” per la regia di Ninni Bruschetta e il film “Veleni” per la regia di Nadia Baldi, con Lello Arena. Dal 2017 inizia una felice collaborazione con il gruppo napoletano “The Jackal”.

Il film “The Orchard” di Wanja Sellers è stato candidato come Best Cinematographer al Philadelphia Film Festival. Il cortometraggio “Viola fondente” di Fabio Simonelli ha vinto il Premio Miglior Fotografia.

Giovanni Ragone ha tenuto incontri e lezioni, come docente di Fotografia Cinematografica, presso le seguenti scuole: Accademia Europea di Cinema e Televisione di Roma; Progetto Techné di Benevento; Format di Salento; RUFA di Roma; Link School University di Roma.

Biografia di Giovanni Ragone – Direttore della fotografia