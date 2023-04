Che sfornata con Nico Cirasola, il regista di Focaccia Blues…

La focaccia, simbolo di una dieta mediterranea povera ma nutriente, che ad Altamura ( Bari) nel 2001 sconfisse l’hamburger della Mac Donald’s,il re dei fast food, costretto a chiudere per mancanza di clientela. E questo grazie all’intraprendenza dei fratelli Di Gesù che avevano aperto una focacceria. E quella notizia fece il giro del mondo, tant’ è che il regista barese Nico Cirasola girò ” Focaccia Blues”, commissionatogli dal produttore pugliese Alessandro Contessa. Quel film fu un successo , ricevendo- dopo l’uscita nel 2009- Menzione speciale Nastro d’argento – Globo d’Oro e il Ciak d’oro – 2009. Nico se ne è andato a 71 anni. Resta il film, che annoverò tra i protagonisti Dante Mamone, Tiziana Schiavarelli, Luca Cirsaole, Onofrio Pepe, Michele Placido e Lino Banfi, il cantante Renzo Arbore e l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola.



Il film venne girato tra Altamura, capitale del pane, Gravina e New York. E il film destò tanto interesse. Per Nico cominciò una nuova stagione di produzioni come Odore di Pioggia”, ”Da Do Da” e Rudy Valentino. A ricordarlo, tra gli altri, il sindaco di Bari Antonio De Caro in una nota di commiato. “E’ stato un uomo di cinema a tutto tondo -ha detto De Caro- una figura eccentrica eirregolare che si è misurata con la scrittura, la regia, l’interpretazione e la produzione. Un entusiasta, un artigiano del cinema, un uomo profondamente legato a questa terra, ai suoi volti e alle sue storie”.



E poi il riferimento ai lavori che lo hanno reso celebre. “Con ‘Odore di pioggia’ – ha aggiunto Di Caro– ci ha regalato un insolito racconto on the road di una Puglia mitica, mentre con ‘Focaccia blues’ ha firmato un documentario che è un piccolo gioiello sul conflitto tra locale e globale declinato sui temi dell’alimentazione” . Le sue qualità migliori, per il sindaco di Bari- sono state vitalità, la capacità di innamorarsi di progetti sempre nuovi, lo sguardo libero e originale con cui ha guardato il mondo e ha scelto di vivere la sua vita”. Lo ricordiamo così anche noi con quella piccola ma grande vittoria consumando un pezzo di focaccia al pomodoro, co un filo d’olio e di origano.